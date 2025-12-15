全民造星6｜14強名單出爐平均年齡23歲？韓國集訓10強爭奪戰白熱化

最新娛聞
東方新地

廣告

《全民造星6》14強名單正式出爐，經過連番激烈淘汰賽後，最終只有14位參賽者成功突圍而出，準備踏上韓國集訓的終極挑戰。這批精英選手將面對韓國導師及專業評審的高要求評核，爭奪最後10強席位，競爭之激烈可想而知。

14強戰況分析 平均年齡僅23歲

根據最新名單顯示，14強參賽者平均年齡僅為23歲，當中最年輕的是17歲中六學生關曉隆（Bosco Kwan），而年紀最大的則是40歲街舞舞者陳頴業（Yip）。這個年齡分佈反映出今屆《全民造星6》以年輕新血為主力，但同時保留了具豐富經驗的資深表演者，形成老中青三代同台競技的有趣局面。值得注意的是，14強中有多達5位仍在就讀中學或大學的學生，包括關曉隆、陳曉希、陳展駿等，顯示年輕一代對演藝事業的熱忱。

唱歌舞蹈實力平分秋色 多元化才能突出

從專長分析來看，14強選手的才能分佈相當均衡，其中以唱歌為主要強項的有8位，包括郭民鋒、張肇維、陳曉希等；而以跳舞見長的則有4位，分別是杜曦駿、李學偉、陳頴業及關曉隆。特別值得關注的是，不少參賽者都具備多項才能，例如張肇維除了唱歌外還擅長跳舞及打泰拳，而陳瑨羲更是集跳舞、唱歌於一身的全能型選手。另外，王偉俊以Beatbox及Rap技巧突圍而出，為14強陣容增添了更多元化的音樂元素。

話題選手雲集 網民關注度爆燈

14強中不乏極具話題性的參賽者，其中最受矚目的當數陳瑨羲（Ian Hannz），作為Ansonbean的弟弟，他在比賽中展現出比哥哥更勝一籌的實力，無論唱歌、跳舞都令人刮目相看。而40歲的陳頴業（Yip）作為今屆年紀最大的參賽者，其街舞實力及豐富舞台經驗同樣備受關注。此外，曾參加《造星II》但中途退出的王紹冠，今次重新出發並成功晉級14強，其鋼管舞表演更是令評審眼前一亮。

韓國集訓挑戰在即 10強競爭白熱化

隨著14強名單塵埃落定，參賽者即將啟程前往韓國接受地獄式集訓。根據節目組透露，韓國導師及專業評審將以極高標準評核每位選手，最終只有10位能夠成功突圍。這意味著14強中仍有4位將要面臨淘汰的命運，競爭之激烈程度可謂前所未有。網民紛紛預測誰能成為最後的勝利者，當中呼聲最高的包括陳瑨羲、杜曦駿、關曉隆等實力派選手。

全民造星6 14強名單 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 14強名單 5號Kirs郭民鋒（圖片來源：ViuTV）
5號Kirs郭民鋒（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 14強名單 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 14強名單 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 14強名單 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 14強名單 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 14強名單 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 14強名單 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 14強名單 63號參賽者Teller實力令人眼前一亮，贏得3盞藍燈晉級。（圖片來源：ViuTV）
63號參賽者Teller實力令人眼前一亮，贏得3盞藍燈晉級。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 14強名單 Andy（圖片來源：ViuTV）
Andy（圖片來源：ViuTV）

《全民造星6》14強完整名單

| 編號 | 中文名 | 英文名 | 年齡 | 職業 | 強項 | |——|——–|——–|——|——|——| | 5 | 郭民鋒 | Kirs | 20 | 音樂製作系學生 | 唱歌 | | 6 | 張肇維 | Gordon | 22 | 營養學學生 | 唱歌、跳舞、打泰拳 | | 12 | 陳曉希 | 小雞 | 17 | 中五學生 | 唱歌 | | 19 | 黃日禧 | Dave | 24 | 會計系學生 | 唱歌 | | 31 | 榮柏鑫 | 三金 | 21 | 電影系學生 | 唱歌 | | 34 | 丘藍 | 丘藍 | 26 | 自由工作者 | 唱歌 | | 41 | 范卓賢 | Jacky Fan | 25 | 歌手 | 唱歌 | | 43 | 陳瑨羲 | Ian Hannz | 21 | 舞者、駐唱歌手、學生 | 跳舞、唱歌 | | 49 | 杜曦駿 | Larry | 25 | Popping舞者、自由工作者 | 跳舞 | | 52 | 李學偉 | DaiMa | 24 | Hip Hop舞者、自由工作者 | Hip Hop舞 | | 63 | 王偉俊 | Teller | 27 | Beatboxer、樂器銷售員 | Rap | | 73 | 陳頴業 | Yip | 40 | 街舞舞者、戲場演出、藝術教育 | 跳舞(街舞) | | 92 | 關曉隆 | Bosco Kwan | 17 | 中六學生 | 跳舞(K-pop、Hip Hop) | | 93 | 陳展駿 | Andy | 18 | 中六學生 | 唱歌 |

圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 