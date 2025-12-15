全民造星6｜14強名單出爐平均年齡23歲？韓國集訓10強爭奪戰白熱化

《全民造星6》14強名單正式出爐，經過連番激烈淘汰賽後，最終只有14位參賽者成功突圍而出，準備踏上韓國集訓的終極挑戰。這批精英選手將面對韓國導師及專業評審的高要求評核，爭奪最後10強席位，競爭之激烈可想而知。