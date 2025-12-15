全民造星6｜14強名單出爐平均年齡23歲？韓國集訓10強爭奪戰白熱化
14強戰況分析 平均年齡僅23歲
根據最新名單顯示，14強參賽者平均年齡僅為23歲，當中最年輕的是17歲中六學生關曉隆（Bosco Kwan），而年紀最大的則是40歲街舞舞者陳頴業（Yip）。這個年齡分佈反映出今屆《全民造星6》以年輕新血為主力，但同時保留了具豐富經驗的資深表演者，形成老中青三代同台競技的有趣局面。值得注意的是，14強中有多達5位仍在就讀中學或大學的學生，包括關曉隆、陳曉希、陳展駿等，顯示年輕一代對演藝事業的熱忱。
唱歌舞蹈實力平分秋色 多元化才能突出
從專長分析來看，14強選手的才能分佈相當均衡，其中以唱歌為主要強項的有8位，包括郭民鋒、張肇維、陳曉希等；而以跳舞見長的則有4位，分別是杜曦駿、李學偉、陳頴業及關曉隆。特別值得關注的是，不少參賽者都具備多項才能，例如張肇維除了唱歌外還擅長跳舞及打泰拳，而陳瑨羲更是集跳舞、唱歌於一身的全能型選手。另外，王偉俊以Beatbox及Rap技巧突圍而出，為14強陣容增添了更多元化的音樂元素。
話題選手雲集 網民關注度爆燈
14強中不乏極具話題性的參賽者，其中最受矚目的當數陳瑨羲（Ian Hannz），作為Ansonbean的弟弟，他在比賽中展現出比哥哥更勝一籌的實力，無論唱歌、跳舞都令人刮目相看。而40歲的陳頴業（Yip）作為今屆年紀最大的參賽者，其街舞實力及豐富舞台經驗同樣備受關注。此外，曾參加《造星II》但中途退出的王紹冠，今次重新出發並成功晉級14強，其鋼管舞表演更是令評審眼前一亮。
韓國集訓挑戰在即 10強競爭白熱化
隨著14強名單塵埃落定，參賽者即將啟程前往韓國接受地獄式集訓。根據節目組透露，韓國導師及專業評審將以極高標準評核每位選手，最終只有10位能夠成功突圍。這意味著14強中仍有4位將要面臨淘汰的命運，競爭之激烈程度可謂前所未有。網民紛紛預測誰能成為最後的勝利者，當中呼聲最高的包括陳瑨羲、杜曦駿、關曉隆等實力派選手。
《全民造星6》14強完整名單
| 編號 | 中文名 | 英文名 | 年齡 | 職業 | 強項 | |——|——–|——–|——|——|——| | 5 | 郭民鋒 | Kirs | 20 | 音樂製作系學生 | 唱歌 | | 6 | 張肇維 | Gordon | 22 | 營養學學生 | 唱歌、跳舞、打泰拳 | | 12 | 陳曉希 | 小雞 | 17 | 中五學生 | 唱歌 | | 19 | 黃日禧 | Dave | 24 | 會計系學生 | 唱歌 | | 31 | 榮柏鑫 | 三金 | 21 | 電影系學生 | 唱歌 | | 34 | 丘藍 | 丘藍 | 26 | 自由工作者 | 唱歌 | | 41 | 范卓賢 | Jacky Fan | 25 | 歌手 | 唱歌 | | 43 | 陳瑨羲 | Ian Hannz | 21 | 舞者、駐唱歌手、學生 | 跳舞、唱歌 | | 49 | 杜曦駿 | Larry | 25 | Popping舞者、自由工作者 | 跳舞 | | 52 | 李學偉 | DaiMa | 24 | Hip Hop舞者、自由工作者 | Hip Hop舞 | | 63 | 王偉俊 | Teller | 27 | Beatboxer、樂器銷售員 | Rap | | 73 | 陳頴業 | Yip | 40 | 街舞舞者、戲場演出、藝術教育 | 跳舞(街舞) | | 92 | 關曉隆 | Bosco Kwan | 17 | 中六學生 | 跳舞(K-pop、Hip Hop) | | 93 | 陳展駿 | Andy | 18 | 中六學生 | 唱歌 |