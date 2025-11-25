全民造星6｜99號King意外成死亡名單爆內鬨 伍詠薇私讚Teller靚仔
A3組內鬨爆發 99號King意外成死亡名單
A3組由3號yinhei、2號VC、9號Kenrick、52號DaiMa、99號King及65號Marco組成，梁祖堯原本對這個「死亡跳舞組」寄予厚望，認為他們都是有經驗和想法的跳舞人，絕對可以自己商量出令人熱血沸騰的表演。然而排練時梁祖堯卻直言不滿，表示「係完全唔夠睇，我係覺得模凌兩可，同埋energy唔夠」，要求他們改動表演內容。更令人意外的是，在內部投票中，99號King竟然當選死亡名單，隊員認為King太強勢，合作上壓力大並產生不少磨擦。
King承認不足學懂欣賞隊友
King起初難以接受這個投票結果，但經過梁祖堯的溝通後，他終於承認自己的不足之處，開始學懂欣賞組員的優點。這個轉變讓A3組的合作氣氛有所改善，為後續的正式對決奠定基礎。組員們也在這次衝突中學會了更好的溝通方式，讓整個團隊變得更加團結。
B3組畢佬缺席拖累表現 導師大失所望
B3組成員包括73號Yip、32號畢佬、37號紹冠、63號Teller、59號Tuzero及14號Marcus，雖然被指為最強一組，但畢佬因居住問題經常在香港、日本兩邊走，缺席了不少排練日子。這個問題直接影響了整組的默契和表現，在驗收日的演出令一眾導師顧問大大失望。原本被寄予厚望的最強組合，竟然在關鍵時刻出現如此重大的問題，讓所有人都感到意外。
正式對決兩組表現驚艷 評判大讚性感演出
儘管排練時兩組都不太順利，但在正式對決時的表現卻令評判眼前一亮。A3組的自選表演《Ready For The騷》獲得吳林峰大讚，他直指「我燃燒嗰個心呀！我係feel到呢個感覺。我覺得你哋強過個音樂好多添，特別係你有6個人嘅力量，嗰吓我係覺得個心好似卜、卜、卜咁同你哋一齊郁緊」。
B3組的《Do It For Love》則被伍詠薇形容為乾淨利落，更大讚「全部都演繹得好性感，但其實你哋跳緊舞喎，成件事畀你哋吸引住，係好Sexy呀！你哋6個麻甩仔，做咗一件事好man但係好性感，好挑逗到我呀，呢件事係好難㗎」。伍詠薇更私底下一而再地讚63號Teller靚仔，顯示對他的特別欣賞。