全民造星6｜99號King意外成死亡名單爆內鬨 伍詠薇私讚Teller靚仔

《全民造星6》小組對決進入白熱化階段，A3組與B3組的終極對決成為焦點。被梁祖堯形容為「死亡跳舞組」的A3組，竟然在內部投票中出現驚人結果，而最被看好的B3組表現卻令導師們大失所望。兩組在正式對決時的精彩演出，更讓評判們刮目相看。