全民造星6｜99號King意外成死亡名單爆內鬨 伍詠薇私讚Teller靚仔

最新娛聞
東方新地

廣告

《全民造星6》小組對決進入白熱化階段，A3組與B3組的終極對決成為焦點。被梁祖堯形容為「死亡跳舞組」的A3組，竟然在內部投票中出現驚人結果，而最被看好的B3組表現卻令導師們大失所望。兩組在正式對決時的精彩演出，更讓評判們刮目相看。

A3組內鬨爆發 99號King意外成死亡名單

A3組由3號yinhei、2號VC、9號Kenrick、52號DaiMa、99號King及65號Marco組成，梁祖堯原本對這個「死亡跳舞組」寄予厚望，認為他們都是有經驗和想法的跳舞人，絕對可以自己商量出令人熱血沸騰的表演。然而排練時梁祖堯卻直言不滿，表示「係完全唔夠睇，我係覺得模凌兩可，同埋energy唔夠」，要求他們改動表演內容。更令人意外的是，在內部投票中，99號King竟然當選死亡名單，隊員認為King太強勢，合作上壓力大並產生不少磨擦。

King承認不足學懂欣賞隊友

King起初難以接受這個投票結果，但經過梁祖堯的溝通後，他終於承認自己的不足之處，開始學懂欣賞組員的優點。這個轉變讓A3組的合作氣氛有所改善，為後續的正式對決奠定基礎。組員們也在這次衝突中學會了更好的溝通方式，讓整個團隊變得更加團結。

B3組畢佬缺席拖累表現 導師大失所望

B3組成員包括73號Yip、32號畢佬、37號紹冠、63號Teller、59號Tuzero及14號Marcus，雖然被指為最強一組，但畢佬因居住問題經常在香港、日本兩邊走，缺席了不少排練日子。這個問題直接影響了整組的默契和表現，在驗收日的演出令一眾導師顧問大大失望。原本被寄予厚望的最強組合，竟然在關鍵時刻出現如此重大的問題，讓所有人都感到意外。

正式對決兩組表現驚艷 評判大讚性感演出

儘管排練時兩組都不太順利，但在正式對決時的表現卻令評判眼前一亮。A3組的自選表演《Ready For The騷》獲得吳林峰大讚，他直指「我燃燒嗰個心呀！我係feel到呢個感覺。我覺得你哋強過個音樂好多添，特別係你有6個人嘅力量，嗰吓我係覺得個心好似卜、卜、卜咁同你哋一齊郁緊」。

B3組的《Do It For Love》則被伍詠薇形容為乾淨利落，更大讚「全部都演繹得好性感，但其實你哋跳緊舞喎，成件事畀你哋吸引住，係好Sexy呀！你哋6個麻甩仔，做咗一件事好man但係好性感，好挑逗到我呀，呢件事係好難㗎」。伍詠薇更私底下一而再地讚63號Teller靚仔，顯示對他的特別欣賞。

全民造星6 a3組 65號Marco是A3組中唯一F grade成員。（圖片來源：ViuTV）
65號Marco是A3組中唯一F grade成員。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 a3組 A3組的死亡名單最終落在14號Marcus身上。（圖片來源：ViuTV）
A3組的死亡名單最終落在14號Marcus身上。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 a3組 梁祖堯覺得A3組的演出模凌兩可，不夠力量。（圖片來源：ViuTV）
梁祖堯覺得A3組的演出模凌兩可，不夠力量。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 a3組 King難以接受當選死亡名單，梁祖堯對他加以安慰和溝通。（圖片來源：ViuTV）
King難以接受當選死亡名單，梁祖堯對他加以安慰和溝通。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 a3組 A3組自選項目《Ready For The騷》。（圖片來源：ViuTV）
A3組自選項目《Ready For The騷》。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 a3組 B3組成員包括：73號Yip、32號畢佬、37號紹冠、63號Teller、59號Tuzero以及14號Marcus。（圖片來源：ViuTV）
B3組成員包括：73號Yip、32號畢佬、37號紹冠、63號Teller、59號Tuzero以及14號Marcus。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 a3組 32號畢佬因為居住問題，經常香港、日本兩邊走，缺席了不少排練的日子。（圖片來源：ViuTV）
32號畢佬因為居住問題，經常香港、日本兩邊走，缺席了不少排練的日子。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 a3組 63號Teller被伍詠薇讚靚仔。（圖片來源：ViuTV）
63號Teller被伍詠薇讚靚仔。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 a3組 伍詠薇指B3組的演出性感挑逗。（圖片來源：ViuTV）
伍詠薇指B3組的演出性感挑逗。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 a3組 T-Ma和吳林峰聽到伍詠薇的「挑逗」評價，禁不住笑起來。（圖片來源：ViuTV）
T-Ma和吳林峰聽到伍詠薇的「挑逗」評價，禁不住笑起來。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 a3組 吳林峰指A3組的跳舞演出比音樂更強勁。（圖片來源：ViuTV）
吳林峰指A3組的跳舞演出比音樂更強勁。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 a3組 Gin Lee在Threads推薦大家重溫B3的表演！（圖片來源：Threads@ginleeginlee）
Gin Lee在Threads推薦大家重溫B3的表演！（圖片來源：Threads@ginleeginlee）

圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 