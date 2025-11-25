全民造星6｜93號Andy手傷分心 Gin Lee當場揶揄要入醫院
ViuTV《全民造星VI》昨晚播出激烈Dance battle環節，93號Andy因手部受傷在台上頻頻分心，被導師Gin Lee當場揶揄是否需要入醫院治療。星級助教Jason Kui更是毫不留情直接開罵，令現場氣氛一度緊張，最終兩組參賽者在壓力下奮起表現。
93號Andy手傷分心 綵排表現失準
在昨晚的指定回合中，A5組與B5組進行Dance battle對決，但兩組在練習階段已經問題重重。B5組的93號Andy在驗收日表演時，明顯受到手部傷勢影響，整個演出過程中不斷將注意力轉移到受傷的手上，無法專注於舞蹈動作。這個分心的表現立即引起導師們的不滿，現場氣氛變得相當尷尬。
Gin Lee直接開火 Jason Kui狠批Andy
面對Andy的失準表現，導師Gin Lee忍不住當場揶揄：「使唔使入醫院呀？」語氣中帶著明顯的不耐煩。星級助教Jason Kui更是火力全開，直接怒斥Andy：「爆咗啫係咪呀？使咩全程喺度望呀？望係咪唔會痛呢？我知你痛，捱埋成個表演先啦，都係兩、三分鐘啫，係咪呀？」這番當頭棒喝令Andy和其他參賽者都感受到巨大壓力。
兩組奮起直追 正式演出獲讚賞
經過導師們的嚴厲批評後，兩組參賽者終於醒覺過來，開始認真對待比賽。在正式演出時，兩組都展現出明顯的進步，獲得評判們的一致讚賞。評判吳林峰更直言感覺大家就像一team人一齊去表演，反而不像battle，自己更被他們歡樂的氣氛所感染，看得很開心，當中Dave的笑容尤其覺得很有魅力。
A組落敗兩人遭淘汰 參賽者心態正面
最終比賽結果A組不敵B組，死亡名單中95號ilys率先被淘汰。不過ilys對結果並沒有感到沮喪，反而表示：「做緊啲自己真係想做嘅嘢，我覺得呢樣嘢先係最緊要。」同樣面臨淘汰的John Lam雖然最終離開比賽，但他保持樂觀態度，深信：「我嚟緊喺呢度行出去嘅風景應該一定好優美。」
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期