全民造星6｜93號Andy手傷分心 Gin Lee當場揶揄要入醫院

ViuTV《全民造星VI》昨晚播出激烈Dance battle環節，93號Andy因手部受傷在台上頻頻分心，被導師Gin Lee當場揶揄是否需要入醫院治療。星級助教Jason Kui更是毫不留情直接開罵，令現場氣氛一度緊張，最終兩組參賽者在壓力下奮起表現。

93號Andy手傷分心 綵排表現失準

在昨晚的指定回合中，A5組與B5組進行Dance battle對決，但兩組在練習階段已經問題重重。B5組的93號Andy在驗收日表演時，明顯受到手部傷勢影響，整個演出過程中不斷將注意力轉移到受傷的手上，無法專注於舞蹈動作。這個分心的表現立即引起導師們的不滿，現場氣氛變得相當尷尬。

Gin Lee直接開火 Jason Kui狠批Andy

面對Andy的失準表現，導師Gin Lee忍不住當場揶揄：「使唔使入醫院呀？」語氣中帶著明顯的不耐煩。星級助教Jason Kui更是火力全開，直接怒斥Andy：「爆咗啫係咪呀？使咩全程喺度望呀？望係咪唔會痛呢？我知你痛，捱埋成個表演先啦，都係兩、三分鐘啫，係咪呀？」這番當頭棒喝令Andy和其他參賽者都感受到巨大壓力。

兩組奮起直追 正式演出獲讚賞

經過導師們的嚴厲批評後，兩組參賽者終於醒覺過來，開始認真對待比賽。在正式演出時，兩組都展現出明顯的進步，獲得評判們的一致讚賞。評判吳林峰更直言感覺大家就像一team人一齊去表演，反而不像battle，自己更被他們歡樂的氣氛所感染，看得很開心，當中Dave的笑容尤其覺得很有魅力。

A組落敗兩人遭淘汰 參賽者心態正面

最終比賽結果A組不敵B組，死亡名單中95號ilys率先被淘汰。不過ilys對結果並沒有感到沮喪，反而表示：「做緊啲自己真係想做嘅嘢，我覺得呢樣嘢先係最緊要。」同樣面臨淘汰的John Lam雖然最終離開比賽，但他保持樂觀態度，深信：「我嚟緊喺呢度行出去嘅風景應該一定好優美。」

全民造星6 andy A5組被排舞師責備全無準備。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 andy A5組Dance battle。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 andy A5組隊員包括：25號Chester、62號Lucas T.、80號Harry Kwan、42號Homing、66號John Lam以及95號ilys。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 andy A5組Dance battle。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 andy B5組93號Andy，在驗收日表演時頻頻將注意力放在受傷的手指上，被Gin Lee揶揄。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 andy B5組隊員包括：19號Dave、93號Andy、34號丘藍、57號Billy Chu以及81號明志。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 andy A5組跟B5組Dance battle。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 andy Dave笑容很被吳林峰讚Charm。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 andy 死亡名單95號ilys率先要被淘汰。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 andy 95號ilys稱從比賽中找回生活的熱誠。（圖片來源：ViuTV）
