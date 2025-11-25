全民造星6｜93號Andy手傷分心 Gin Lee當場揶揄要入醫院

ViuTV《全民造星VI》昨晚播出激烈Dance battle環節，93號Andy因手部受傷在台上頻頻分心，被導師Gin Lee當場揶揄是否需要入醫院治療。星級助教Jason Kui更是毫不留情直接開罵，令現場氣氛一度緊張，最終兩組參賽者在壓力下奮起表現。