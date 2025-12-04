全民造星6｜Andy慣性遲到惹眾怒 Gin Lee發火直罵「唔好入行」

最新娛聞
東方新地

廣告

ViuTV《全民造星6》昨晚播出第5回合小組對決，A4組憑藉自創歌曲《寫在A4子的故事》感動全場，陳湛文更直言有流淚衝動，主動要求放上網重溫。然而B5組成員Andy的慣性遲到問題再度爆發，不但惹怒隊友明志當面開罵，連導師Gin Lee都忍無可忍直斥「唔好入行」。最終A4組以5盞燈完勝B5組，但淘汰結果卻出人意表。

Andy慣性遲到惹眾怒 明志自願犧牲仍難覺醒

B5組成員Andy的遲到問題持續困擾團隊，令隊友和導師都忍無可忍。Gin Lee在訓練期間對Andy發火直罵：「我覺得好失禮呀！我特登幫你安排上堂，其實每一分每一秒都係錢嚟㗎，冇人有義務等你㗎真係，咁嘅態度係完全接受唔到。玩完，我建議你唔好入行，淘汰名單一定係你！我講嘅！」然而最終淘汰名單卻落在明志身上，原來明志自知9月份要實習，擔心未能好好分配時間比賽，加上不想犧牲任何隊友，所以自願當選。可是明志的犧牲並未令Andy有所覺悟，遲到問題依舊，最終明志也忍不住大罵Andy：「我依家有啲火滾呀，你好似冇入過耳咁呀，咁我為你為咗啲咩呀？我好嬲呀依家！我以為你真係識驚呀，冇呀！你唔識去承擔返自己責任，你係咁推卸責任，你一直覺得自己冇問題，你咪唔會改囉。」

B5組演出失準頻出錯 Dave臨危不亂獲讚賞

B5組在演出自選項目《Romantic Chandelier》時出現多個失誤，Dave在solo時結他失靈，但他臨危不亂繼續照常演出，令鄧小巧和小儀大為欣賞。Andy飊超高音失準更成為致命傷，陳湛文不諱言：「作為一般觀眾去聽呢，吵耳囉，辛苦囉！」鄧小巧亦不禁問：「點解要咁冒呢個險？」雖然Andy解釋已降key半度，但鄧小巧和泥鯭@RubberBand異口同聲表示「再降囉」。在後台的星級助教Jason Lui隨即肉緊地為Andy辯護：「佢平時係OK㗎！」

A4組自創歌曲感動全場 陳湛文主動要求重溫

A4組成員Jacky Fan、黃尚及阿O今次帶來自己創作的歌曲《寫在A4子的故事》，Jacky坦言想透過這首歌紀念這個抹不走的記憶：「那怕我哋嘅隊友畀人foul咗，但我哋內心依然會有佢哋嘅存在，因為呢一個故事就係留咗喺呢一度。」由於A4組已輸了3個回合，鐵定要額外淘汰多4人，梁祖堯覺得這首歌曲正好是唱給已走和將會走的人聽。自薦成為淘汰名單的Jacky更表示不看重輸贏，只想做一個600%的演出。A4組的演出確實沒有令人失望，所有評判均讚不絕口，陳湛文更表示：「透過你哋嘅歌詞和歌聲，就打入心㗎喇，係有想流淚嘅衝動嘅。」最後陳湛文還追問：「有冇得放上網呀？我想返聽呀！」

Jacky Fan怒轟綵排規則不公

Sing Battle綵排期間，A4組的Jacky Fan和阿O為了在solo部分突出表現，特意構思了一些極具爆炸性的ad-lip內容，並且一直保密到家。然而音樂總監Mark Tai卻突然要求他們必須在綵排時完整演繹solo部分，讓對手B5組能夠提前知悉內容。這個要求令Jacky Fan極度不滿，他激動地質疑：「Dance Battle rehersal嘅時候，Battle舞一直都係分開跳㗎，從來都冇畀對方睇過，直至on show嗰一日。點解我哋Sing Battle要on show之前就要畀對方睇到呢？然後仲可以畀佢改。」

製作組聽取內容後要求對手調整

事件的導火線是製作組跟Mark Tai聽過兩組的solo位後，認為有必要微調B5組的solo部分內容。這個決定瞬間觸發了Jacky Fan的怒火，他認為這種做法極不公平：「因為我哋爆到上去，跟住佢哋就即刻度啲要爆啲嘅嘢喇，唔得囉我覺得呢件事，係絕對唔得囉！」Jacky Fan的激烈反應反映出參賽者對比賽公平性的高度關注，以及對自己精心準備內容被提前曝光的強烈不滿。

網民熱議A4組實至名歸 Andy成眾矢之的

網民對A4組的勝利表示實至名歸，有留言指：「A4組終於取得一次壓倒性勝利絕對是實至名歸，評判泥蜢話齋：越簡單有時就係越精彩表演，因為純粹透過音樂將真誠友情呈現給觀眾。」特別讚揚Jacky Fan謙虛坦誠的態度，認為他完全沒有擺架子。對於B5組的表現，網民普遍認為Andy是致命傷：「B5致命傷口相信無人會反對係Andy小朋友，可惜明志自奮勇成為死亡名單，否則Andy出局相信係眾望所歸。」有網民更直言Andy的問題已經影響整個團隊，認為他應該承擔責任。

全民造星6 Andy慣性遲到，令隊友非常不滿。（圖片來源：ViuTV）
Andy慣性遲到，令隊友非常不滿。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 Andy被Gin Lee指經常夢遊。（圖片來源：ViuTV）
Andy被Gin Lee指經常夢遊。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 Andy被隊友罵到喊。（圖片來源：ViuTV）
Andy被隊友罵到喊。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 Gin Lee看不過眼Andy遲到，對他發火直罵「不要入行」。（圖片來源：ViuTV）
Gin Lee看不過眼Andy遲到，對他發火直罵「不要入行」。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 B5組成員包括：19號Dave、93號Andy、34號丘藍、57號Billy Chu以及81號明志，自選項目《Romantic Chandelier》（圖片來源：ViuTV）
B5組成員包括：19號Dave、93號Andy、34號丘藍、57號Billy Chu以及81號明志，自選項目《Romantic Chandelier》（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 Andy飊超高音失準，被陳湛文指吵耳。（圖片來源：ViuTV）
Andy飊超高音失準，被陳湛文指吵耳。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 A4組成員包括：41號Jacky Fan、48號黃尚以及17號阿O，自選項目《寫在A4子的故事》。（圖片來源：ViuTV）
A4組成員包括：41號Jacky Fan、48號黃尚以及17號阿O，自選項目《寫在A4子的故事》。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 Jacky Fan表示完結上一回合時，已經很想和大家做一隻歌，去紀念這一個抹不走的記憶。（圖片來源：ViuTV）
Jacky Fan表示完結上一回合時，已經很想和大家做一隻歌，去紀念這一個抹不走的記憶。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 A4和B5組Sing Battle歌曲《失約巴黎》以及《七點半鐘的陽光》。（圖片來源：ViuTV）
A4和B5組Sing Battle歌曲《失約巴黎》以及《七點半鐘的陽光》。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 Jacky Fan不滿綵排時一定要將solo部分演繹出來。（圖片來源：ViuTV）
Jacky Fan不滿綵排時一定要將solo部分演繹出來。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 Billy Chu被評判選為要淘汰的一人。（圖片來源：ViuTV）
Billy Chu被評判選為要淘汰的一人。（圖片來源：ViuTV）

圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 