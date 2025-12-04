全民造星6｜Andy慣性遲到惹眾怒 Gin Lee發火直罵「唔好入行」
Andy慣性遲到惹眾怒 明志自願犧牲仍難覺醒
B5組成員Andy的遲到問題持續困擾團隊，令隊友和導師都忍無可忍。Gin Lee在訓練期間對Andy發火直罵：「我覺得好失禮呀！我特登幫你安排上堂，其實每一分每一秒都係錢嚟㗎，冇人有義務等你㗎真係，咁嘅態度係完全接受唔到。玩完，我建議你唔好入行，淘汰名單一定係你！我講嘅！」然而最終淘汰名單卻落在明志身上，原來明志自知9月份要實習，擔心未能好好分配時間比賽，加上不想犧牲任何隊友，所以自願當選。可是明志的犧牲並未令Andy有所覺悟，遲到問題依舊，最終明志也忍不住大罵Andy：「我依家有啲火滾呀，你好似冇入過耳咁呀，咁我為你為咗啲咩呀？我好嬲呀依家！我以為你真係識驚呀，冇呀！你唔識去承擔返自己責任，你係咁推卸責任，你一直覺得自己冇問題，你咪唔會改囉。」
B5組演出失準頻出錯 Dave臨危不亂獲讚賞
B5組在演出自選項目《Romantic Chandelier》時出現多個失誤，Dave在solo時結他失靈，但他臨危不亂繼續照常演出，令鄧小巧和小儀大為欣賞。Andy飊超高音失準更成為致命傷，陳湛文不諱言：「作為一般觀眾去聽呢，吵耳囉，辛苦囉！」鄧小巧亦不禁問：「點解要咁冒呢個險？」雖然Andy解釋已降key半度，但鄧小巧和泥鯭@RubberBand異口同聲表示「再降囉」。在後台的星級助教Jason Lui隨即肉緊地為Andy辯護：「佢平時係OK㗎！」
A4組自創歌曲感動全場 陳湛文主動要求重溫
A4組成員Jacky Fan、黃尚及阿O今次帶來自己創作的歌曲《寫在A4子的故事》，Jacky坦言想透過這首歌紀念這個抹不走的記憶：「那怕我哋嘅隊友畀人foul咗，但我哋內心依然會有佢哋嘅存在，因為呢一個故事就係留咗喺呢一度。」由於A4組已輸了3個回合，鐵定要額外淘汰多4人，梁祖堯覺得這首歌曲正好是唱給已走和將會走的人聽。自薦成為淘汰名單的Jacky更表示不看重輸贏，只想做一個600%的演出。A4組的演出確實沒有令人失望，所有評判均讚不絕口，陳湛文更表示：「透過你哋嘅歌詞和歌聲，就打入心㗎喇，係有想流淚嘅衝動嘅。」最後陳湛文還追問：「有冇得放上網呀？我想返聽呀！」
Jacky Fan怒轟綵排規則不公
Sing Battle綵排期間，A4組的Jacky Fan和阿O為了在solo部分突出表現，特意構思了一些極具爆炸性的ad-lip內容，並且一直保密到家。然而音樂總監Mark Tai卻突然要求他們必須在綵排時完整演繹solo部分，讓對手B5組能夠提前知悉內容。這個要求令Jacky Fan極度不滿，他激動地質疑：「Dance Battle rehersal嘅時候，Battle舞一直都係分開跳㗎，從來都冇畀對方睇過，直至on show嗰一日。點解我哋Sing Battle要on show之前就要畀對方睇到呢？然後仲可以畀佢改。」
製作組聽取內容後要求對手調整
事件的導火線是製作組跟Mark Tai聽過兩組的solo位後，認為有必要微調B5組的solo部分內容。這個決定瞬間觸發了Jacky Fan的怒火，他認為這種做法極不公平：「因為我哋爆到上去，跟住佢哋就即刻度啲要爆啲嘅嘢喇，唔得囉我覺得呢件事，係絕對唔得囉！」Jacky Fan的激烈反應反映出參賽者對比賽公平性的高度關注，以及對自己精心準備內容被提前曝光的強烈不滿。
網民熱議A4組實至名歸 Andy成眾矢之的
網民對A4組的勝利表示實至名歸，有留言指：「A4組終於取得一次壓倒性勝利絕對是實至名歸，評判泥蜢話齋：越簡單有時就係越精彩表演，因為純粹透過音樂將真誠友情呈現給觀眾。」特別讚揚Jacky Fan謙虛坦誠的態度，認為他完全沒有擺架子。對於B5組的表現，網民普遍認為Andy是致命傷：「B5致命傷口相信無人會反對係Andy小朋友，可惜明志自奮勇成為死亡名單，否則Andy出局相信係眾望所歸。」有網民更直言Andy的問題已經影響整個團隊，認為他應該承擔責任。