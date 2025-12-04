全民造星6｜Andy慣性遲到惹眾怒 Gin Lee發火直罵「唔好入行」

ViuTV《全民造星6》昨晚播出第5回合小組對決，A4組憑藉自創歌曲《寫在A4子的故事》感動全場，陳湛文更直言有流淚衝動，主動要求放上網重溫。然而B5組成員Andy的慣性遲到問題再度爆發，不但惹怒隊友明志當面開罵，連導師Gin Lee都忍無可忍直斥「唔好入行」。最終A4組以5盞燈完勝B5組，但淘汰結果卻出人意表。