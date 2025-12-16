全民造星6｜Anson Lo韓國舞台暖心指導師弟 親手煮部隊鍋展暖男本色
Anson Lo韓國舞台首秀帶6名師弟亮相
Anson Lo首次踏上韓國音樂節目《Show Champion》的舞台，以一身紅黑色緊身皮衣褲登場，肌肉線條若隱若現，為觀眾帶來《Heartbreaker》和《MONEY》兩首熱門舞曲。當準備演出《MONEY》時，突然有6位帶咪的伴舞登場，現場氣氛瞬間升溫。這6名伴舞原來是分別為Gordon、Bosco Kwan、Dave、三金、Ian Hannz及Larry，他們是按照平時水平從14強中選出，獲得這個難得機會與師兄同台演出。
參賽者緊張甩Beat Anson Lo即場救場
雖然獲得與Anson Lo同台的珍貴機會，但6名參賽者明顯非常緊張，表演期間時不時甩Beat、面無表情，與教主的專業台風形成鮮明對比。眼見師弟們狀態緊繃，Anson Lo立即展現大前輩風範，主動上前搞氣氛、分享以前的經歷，教導一班參賽者應該如何自信地捕捉鏡頭。他的貼心舉動不但化解了現場尷尬氣氛，更讓參賽者們逐漸放鬆下來，最終順利完成整個表演。
教主親自下廚展現暖男本色
表演順利完成之後，Anson Lo的暖男行為並未就此結束。他更特意為一班參賽者烹調部隊鍋，親自下廚照顧師弟們的需要。這個貼心舉動充分展現了他作為大前輩的溫暖關懷，不但在專業上給予指導，連生活細節都照顧周到。網民看到這一幕紛紛大讚Anson Lo「夠暖男」，認為「一班參賽者一定受益良多」，對他的人品和領導風範給予高度評價。
Anson Lo分享出道心路歷程勉勵師弟
Anson Lo更向一班後輩分享自己的出道心路歷程，坦言「最近幾年我的狀態都好繃緊，剛剛出道，對各方面都很擔心，自己有很多東西不懂，看到其他前輩很害怕，還要思考我表演跳唱，我要如何展現星味，而不僅只是一個會跳舞的人那麼簡單」。他強調這並不是一時能夠做到的事，提醒參賽者要重視看重播的重要性，「而不是一邊看，一邊稱讚自己，但更重要的是要找出自己的不足之處」。最後他鼓勵師弟們「我覺得你地真係好厲害，所以你地唔好低估自己」，展現出前輩的智慧和關愛。
網民大讚Anson Lo前輩風範
網民看到Anson Lo在韓國舞台上的表現和對師弟們的照顧後，紛紛留言大讚他的暖男本色。有網民表示「Anson Lo真係好有前輩風範」、「教主人品真係好」、「咁樣嘅師兄邊個唔想要」。更有人指出「佢唔單止專業，仲好照顧師弟」、「親自煮嘢食真係好暖」，對他在專業指導和生活關懷兩方面的表現都給予高度評價。不少網民認為這次經歷對參賽者來說是寶貴的學習機會，能夠與如此優秀的前輩同台演出並獲得指導，絕對是他們演藝路上的重要里程碑。