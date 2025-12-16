全民造星6｜Anson Lo韓國舞台暖心指導師弟 親手煮部隊鍋展暖男本色

最新娛聞
東方新地

廣告

《全民造星6》最新一集播到14強參賽者獲得千載難逢機會，與MIRROR成員Anson Lo盧瀚霆）一同登上韓國音樂節目《Show Champion》舞台。然而，其中6位有幸登上韓國舞台上的參賽者，就表現卻令人捏一把汗，頻頻甩Beat、面無表情的緊張狀態，與30歲師兄Anson Lo的專業台風形成強烈對比。幸好教主展現暖男本色，不但現場指導師弟們如何捕捉鏡頭，更親自下廚為眾人烹調部隊鍋，這份大前輩風範令網民大讚。

Anson Lo韓國舞台首秀帶6名師弟亮相

Anson Lo首次踏上韓國音樂節目《Show Champion》的舞台，以一身紅黑色緊身皮衣褲登場，肌肉線條若隱若現，為觀眾帶來《Heartbreaker》和《MONEY》兩首熱門舞曲。當準備演出《MONEY》時，突然有6位帶咪的伴舞登場，現場氣氛瞬間升溫。這6名伴舞原來是分別為Gordon、Bosco Kwan、Dave、三金、Ian Hannz及Larry，他們是按照平時水平從14強中選出，獲得這個難得機會與師兄同台演出。

參賽者緊張甩Beat Anson Lo即場救場

雖然獲得與Anson Lo同台的珍貴機會，但6名參賽者明顯非常緊張，表演期間時不時甩Beat、面無表情，與教主的專業台風形成鮮明對比。眼見師弟們狀態緊繃，Anson Lo立即展現大前輩風範，主動上前搞氣氛、分享以前的經歷，教導一班參賽者應該如何自信地捕捉鏡頭。他的貼心舉動不但化解了現場尷尬氣氛，更讓參賽者們逐漸放鬆下來，最終順利完成整個表演。

教主親自下廚展現暖男本色

表演順利完成之後，Anson Lo的暖男行為並未就此結束。他更特意為一班參賽者烹調部隊鍋，親自下廚照顧師弟們的需要。這個貼心舉動充分展現了他作為大前輩的溫暖關懷，不但在專業上給予指導，連生活細節都照顧周到。網民看到這一幕紛紛大讚Anson Lo「夠暖男」，認為「一班參賽者一定受益良多」，對他的人品和領導風範給予高度評價。

Anson Lo分享出道心路歷程勉勵師弟

Anson Lo更向一班後輩分享自己的出道心路歷程，坦言「最近幾年我的狀態都好繃緊，剛剛出道，對各方面都很擔心，自己有很多東西不懂，看到其他前輩很害怕，還要思考我表演跳唱，我要如何展現星味，而不僅只是一個會跳舞的人那麼簡單」。他強調這並不是一時能夠做到的事，提醒參賽者要重視看重播的重要性，「而不是一邊看，一邊稱讚自己，但更重要的是要找出自己的不足之處」。最後他鼓勵師弟們「我覺得你地真係好厲害，所以你地唔好低估自己」，展現出前輩的智慧和關愛。

網民大讚Anson Lo前輩風範

網民看到Anson Lo在韓國舞台上的表現和對師弟們的照顧後，紛紛留言大讚他的暖男本色。有網民表示「Anson Lo真係好有前輩風範」、「教主人品真係好」、「咁樣嘅師兄邊個唔想要」。更有人指出「佢唔單止專業，仲好照顧師弟」、「親自煮嘢食真係好暖」，對他在專業指導和生活關懷兩方面的表現都給予高度評價。不少網民認為這次經歷對參賽者來說是寶貴的學習機會，能夠與如此優秀的前輩同台演出並獲得指導，絕對是他們演藝路上的重要里程碑。

全民造星6 ansonlo Anson Lo帶一班師弟上韓國音樂節目《Show Champion》舞台（圖片來源：ViuTV）
Anson Lo帶一班師弟上韓國音樂節目《Show Champion》舞台（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 ansonlo 上台前都關心師弟們緊張與否。（圖片來源：ViuTV）
上台前都關心師弟們緊張與否。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 ansonlo （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 ansonlo 參賽者Gordon、Bosco Kwan、Dave等人擔任伴舞（圖片來源：ViuTV）
參賽者Gordon、Bosco Kwan、Dave等人擔任伴舞（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 ansonlo Anson Lo穿著紅黑色緊身皮衣褲展現專業台風（圖片來源：ViuTV）
Anson Lo穿著紅黑色緊身皮衣褲展現專業台風（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 ansonlo 教主親自下廚為參賽者烹調部隊鍋（圖片來源：ViuTV）
教主親自下廚為參賽者烹調部隊鍋（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 ansonlo 網民大讚Anson Lo展現暖男本色和前輩風範（圖片來源：ViuTV）
網民大讚Anson Lo展現暖男本色和前輩風範（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 ansonlo （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）

圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 