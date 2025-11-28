全民造星6｜B3組自創曲震撼全場 評審讚無可挑剔 網民反應兩極
《全民造星6》B3組合憑自創曲《Way Of Water》震撼全場，6位成員畢佬、紹冠、TUZER0、Teller、Yip、Larry以水的哲學為主題，融合Hip Hop和舞蹈元素呈現精彩表演。評審一致大讚表演水準極高，更直言「無嘢可以評」，然而網民反應卻出現兩極分化，部分人質疑成員外形是否適合做男團。
B3組合自創曲震撼全場 評審讚無可挑剔
B3小組在第三小組對決自選項目中帶來自創曲《Way Of Water》，一出場就震懾全場。表演由Yip帶頭開始，接著Larry和畢佬展現舞蹈實力，紹冠更大玩「Poll Dance」，惹來全場評審和參賽者驚歎。Tuzero和Teller的Rap、Beatbox表現同樣獲得在場評審大讚，整個表演結束後，所有導師包括花姐都對6人的演出給予極高評價。
Tuzero解釋創作理念 以李小龍哲學貫穿表演
Tuzero在表演結束後詳細解釋，6人今次的自創曲是想用Hip Hop和舞蹈去帶出「水的哲學」，無論歌詞和舞步都以李小龍和老子的思想為靈感，透過水的特性帶出哲學道理。他表示B3組最想透過構思的畫面、舞步、文字，傳達無論生活遇到甚麼環境都可以適應的訊息，不會受到形象限制，最重要是就算知道自己有多強，都可以收放自如並時刻保持低調。
評審陳湛文大讚表演水準 小儀指看到6種水形態
評審陳湛文大讚Tuzero的解釋非常清晰，而且能夠透過表演看到每一個人的長處，又讚Yip氣場一出場已經震懾全場，完全沒有可以挑剔的地方。小儀更指能夠從6位成員中看到6個形態的水，可見此隊的水平很高，小巧則大讚Tuzero和Teller的Rap不需要看歌詞都能夠聽到大家的發音清晰。
網民反應兩極化 質疑部分成員外形不適合男團
網民留言出現明顯兩極分化，有人大讚表演水準極高，留言「真係好強」、「都真係好pro呢組」、「暫時最好睇呢個」，認為表演質素無可挑剔。不過亦有網民提出質疑，認為除了Teller和Larry之外，其餘幾位的外形都不適合做男團，更有人直言「好睇係好睇，但都係嗰句無個造到星，除左Larry執下會有機，其他幾個嘅類型真係難搞」，對組合的商業前景表示擔憂。
