全民造星6｜B3組自創曲震撼全場 評審讚無可挑剔 網民反應兩極

最新娛聞
東方新地

廣告

《全民造星6》B3組合憑自創曲《Way Of Water》震撼全場，6位成員畢佬、紹冠、TUZER0、Teller、Yip、Larry以水的哲學為主題，融合Hip Hop和舞蹈元素呈現精彩表演。評審一致大讚表演水準極高，更直言「無嘢可以評」，然而網民反應卻出現兩極分化，部分人質疑成員外形是否適合做男團。

B3組合自創曲震撼全場 評審讚無可挑剔

B3小組在第三小組對決自選項目中帶來自創曲《Way Of Water》，一出場就震懾全場。表演由Yip帶頭開始，接著Larry和畢佬展現舞蹈實力，紹冠更大玩「Poll Dance」，惹來全場評審和參賽者驚歎。Tuzero和Teller的Rap、Beatbox表現同樣獲得在場評審大讚，整個表演結束後，所有導師包括花姐都對6人的演出給予極高評價。

Tuzero解釋創作理念 以李小龍哲學貫穿表演

Tuzero在表演結束後詳細解釋，6人今次的自創曲是想用Hip Hop和舞蹈去帶出「水的哲學」，無論歌詞和舞步都以李小龍和老子的思想為靈感，透過水的特性帶出哲學道理。他表示B3組最想透過構思的畫面、舞步、文字，傳達無論生活遇到甚麼環境都可以適應的訊息，不會受到形象限制，最重要是就算知道自己有多強，都可以收放自如並時刻保持低調。

評審陳湛文大讚表演水準 小儀指看到6種水形態

評審陳湛文大讚Tuzero的解釋非常清晰，而且能夠透過表演看到每一個人的長處，又讚Yip氣場一出場已經震懾全場，完全沒有可以挑剔的地方。小儀更指能夠從6位成員中看到6個形態的水，可見此隊的水平很高，小巧則大讚Tuzero和Teller的Rap不需要看歌詞都能夠聽到大家的發音清晰。

網民反應兩極化 質疑部分成員外形不適合男團

網民留言出現明顯兩極分化，有人大讚表演水準極高，留言「真係好強」、「都真係好pro呢組」、「暫時最好睇呢個」，認為表演質素無可挑剔。不過亦有網民提出質疑，認為除了Teller和Larry之外，其餘幾位的外形都不適合做男團，更有人直言「好睇係好睇，但都係嗰句無個造到星，除左Larry執下會有機，其他幾個嘅類型真係難搞」，對組合的商業前景表示擔憂。

全民造星6 b3組合 Ivy So一見到名單上有Yip Sir的名字都嚇親。（圖片來源：ViuTV）
Ivy So一見到名單上有Yip Sir的名字都嚇親。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 b3組合 Yip一出場氣場震懾全場（圖片來源：ViuTV）
Yip一出場氣場震懾全場（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 b3組合 Larry展現精彩舞蹈實力（圖片來源：ViuTV）
Larry展現精彩舞蹈實力（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 b3組合 Tuzero和Teller的Rap獲評審大讚（圖片來源：ViuTV）
Tuzero和Teller的Rap獲評審大讚（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 b3組合 紹冠大玩Poll Dance惹全場驚歎（圖片來源：ViuTV）
紹冠大玩Poll Dance惹全場驚歎（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 b3組合 畢佬再次出絕招。（圖片來源：ViuTV）
畢佬再次出絕招。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 b3組合 小儀指看到6個形態的水（圖片來源：ViuTV）
小儀指看到6個形態的水（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 b3組合 小儀指看到6個形態的水（圖片來源：ViuTV）
小儀指看到6個形態的水（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 b3組合 評審們都非常滿意。（圖片來源：ViuTV）
評審們都非常滿意。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 b3組合 陳湛文讚表演看到每人長處（圖片來源：ViuTV）
陳湛文讚表演看到每人長處（圖片來源：ViuTV）

圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 