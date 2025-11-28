全民造星6｜B3組自創曲震撼全場 評審讚無可挑剔 網民反應兩極

《全民造星6》B3組合憑自創曲《Way Of Water》震撼全場，6位成員畢佬、紹冠、TUZER0、Teller、Yip、Larry以水的哲學為主題，融合Hip Hop和舞蹈元素呈現精彩表演。評審一致大讚表演水準極高，更直言「無嘢可以評」，然而網民反應卻出現兩極分化，部分人質疑成員外形是否適合做男團。