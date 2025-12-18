全民造星6｜總決賽師兄姐助陣名單曝光！COLLAR ERROR齊上陣

《全民造星6》總決賽即將於明年1月4日在澳門新濠影滙綜藝館舉行，ViuTV今日公布最終11強將與多位師兄姐合作演出，準備在總決賽舞台上展現1+12的驚人效果。合作陣容包括COLLAR、ERROR、P1X3L等人氣組合，以及多位實力派藝人，勢必為觀眾帶來前所未有的視聽盛宴。