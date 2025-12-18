全民造星6｜總決賽師兄姐助陣名單曝光！COLLAR ERROR齊上陣
《全民造星6》總決賽即將於明年1月4日在澳門新濠影滙綜藝館舉行，ViuTV今日公布最終11強將與多位師兄姐合作演出，準備在總決賽舞台上展現1+12的驚人效果。合作陣容包括COLLAR、ERROR、P1X3L等人氣組合，以及多位實力派藝人，勢必為觀眾帶來前所未有的視聽盛宴。
豪華師兄姐陣容曝光助陣總決賽
根據ViuTV官方公布的資訊，今次總決賽的合作藝人陣容相當豪華，包括人氣女團COLLAR的Gao、SumLing和Winka、男團ERROR肥仔，以及新晉組合P1X3L等。此外，還有多位個人藝人如Phoebus吳啟洋、希晉王希晉、亨仔暕鎮亨等實力派歌手參與其中。這些師兄姐將與最終11強參賽者攜手合作，在總決賽舞台上呈現精彩的聯乘表演，務求發揮出1+12的協同效應。
ViuTV正式確認總決賽詳情安排
《全民造星VI 總決賽》將於2026年1月4日晚上7時30分在澳門新濠影滙綜藝館舉行，這是繼上屆後再次移師澳門舉辦總決賽。ViuTV表示會透過各大平台公布更多總決賽詳情，讓觀眾能夠及時掌握最新資訊。同時，節目組亦提醒觀眾現時仍可為心水遺珠參賽者投票，助他們爭取第11個總決賽席位的機會。
《全民造星VI》歷屆成功打造多個人氣組合
《全民造星》系列自開播以來一直備受關注，過往幾屆成功打造出MIRROR、COLLAR、ERROR等備受歡迎的組合和個人藝人。第六屆延續了節目的高水準製作，參賽者質素普遍獲得好評，不少更在社交媒體上累積了大量粉絲支持。節目每逢星期一至五晚上9時30分在ViuTV播出，收視表現一直保持穩定。
網民期待師兄姐合作舞台表現
消息公布後，網民紛紛在社交平台上表達期待之情，「師兄姐助陣一定好精彩」、「COLLAR同ERROR都有份真係好期待」、「澳門總決賽又會係另一個經典」等留言不斷湧現。不少粉絲更表示已經開始計劃前往澳門觀看總決賽，預料屆時會有大批香港觀眾專程赴澳支持心水參賽者。部分網民亦關注投票機制，希望能夠為支持的遺珠參賽者爭取最後入圍機會。
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期