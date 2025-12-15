全民造星6｜Edward Chan專業評語掀熱議 盤點第5回合評審整體表現

《全民造星6》第5回合評審陣容強勢登場，楊淇、陳健安、梁嘉茵（Serrini）、繆浩昌（6號）及陳浩然（Edward Chan）五位專業音樂人齊聚一堂，為20強選手進行嚴格評核。相比起前幾回合的評審，今次五位評判明顯提升了評語質素，不再只是單純批評參賽者表現，而是給出更具建設性的專業意見。當中Edward Chan和Serrini的表現最為搶眼，獲得網民一致激讚，兩人的專業評審水準令觀眾大開眼界。