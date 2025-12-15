全民造星6｜Edward Chan專業評語掀熱議 盤點第5回合評審整體表現
Edward Chan專業評審獲網民激讚
Edward Chan在今回合的評審表現令網民驚艷不已，有觀眾在社交平台大讚他「睇野準、講野精準及有深度，技術成份高但又唔係為左要賣弄，語氣合適不會太mean但又不是一味呵護」。網民更形容Edward Chan擁有好聽聲線、靚仔有型、著衫有品味，整個人散發著高雅及專業又平易近人的氣質。作為方大同唱片及演唱會音樂總監，Edward Chan的音樂實力毋庸置疑，但網民最欣賞的是他能夠將專業觀察有效清晰地表達出來，令參賽者真正有所得著。有網民指出「佢啲comment比較technical，聽佢講會學到嘢」，更有人稱讚他「Technical得來不易為左賣弄自己識野或要踩低參賽者，而是言之有物」。
Serrini暖心評語感動觀眾
Serrini在今回合同樣表現出色，她對原創音樂的支持態度獲得網民高度認同。Serrini在節目中表示「我覺得原創曲係非常之有誠意嘅，我好欣賞香港嘅原創歌曲創作人。你哋唔會因為想Pop、想一定贏，而唱一啲勝算高嘅比賽歌曲」。這番話正好點出了《全民造星6》與其他選秀節目的分別，今年確實有大量參賽者選擇用原創歌比賽，讓觀眾發現了Harry Kwan、Jacky Fan、TUZERO等一批極具潛力的創作人。Serrini更說出了一句暖心金句「所有嘅決定都係最美好嘅安排，所有人都會有最美好嘅未來」，令不少觀眾為之動容。
楊淇陳健安6號同樣獲好評
除了Edward Chan和Serrini外，其餘三位評審楊淇、陳健安及繆浩昌（6號）同樣在今回合展現出專業水準。楊淇作為資深藝人，在評審過程中展現出豐富的舞台經驗和敏銳的觀察力，能夠從表演者的角度給予實用建議。陳健安憑藉其創作歌手的身份，對參賽者的音樂詮釋和情感表達提供了精準的指導。而6號繆浩昌則以其獨特的音樂品味和專業製作經驗，為參賽者在編曲和整體呈現方面給出寶貴意見。三人的評語都較以往更具針對性和建設性，讓參賽者能夠真正從中學習和改進。
網民大讚評審質素提升
網民普遍認為今回合的評審質素明顯提升，不再只是表面的讚美或批評，而是真正能夠幫助參賽者成長的專業意見。有觀眾表示「原本唔想繼續睇但今晚開始有Ms梁，你是我睇造星嘅動力」，可見Serrini的加入為節目帶來新鮮感。另有網民指出「唱得好嘅人，Edward Chan見唔少，安仔6號自己都唱得，Serrini有佢自己獨特嘅演繹方式，所以單單唱得好，絕對唔能夠滿足呢班評審啦」，認為今屆評審的要求更高更全面。網民亦特別欣賞評審們不會為了製造話題而刻意mean人，反而以專業和鼓勵的態度對待每位參賽者。