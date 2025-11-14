《全民造星6》Gin Lee組30人名單公開 17歲關曉隆被封「小GD」40歲街舞老師成話題

《全民造星6》60強名單正式出爐，經過激烈競爭後，99名參賽者中有39人遭到淘汰，剩餘60人成功晉級並分為兩組接受特訓。其中Gin Lee組別共收納30名學員，年齡分佈從17歲到40歲不等，平均年齡約23歲，成為本屆參賽者中最多元化的組合。這批學員在專長表現上呈現明顯分化，A級選手與F級選手數量懸殊，形成強烈對比。