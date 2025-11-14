《全民造星6》Gin Lee組30人名單公開 17歲關曉隆被封「小GD」40歲街舞老師成話題
《全民造星6》60強名單正式出爐，經過激烈競爭後，99名參賽者中有39人遭到淘汰，剩餘60人成功晉級並分為兩組接受特訓。其中Gin Lee組別共收納30名學員，年齡分佈從17歲到40歲不等，平均年齡約23歲，成為本屆參賽者中最多元化的組合。這批學員在專長表現上呈現明顯分化，A級選手與F級選手數量懸殊，形成強烈對比。
Gin Lee組30人晉級 A級選手僅佔一成
Gin Lee組別成功收納30名學員，當中包括多名從復活區成功「生還」的參賽者。年齡分佈方面，最年輕的是17歲的【12】陳曉希和【92】關曉隆，而最年長的則是40歲的【73】陳頴業，年齡跨度達23年。值得注意的是，A級選手僅有3人，分別是【14】林焯彥、【19】黃日禧和【92】關曉隆，佔整體比例僅一成，反映出頂尖實力選手在該組相對稀少。
唱歌專長學員佔大多數 舞蹈實力不容小覷
Gin Lee組別學員專長分佈呈現明顯傾向，以唱歌為主要專長的學員多達20人，佔整體三分之二。舞蹈專長學員則有6人，包括霹靂舞高手【14】林焯彥和【32】畢志傑，以及備受矚目的Popping舞者【49】杜曦駿。另外還有3名Rap專長選手，分別是【59】曾棣山、【63】王偉俊和【84】區烈銘，為組別增添多元化色彩。特別值得關注的是【37】王紹冠，他是唯一一位鋼管舞專長的參賽者，曾參加《造星II》後再度挑戰。
F級選手比例偏高 復活區學員表現受關注
Gin Lee組別中F級選手多達12人，佔整體四成，包括【51】潘建晞和【59】曾棣山等被評為「令花姐和導師大跌眼鏡」的晉級選手。這些F級選手大多在首輪表現未達預期，但憑藉觀眾緣或特殊魅力成功晉級。另一方面，從復活區「生還」的8名學員表現備受關注，他們需要在接下來的特訓中證明自己的實力，包括【06】張肇維、【07】黃逸風等人。
網民熱議組別實力分佈不均
《全民造星6》60強名單公佈後，網民對Gin Lee組別的實力分佈議論紛紛。有網民表示「A級選手太少，擔心後續競爭力不足」，亦有觀眾認為「F級選手比例過高，質素參差」。不過也有支持者指出「多元化專長組合有驚喜潛力」，期待導師Gin Lee能夠發掘學員的隱藏實力。部分網民特別關注年齡最大的【73】陳頴業，認為「40歲老師身份很特別，可以帶領年輕學員」。
|編號
|中文名
|英文名
|年齡
|職業
|強項
|Grade
|01
|林湕祐
|Jay Lam
|21
|工商管理系學生
|唱歌、容易學習新運動
|C
|05
|郭民鋒
|Kirs
|20
|音樂製作系學生
|唱歌
|C
|06
|張肇維
|Gordon
|22
|營養學學生
|唱歌、跳舞、打泰拳
|F
|07
|黃逸風
|Karry
|19
|自由工作者、侍應
|唱歌
|F
|12
|陳曉希
|小雞
|17
|中五學生
|唱歌
|C
|14
|林焯彥
|Marcus
|17
|中五學生
|跳舞（霹靂舞）、後空翻
|A
|18
|張家文
|Kai Cheung
|25
|自由工作者
|唱歌
|C
|19
|黃日禧
|Dave
|24
|會計系學生
|唱歌
|A
|20
|張永龍
|Winson
|26
|自由工作者
|唱歌
|B
|26
|區斐琮
|勾飛
|22
|自由工作者
|唱歌
|F
|28
|高浚彥
|Lucas Ko
|24
|健康與生命科學系學生
|唱歌
|F
|32
|畢志傑
|畢佬
|33
|舞者、模特兒
|跳舞（霹靂舞）
|C
|34
|丘藍
|丘藍
|26
|自由工作者
|唱歌
|F
|35
|黃進林
|Michael
|29
|舞台劇演員、獨立歌手
|唱歌、音樂劇
|F
|37
|王紹冠
|紹冠
|30
|鋼管舞導師、健身教練
|跳舞（鋼管舞）
|C
|49
|杜曦駿
|Larry
|25
|Popping舞者、自由工作者
|跳舞
|A
|51
|潘建晞
|Hugo
|22
|主題樂園工作人員
|唱歌
|F
|57
|朱泊瞳
|Billy Chu
|26
|資訊科技助理
|唱歌
|F
|59
|曾棣山
|TUZER0
|25
|市場策劃專員、剪接師
|Rap
|C
|63
|王偉俊
|Teller
|27
|Beatboxer、樂器銷售員
|Rap
|C
|68
|蘇俊旭
|蘇仔
|20
|咖啡師
|唱歌
|C
|72
|盧卓頎
|Jack Lo
|23
|模特兒
|煮嘢食
|B
|73
|陳頴業
|Yip
|40
|街舞舞者、戲場演出、藝術教育
|跳舞 (街舞)
|B
|78
|陳柏羲
|Jeffery
|20
|計量金融及風險管理科學系學生
|唱歌
|F
|79
|蔡晉光
|Nottei
|21
|經濟金融學系學生
|唱歌
|F
|81
|蔡明志
|明志
|22
|社會工作學系學生
|唱歌
|F
|84
|區烈銘
|JAVI
|21
|商科學生
|Rap、跳舞、作詞
|F
|92
|關曉隆
|Bosco Kwan
|17
|中六學生
|跳舞（K-pop、Hip Hop）
|A
|93
|陳展駿
|Andy
|18
|中六學生
|唱歌
|B
|94
|李浚軒
|Billy Li
|22
|音樂製作系學生
|唱歌
|C
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期