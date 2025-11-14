《全民造星6》Gin Lee組30人名單公開 17歲關曉隆被封「小GD」40歲街舞老師成話題

《全民造星6》60強名單正式出爐，經過激烈競爭後，99名參賽者中有39人遭到淘汰，剩餘60人成功晉級並分為兩組接受特訓。其中Gin Lee組別共收納30名學員，年齡分佈從17歲到40歲不等，平均年齡約23歲，成為本屆參賽者中最多元化的組合。這批學員在專長表現上呈現明顯分化，A級選手與F級選手數量懸殊，形成強烈對比。

Gin Lee組30人晉級 A級選手僅佔一成

Gin Lee組別成功收納30名學員，當中包括多名從復活區成功「生還」的參賽者。年齡分佈方面，最年輕的是17歲的【12】陳曉希和【92】關曉隆，而最年長的則是40歲的【73】陳頴業，年齡跨度達23年。值得注意的是，A級選手僅有3人，分別是【14】林焯彥、【19】黃日禧和【92】關曉隆，佔整體比例僅一成，反映出頂尖實力選手在該組相對稀少。

唱歌專長學員佔大多數 舞蹈實力不容小覷

Gin Lee組別學員專長分佈呈現明顯傾向，以唱歌為主要專長的學員多達20人，佔整體三分之二。舞蹈專長學員則有6人，包括霹靂舞高手【14】林焯彥和【32】畢志傑，以及備受矚目的Popping舞者【49】杜曦駿。另外還有3名Rap專長選手，分別是【59】曾棣山、【63】王偉俊和【84】區烈銘，為組別增添多元化色彩。特別值得關注的是【37】王紹冠，他是唯一一位鋼管舞專長的參賽者，曾參加《造星II》後再度挑戰。

F級選手比例偏高 復活區學員表現受關注

Gin Lee組別中F級選手多達12人，佔整體四成，包括【51】潘建晞和【59】曾棣山等被評為「令花姐和導師大跌眼鏡」的晉級選手。這些F級選手大多在首輪表現未達預期，但憑藉觀眾緣或特殊魅力成功晉級。另一方面，從復活區「生還」的8名學員表現備受關注，他們需要在接下來的特訓中證明自己的實力，包括【06】張肇維、【07】黃逸風等人。

網民熱議組別實力分佈不均

《全民造星6》60強名單公佈後，網民對Gin Lee組別的實力分佈議論紛紛。有網民表示「A級選手太少，擔心後續競爭力不足」，亦有觀眾認為「F級選手比例過高，質素參差」。不過也有支持者指出「多元化專長組合有驚喜潛力」，期待導師Gin Lee能夠發掘學員的隱藏實力。部分網民特別關注年齡最大的【73】陳頴業，認為「40歲老師身份很特別，可以帶領年輕學員」。

編號 中文名 英文名 年齡 職業 強項 Grade
01 林湕祐 Jay Lam 21 工商管理系學生 唱歌、容易學習新運動 C
05 郭民鋒 Kirs 20 音樂製作系學生 唱歌 C
06 張肇維 Gordon 22 營養學學生 唱歌、跳舞、打泰拳 F
07 黃逸風 Karry 19 自由工作者、侍應 唱歌 F
12 陳曉希 小雞 17 中五學生 唱歌 C
14 林焯彥 Marcus 17 中五學生 跳舞（霹靂舞）、後空翻 A
18 張家文 Kai Cheung 25 自由工作者 唱歌 C
19 黃日禧 Dave 24 會計系學生 唱歌 A
20 張永龍 Winson 26 自由工作者 唱歌 B
26 區斐琮 勾飛 22 自由工作者 唱歌 F
28 高浚彥 Lucas Ko 24 健康與生命科學系學生 唱歌 F
32 畢志傑 畢佬 33 舞者、模特兒 跳舞（霹靂舞） C
34 丘藍 丘藍 26 自由工作者 唱歌 F
35 黃進林 Michael 29 舞台劇演員、獨立歌手 唱歌、音樂劇 F
37 王紹冠 紹冠 30 鋼管舞導師、健身教練 跳舞（鋼管舞） C
49 杜曦駿 Larry 25 Popping舞者、自由工作者 跳舞 A
51 潘建晞 Hugo 22 主題樂園工作人員 唱歌 F
57 朱泊瞳 Billy Chu 26 資訊科技助理 唱歌 F
59 曾棣山 TUZER0 25 市場策劃專員、剪接師 Rap C
63 王偉俊 Teller 27 Beatboxer、樂器銷售員 Rap C
68 蘇俊旭 蘇仔 20 咖啡師 唱歌 C
72 盧卓頎 Jack Lo 23 模特兒 煮嘢食 B
73 陳頴業 Yip 40 街舞舞者、戲場演出、藝術教育 跳舞 (街舞) B
78 陳柏羲 Jeffery 20 計量金融及風險管理科學系學生 唱歌 F
79 蔡晉光 Nottei 21 經濟金融學系學生 唱歌 F
81 蔡明志 明志 22 社會工作學系學生 唱歌 F
84 區烈銘 JAVI 21 商科學生 Rap、跳舞、作詞 F
92 關曉隆 Bosco Kwan 17 中六學生 跳舞（K-pop、Hip Hop） A
93 陳展駿 Andy 18 中六學生 唱歌 B
94 李浚軒 Billy Li 22 音樂製作系學生 唱歌 C
（圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
63號參賽者Teller實力令人眼前一亮，贏得3盞藍燈晉級。（圖片來源：ViuTV）
59號Tuzero原創Rap贏盡全場讚賞（圖片來源：ViuTV）
49號參賽者Larry Larry應要求清唱兩句。（圖片來源：ViuTV）
37號參賽者紹冠以3盞藍燈順利晉級。（圖片來源：ViuTV）
12號參賽者小雞演出成熟，被指不似是17歲。（圖片來源：ViuTV）
14號參賽者Marcus的歌聲令Gin Lee聽到大皺眉頭。（圖片來源：ViuTV）

