全民造星6｜Harry兩日編原創曲成功翻身 Gareth.T驚訝問「點解係F級」

《全民造星6》第四回合小組對決昨晚播出，第5組在驗收日的表演被評判狠批「完全理解唔到」兼「好低級」，連Gin Lee都忍不住笑起上來。不過組員Harry憑藉兩日內編出的全新原創曲《RISING》成功翻身，令Gareth.T都忍不住發問為何會拿F級評分，場面相當震撼。

第5組驗收日表演災難現場

第5組由80號Harry Kwan、20號Winson、17號阿O、18號Kai Cheung以及63號Teller組成，但隊長Teller因被蜘蛛咬傷身體不適，連驗收日都無法出席。失去領導的第5組即時潰不成軍，驗收日表演更被形容為「似撞邪」，Gin Lee看著都忍不住笑起上來。評判給出的評價更是毫不留情，直指表演「完全理解唔到」兼「好低級」，可謂被彈到一文不值。

Harry兩日編出原創曲成功翻身

面對驗收日的慘敗，Harry並沒有放棄，反而用了兩日時間編出全新歌曲《RISING》。這首原創作品不但獲得組員一致喜愛，綵排當日更換來「有品味和很有型」的正面評價，成功為第5組挽回顏面。最終演出時，《RISING》不單令後台觀眾拍爛手掌，一眾評判亦大為欣賞，認為以原創曲來說已是相當不俗的作品。

Gareth.T突然發問Harry為何拿F級

表演結束後，Gareth.T突然向Harry發問：「點解你會攞咗個F嘅？Harry！」這個突如其來的問題令Harry措手不及，只懂傻傻地笑著回答：「我都唔知！」Gareth.T更進一步表示：「首歌係你整家嘛！我覺得幾好，唔錯嘅！」這番話無疑是對Harry創作能力的高度認可，也讓人對之前的評分產生疑問。

畢佬獲YT錄片段打氣感動落淚

另一邊廂，第2組選唱了YT歌曲《三生有幸》，原來32號畢佬是YT的忠實粉絲。Gin Lee透露畢佬在第一回合比賽時已經向她表達希望能唱YT的歌，並請YT來觀看。Gin Lee一直記在心裡，今次比賽果然找來YT錄了片段為第2組打氣加油。畢佬看完片段後開心到眼濕濕，更感謝Gin Lee的用心安排：「其實佢唔使咁樣做嘅，佢喺想支持我哋，鼓勵我哋做好啲，所以好多謝Gin Lee咁樣幫我哋。」

