全民造星6｜Harry兩日編原創曲成功翻身 Gareth.T驚訝問「點解係F級」

《全民造星6》第四回合小組對決昨晚播出，第5組在驗收日的表演被評判狠批「完全理解唔到」兼「好低級」，連Gin Lee都忍不住笑起上來。不過組員Harry憑藉兩日內編出的全新原創曲《RISING》成功翻身，令Gareth.T都忍不住發問為何會拿F級評分，場面相當震撼。