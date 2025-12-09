全民造星6｜Ian Hannz表演跌Mic Stand出意外 趙善恆反讚救場能力

《全民造星6》昨晚播出第三回合小組對決，第6組成員Ian Hannz在表演《Standing Next To You》時發生跌mic stand失誤，現場一度出現尷尬場面。不過這個意外反而讓導師趙善恆大為欣賞，稱讚Ian Hannz的即時救場能力，認為舞台觸覺相當重要。這個突發狀況最終成為表演的亮點之一。