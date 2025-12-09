全民造星6｜Ian Hannz表演跌Mic Stand出意外 趙善恆反讚救場能力
《全民造星6》昨晚播出第三回合小組對決，第6組成員Ian Hannz在表演《Standing Next To You》時發生跌mic stand失誤，現場一度出現尷尬場面。不過這個意外反而讓導師趙善恆大為欣賞，稱讚Ian Hannz的即時救場能力，認為舞台觸覺相當重要。這個突發狀況最終成為表演的亮點之一。
Ian Hannz Mic stand突然跌落 Dave顏值爆燈獲激讚
第6組由14號Marcus、34號丘藍、19號Dave、43號Ian Hannz以及31號三金組成，被梁祖堯稱為偶像組合。在自選項目《Standing Next To You》的演出中，Ian Hannz在表演期間突然發生跌mic stand的失誤，令現場氣氛一度變得緊張。這個意外打亂了原本的表演節奏，但Ian Hannz並沒有因此而慌張失措。至於同組的Dave、Marcus都獲卓韻芝大讚靚仔又有台風，覺得整體來說令人看得愉悅。
趙善恆大讚Ian Hannz救場能力出色
面對Ian Hannz的失誤，導師趙善恆並沒有批評，反而給予正面評價。趙善恆表示：「呢個係好厲害嘅，呢個舞台嘅觸覺係好重要㗎。」他認為Ian Hannz能夠在突發狀況下即時救場，展現出優秀的舞台應變能力，這種素質對於表演者來說相當珍貴。其他導師亦對第6組的整體表現給予肯定，Gareth.T讚揚表演完整性挺高，跳舞表現不俗。
Ian Hannz壓力巨大曾經落淚
事實上，Ian Hannz在前兩回合比賽中均擔當排舞角色，承受著巨大壓力。回想當時的情況，Ian Hannz依然忍不住落淚，可見壓力有多巨大。為了讓Ian Hannz能夠好好享受表演，今次決定請來排舞師Beep幫手。梁祖堯看到Ian Hannz終於能放鬆下來，也替其開心：「見到佢表演嗰種從容開心，我係忍唔住眼泛淚光，因為你見到佢快樂，終於做到佢自己最想做到嘅嘢，好開心。」
網民熱議Ian Hannz專業表現
Ian Hannz的救場表現在網上引起熱烈討論，不少網民都讚賞他的專業態度。有網民留言表示：「真係好專業，跌咗都可以咁快救返」，亦有人認為：「呢種應變能力先係真正嘅表演者應該有嘅」。網民普遍認為Ian Hannz雖然出現失誤，但處理手法相當成熟，展現出偶像應有的專業素養。
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期