《全民造星6》20強出爐｜最年輕17歲對戰老師級選手 Ian Hannz被讚超越Ansonbean

《全民造星6》20強名單今晚正式出爐，經過激烈競爭和層層篩選，這批新星終於脫穎而出。從名單可見，今屆參賽者實力相當平均，各有所長，令人期待接下來的精彩對決。然而在這光鮮亮麗的表面下，部分選手的背景故事和隱藏實力，或將成為影響最終排名的關鍵因素。

20強實力分析出爐 平均年齡創新低

根據最新統計，《全民造星6》20強選手中，舞蹈實力者佔據主導地位，當中包括多位街舞高手和專業舞者。值得注意的是，今屆參賽者年齡層分佈較為年輕化，最年輕的關曉隆僅17歲，而最年長的陳頴業Yip則以舞蹈老師身份參賽，形成強烈對比。選手們的專長涵蓋唱歌、跳舞、rap、beatbox等多個範疇，其中以舞蹈類別選手最多，反映出街舞文化在年輕一代中的影響力。

Ian Hannz被譽超班表現

Ian Hannz作為Ansonbean的弟弟，他在首輪表演中展現出比哥哥更勝一籌的實力，無論唱歌還是跳舞都令人刮目相看。另一位矚目選手Larry憑藉超級犀利的popping dance技巧震撼全場，被評為A級選手，包括創作實力強勁的Jacky Fan。

畢佬居住問題影響表現 復活選手成功逆襲

今屆賽事中出現不少戲劇性情節，其中畢佬因居住問題經常在香港、日本兩邊走，缺席了不少排練日子，直接影響整組默契和表現。這位原本被寄予厚望的舞蹈高手，在關鍵時刻出現重大問題，令導師和觀眾都感到意外。另一方面，Gordon、Michael和Andy三位復活區生還者成功殺入20強，證明實力不容小覷，特別是Gordon在第二回合中展現出的領導能力和教學熱誠。

網民熱議年齡差距 TUZER0外型成話題

網民對今屆20強選手反應熱烈，特別關注年齡差距問題。「17歲嘅關曉隆同老師陳頴業同台競技，真係好有趣」、「Ian Hannz真係比Ansonbean更有潛力」、「TUZER0外型雖然唔吸引，但rap實力真係勁」等留言不斷湧現。部分網民更預測Ian Hannz和關曉隆將成為今屆的冠軍熱門人選，認為他們的年輕優勢配合出色實力，將在接下來的比賽中佔據重要位置。

《全民造星6》20強完整名單

| 編號 | 中文名 | 英文名 | 導師 | 強項 | |——|——–|——–|——|——| | 1 | 林湕祐 | Jay Lam | Gin Lee | 綜合實力 | | 5 | 郭民鋒 | Kirs | Gin Lee | 表演技巧 | | 6 | 張肇維 | Gordon | Gin Lee | 舞蹈教學 | | 12 | 陳曉希 | 小雞 | Gin Lee | 舞蹈表演 | | 14 | 林焯彥 | Marcus | Gin Lee | 綜合表現 | | 19 | 黃日禧 | Dave | Gin Lee | 舞蹈技巧 | | 22 | 黎子琛 | Alvin Lai | 祖兒 | 表演實力 | | 31 | 三金 | 三金 | 祖兒 | 個人特色 | | 32 | 畢志傑 | 畢佬 | Gin Lee | 霹靂舞 | | 34 | 丘藍 | 丘藍 | Gin Lee | 舞蹈表演 | | 35 | 黃進林 | Michael | Gin Lee | 復活實力 | | 41 | 范卓賢 | Jacky Fan | 祖兒 | 原創音樂 | | 43 | 陳瑨羲 | Ian Hannz | 祖兒 | 全能表演 | | 49 | 杜曦駿 | Larry | Gin Lee | Popping舞蹈 | | 52 | 李學偉 | DaiMa | 祖兒 | 表演技巧 | | 59 | 曾棣山 | TUZER0 | Gin Lee | Rap說唱 | | 63 | 王偉俊 | Teller | Gin Lee | Beatbox | | 73 | 陳頴業 | Yip | Gin Lee | 街舞經驗 | | 92 | 關曉隆 | Bosco Kwan | Gin Lee | 舞蹈天賦 | | 93 | 陳展駿 | Andy | Gin Lee | 復活潛力 |

圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期

