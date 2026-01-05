全民造星6｜21歲Ian Hannz屈居亞軍 起底驚人家族背景 母親曾捧紅港姐冠軍

《全民造星6》昨晚(1月4日)在澳門舉行總決賽，賽前被視為頂頭大熱的Ian Hannz（陳瑨羲）最終屈居亞軍，敗給憑復活機制重返賽場的Teller（王偉俊）。這位Ansonbean親弟弟雖然在評審環節拿下最高分5.7%，但觀眾投票僅得13.96%，慘遭「大熱倒灶」。網民起底發現，Ian Hannz背景驚人，其母親林佩佩30多年前已開設舞蹈學校，更曾成功捧紅1996年港姐冠軍李珊珊，家族在娛樂圈實力深不可測。