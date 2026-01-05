全民造星6｜21歲Ian Hannz屈居亞軍 起底驚人家族背景 母親曾捧紅港姐冠軍
《全民造星6》昨晚(1月4日)在澳門舉行總決賽，賽前被視為頂頭大熱的Ian Hannz（陳瑨羲）最終屈居亞軍，敗給憑復活機制重返賽場的Teller（王偉俊）。這位Ansonbean親弟弟雖然在評審環節拿下最高分5.7%，但觀眾投票僅得13.96%，慘遭「大熱倒灶」。網民起底發現，Ian Hannz背景驚人，其母親林佩佩30多年前已開設舞蹈學校，更曾成功捧紅1996年港姐冠軍李珊珊，家族在娛樂圈實力深不可測。
Ian Hannz評審最高分仍敗北 觀眾投票成致命傷
21歲的Ian Hannz在決賽中表現出色，憑藉穩定的唱跳實力和原創才華，成功獲得包括少女時代孝淵、古天樂、劉偉強等重量級評審的一致認可，拿下評審環節最高分5.7%。然而在觀眾投票環節，他僅獲得13.96%支持率，遠低於冠軍Teller的16.96%，最終以總分19.66%屈居亞軍。這個結果令不少網民感到意外，紛紛在討論區留言「評審都睇好佢點解觀眾唔buy？」、「專業認可但民意不足」。
起底揭Ian Hannz驚人家族背景 母親曾捧紅港姐冠軍
網民深入起底Ian Hannz的家庭背景後發現，其母親林佩佩絕非等閒之輩。她早於30多年前已開設舞蹈學校，主要教授Funky Dance，現時在佐敦、灣仔和觀塘都設有分校，每間校舍均過萬呎，規模相當龐大。更令人驚訝的是，林佩佩同時營運演藝製作公司，與多名藝人關係密切，曾於1996年及1997年先後提名李珊珊和歐陽妙芝參加香港小姐選舉，最終李珊珊成功奪得冠軍，歐陽妙芝亦入圍最後五強。網民驚嘆「原來係星媽級人物」、「難怪兩兄弟都咁有料」。
全能創作型偶像實力獲認可 未來發展備受關注
賽後Ian Hannz接受訪問時坦言「亞軍係一個好好嘅位置，有肯定亦有進步空間，好感恩」，更透露哥哥Ansonbean因自己未能奪冠而感到不開心。儘管未能奪冠，Ian Hannz在比賽中展現的全方位才華仍獲得業界高度評價。他不僅擁有出色的唱跳實力，更具備詞曲創作能力，甚至親自參與MV的編排、導演和演出，這種一條龍的創作能力在現今樂壇中極為罕見。
21歲的他形容自己是「Chill住咁由70年代穿越到現代嘅過度活躍表演者」，獨特的復古現代融合風格令人印象深刻。網民普遍看好他的未來發展，認為「有創作能力的偶像更有前途」、「亞軍都好，起碼有實力保證」。
