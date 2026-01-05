全民造星6｜21歲Ian Hannz屈居亞軍 起底驚人家族背景 母親曾捧紅港姐冠軍

《全民造星6》昨晚(1月4日)在澳門舉行總決賽，賽前被視為頂頭大熱的Ian Hannz（陳瑨羲）最終屈居亞軍，敗給憑復活機制重返賽場的Teller（王偉俊）。這位Ansonbean親弟弟雖然在評審環節拿下最高分5.7%，但觀眾投票僅得13.96%，慘遭「大熱倒灶」。網民起底發現，Ian Hannz背景驚人，其母親林佩佩30多年前已開設舞蹈學校，更曾成功捧紅1996年港姐冠軍李珊珊，家族在娛樂圈實力深不可測。

Ian Hannz評審最高分仍敗北 觀眾投票成致命傷

21歲的Ian Hannz在決賽中表現出色，憑藉穩定的唱跳實力和原創才華，成功獲得包括少女時代孝淵、古天樂、劉偉強等重量級評審的一致認可，拿下評審環節最高分5.7%。然而在觀眾投票環節，他僅獲得13.96%支持率，遠低於冠軍Teller的16.96%，最終以總分19.66%屈居亞軍。這個結果令不少網民感到意外，紛紛在討論區留言「評審都睇好佢點解觀眾唔buy？」、「專業認可但民意不足」。

起底揭Ian Hannz驚人家族背景 母親曾捧紅港姐冠軍

網民深入起底Ian Hannz的家庭背景後發現，其母親林佩佩絕非等閒之輩。她早於30多年前已開設舞蹈學校，主要教授Funky Dance，現時在佐敦、灣仔和觀塘都設有分校，每間校舍均過萬呎，規模相當龐大。更令人驚訝的是，林佩佩同時營運演藝製作公司，與多名藝人關係密切，曾於1996年及1997年先後提名李珊珊和歐陽妙芝參加香港小姐選舉，最終李珊珊成功奪得冠軍，歐陽妙芝亦入圍最後五強。網民驚嘆「原來係星媽級人物」、「難怪兩兄弟都咁有料」。

全能創作型偶像實力獲認可 未來發展備受關注

賽後Ian Hannz接受訪問時坦言「亞軍係一個好好嘅位置，有肯定亦有進步空間，好感恩」，更透露哥哥Ansonbean因自己未能奪冠而感到不開心。儘管未能奪冠，Ian Hannz在比賽中展現的全方位才華仍獲得業界高度評價。他不僅擁有出色的唱跳實力，更具備詞曲創作能力，甚至親自參與MV的編排、導演和演出，這種一條龍的創作能力在現今樂壇中極為罕見。
21歲的他形容自己是「Chill住咁由70年代穿越到現代嘅過度活躍表演者」，獨特的復古現代融合風格令人印象深刻。網民普遍看好他的未來發展，認為「有創作能力的偶像更有前途」、「亞軍都好，起碼有實力保證」。

全民造星6 ianhannz Ian Hannz在《全民造星VI》總決賽中獲得評審最高分但仍屈居亞軍（圖片來源：Facebook@ViuTV）
Ian Hannz在《全民造星VI》總決賽中獲得評審最高分但仍屈居亞軍（圖片來源：Facebook@ViuTV）
全民造星6 ianhannz Ian Hannz在決賽中表演原創歌曲展現創作實力（圖片來源：ViuTV）
Ian Hannz在決賽中表演原創歌曲展現創作實力（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 ianhannz （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 ianhannz 合作舞台就同T Soul合作。（圖片來源：ViuTV）
合作舞台就同T Soul合作。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 ianhannz 原來Ian Hannz小朋友是個小肥仔！（圖片來源：《全民造星6》官網）
原來Ian Hannz小朋友是個小肥仔！（圖片來源：《全民造星6》官網）
全民造星6 ianhannz 非常可愛（圖片來源：《全民造星6》官網）
非常可愛（圖片來源：《全民造星6》官網）
全民造星6 ianhannz Ian Hannz的母親林佩佩經營多間舞蹈學校規模龐大（圖片來源：網上圖片）
Ian Hannz的母親林佩佩經營多間舞蹈學校規模龐大（圖片來源：網上圖片）
全民造星6 ianhannz 林佩佩同時營運演藝製作公司，與多名藝人關係密切（圖片來源：網上圖片）
林佩佩同時營運演藝製作公司，與多名藝人關係密切（圖片來源：網上圖片）

