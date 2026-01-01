全民造星6｜25歲JackyFan大減肥勇奪季軍 節目中常發脾氣性格大反轉
Jacky Fan獲張敬軒祝賀開心到爆
Jacky Fan奪得季軍後心情激動，表示自己原本沒有期望能走到決賽，因為很多人都說「你只是唱歌，玩這個比賽很輸蝕，應該二三十強就差不多」。他形容自己一路「滾滾滾滾」地闖進決賽，過程充滿驚喜。最令他興奮的是通過梁祖堯收到偶像張敬軒的祝賀，軒公看過他的表演影片後回覆「他說我真的做得很好」，讓Jacky開心到爆。他更透露在舞台上演唱《酷愛》別具意義，因為這是令他想做歌手的第一首歌，一直留待重要舞台才演出。
肥仔出身決賽前大減肥Fit爆登場
范卓賢現年25歲，出生於2000年1月25日，是一位典型的水瓶座男生。在參加《全民造星6》之前，他已經是一位職業歌手和唱歌導師，擁有豐富的音樂行業經驗。從以前的照片中看到Jacky Fan係肥仔出身，之前到韓國接受訓練的時候，都被導師要求減磅，決賽即刻大減肥，Fit爆登場！他的參賽編號為41號，憑藉其專業的音樂背景，在比賽初期就展現出強勁的實力。
Jacky Fan經常發脾氣 但實質非常感性
Jacky Fan雖然經常在節目中發脾氣，但其實都經常喊，非常感性。在韓國的時候，同組的Andy的表現被韓國聲樂導師批評貪心時，Jacky Fan更加勞氣地當面直斥「你唔做好啲，咁你咪攪到我哋一齊做唔好件事囉。起碼都唱啱啲嘢吖，但你到依家都唔啱呀！」組內氣氛一度變得緊張，但這正正反映出他對表演的認真態度和對團隊的責任感。
Jacky Fan壓力爆煲痛哭網民心疼
Jacky Fan又試過為組合重拾已經放下7年的鼓棍，不過在首次內部驗收時，音樂總監Mark Tai直指他們拍子準繩度有很大問題，更表示「Jacky Fan打鼓並不是最好的選擇」。Jacky Fan自己亦坦言對自己感到很失望，明白「努力的人並不一定會令人欣賞」。
演出後Jacky Fan心情一放鬆，頓時將之前累積的壓力全部釋放出來，緊緊攬著梁祖堯爆喊。這一幕令不少觀眾動容，網民紛紛留言表示心疼「睇到都想喊，壓力真係好大」、「Jacky Fan好努力，值得被肯定」。
職業歌手出身作品豐富
Jacky Fan在參加《全民造星6》之前已經是一位獨立歌手，2023年9月簽約JLmusic，2024年以《Crush On U》一曲正式出道。他的音樂作品相當豐富，早在2019年已推出首支單曲《Fantasy》，其後陸續發表《簡單的》、《我希望你的感覺都一樣》、《戀愛圓舞曲》等作品。2025年更推出多首新歌包括《正當世界告別時》、《末世花火散落後》等，展現其創作實力和音樂才華，證明他絕非只是參賽者，而是一位真正的音樂人。