全民造星6｜25歲JackyFan大減肥勇奪季軍 節目中常發脾氣性格大反轉

《全民造星6》季軍Jacky Fan在決賽後接受訪問時激動落淚，透露獲得偶像張敬軒親自祝賀令他「開心到爆」。這位25歲的職業歌手原本對自己能否闖入決賽毫無信心，更曾被人勸退指「你只是唱歌，玩這個比賽很輸蝕」，但最終憑藉一路「滾滾滾滾」的驚喜表現成功奪得季軍，證明實力不容小覷。

Jacky Fan獲張敬軒祝賀開心到爆

Jacky Fan奪得季軍後心情激動，表示自己原本沒有期望能走到決賽，因為很多人都說「你只是唱歌，玩這個比賽很輸蝕，應該二三十強就差不多」。他形容自己一路「滾滾滾滾」地闖進決賽，過程充滿驚喜。最令他興奮的是通過梁祖堯收到偶像張敬軒的祝賀，軒公看過他的表演影片後回覆「他說我真的做得很好」，讓Jacky開心到爆。他更透露在舞台上演唱《酷愛》別具意義，因為這是令他想做歌手的第一首歌，一直留待重要舞台才演出。

肥仔出身決賽前大減肥Fit爆登場

范卓賢現年25歲，出生於2000年1月25日，是一位典型的水瓶座男生。在參加《全民造星6》之前，他已經是一位職業歌手和唱歌導師，擁有豐富的音樂行業經驗。從以前的照片中看到Jacky Fan係肥仔出身，之前到韓國接受訓練的時候，都被導師要求減磅，決賽即刻大減肥，Fit爆登場！他的參賽編號為41號，憑藉其專業的音樂背景，在比賽初期就展現出強勁的實力。

Jacky Fan經常發脾氣 但實質非常感性

Jacky Fan雖然經常在節目中發脾氣，但其實都經常喊，非常感性。在韓國的時候，同組的Andy的表現被韓國聲樂導師批評貪心時，Jacky Fan更加勞氣地當面直斥「你唔做好啲，咁你咪攪到我哋一齊做唔好件事囉。起碼都唱啱啲嘢吖，但你到依家都唔啱呀！」組內氣氛一度變得緊張，但這正正反映出他對表演的認真態度和對團隊的責任感。

Jacky Fan壓力爆煲痛哭網民心疼

Jacky Fan又試過為組合重拾已經放下7年的鼓棍，不過在首次內部驗收時，音樂總監Mark Tai直指他們拍子準繩度有很大問題，更表示「Jacky Fan打鼓並不是最好的選擇」。Jacky Fan自己亦坦言對自己感到很失望，明白「努力的人並不一定會令人欣賞」。

演出後Jacky Fan心情一放鬆，頓時將之前累積的壓力全部釋放出來，緊緊攬著梁祖堯爆喊。這一幕令不少觀眾動容，網民紛紛留言表示心疼「睇到都想喊，壓力真係好大」、「Jacky Fan好努力，值得被肯定」。

職業歌手出身作品豐富

Jacky Fan在參加《全民造星6》之前已經是一位獨立歌手，2023年9月簽約JLmusic，2024年以《Crush On U》一曲正式出道。他的音樂作品相當豐富，早在2019年已推出首支單曲《Fantasy》，其後陸續發表《簡單的》、《我希望你的感覺都一樣》、《戀愛圓舞曲》等作品。2025年更推出多首新歌包括《正當世界告別時》、《末世花火散落後》等，展現其創作實力和音樂才華，證明他絕非只是參賽者，而是一位真正的音樂人。

全民造星6 jackyfan （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 jackyfan （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 jackyfan （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 jackyfan （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 jackyfan （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 jackyfan （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 jackyfan （圖片來源：《全民造星6》官網）
（圖片來源：《全民造星6》官網）
全民造星6 jackyfan （圖片來源：《全民造星6》官網）
（圖片來源：《全民造星6》官網）
全民造星6 jackyfan （圖片來源：《全民造星6》官網）
（圖片來源：《全民造星6》官網）

圖片來源：ViuTV、《全民造星6》官網

