全民造星6｜25歲JackyFan大減肥勇奪季軍 節目中常發脾氣性格大反轉

《全民造星6》季軍Jacky Fan在決賽後接受訪問時激動落淚，透露獲得偶像張敬軒親自祝賀令他「開心到爆」。這位25歲的職業歌手原本對自己能否闖入決賽毫無信心，更曾被人勸退指「你只是唱歌，玩這個比賽很輸蝕」，但最終憑藉一路「滾滾滾滾」的驚喜表現成功奪得季軍，證明實力不容小覷。