全民造星6｜F級選手JAVI挑戰A級Dave 網民狂讚：邊個俾佢F Grade？
JAVI挑戰A級選手Dave火花四濺
在最受矚目的對決中，F級選手84號JAVI選擇《EGO》挑戰A級選手19號Dave的《Without You》。JAVI在台上展現出強烈的舞台魅力，不但填詞功力獲得認可，rap技巧更是令人印象深刻。整體表演從歌唱到舞蹈都展現出專業水準，完全不像一個F級選手的實力，讓現場觀眾和網民都為之驚艷。相比之下，A級選手Dave雖然表現穩定，但在氣勢上似乎被JAVI壓過一頭。
網民狂讚JAVI表現質疑評級制度
觀眾對JAVI的表現讚不絕口，紛紛在網上留言支持。網民激讚表示「Javi填詞填得好到位，rap得好有火，跳舞又有型。Grade F邊個俾佢㗎」、「Javi rap得好好，又好有壓台感」，更有人建議「花姐Gin Lee會唔會考慮下佢」。不少觀眾都認為以JAVI展現的實力水平，根本不應該被評為F級，質疑節目組的評級標準是否存在問題。這種強烈的反差也讓觀眾開始重新審視其他參賽者的真實實力。
JAVI發文感謝支持 達成挑機真正目的
JAVI事後在IG發表長文，表達對網民支持的感謝。他表示「真係冇諗過呢條表演出咗街會得到咁多正面嘅網上迴響」，並指出雖然挑機未能成功，但已經達成了挑機的真正目的，就是「俾大家知道我一定唔係F grade」。JAVI特別感謝花姐和徐浩老師終於看見他被低估的實力，形容能夠證明自己「真係好感動」。他同時恭喜對手Dave，認為對方絕對值得A級選手的地位，展現出良好的體育精神！他又特別提到：「呢首歌叫《Save your Ego》 都係我自己作詞嘅❤️🔥 用咗Anson Lo 首Ego個beat，本身都估唔到作出嚟個效果會咁好，同埋最緊要係令我克服咗對廣東話Rap嘅恐懼，今次呢個piece證明咗廣東話Rap都可以好正好炸，廣東話rap世一」。
其他對決各有亮點 Homing外型獲讚
除了JAVI的精彩表現外，其他三組對決同樣各有看點。53號一鳴以《新秋》對戰15號Bosco Wong的《讓我留在你身邊》，54號Austin用《娛樂人生》挑戰42號Homing的《最佳損友》，55號THM則以《暗戀情愫》迎戰44號NOAH的《一見鍾情》。觀眾普遍認為一鳴、Homing和Dave的表演都相當順眼和乖巧，只要在外型上再作調整，應該能夠吸引到不少粉絲支持。特別是Homing，有網民大讚他「好似今屆最靚仔，上粧後計」，認為他的唱功也相當不錯，「比較有節奏感，差在沒有輕重之分，所以感覺就稍為平淡」。
內鬥賽制爭議 全是花姐「精心佈局」
然而，挑機賽制卻引來不少爭議聲音。有網友直接質疑制度的公平性，指出「F grade輸左又唔會淘汰，贏左又有得升根本無野輸，係人都挑機啦」。更有觀眾對節目的「內鬥」文化提出批評，認為「擒晚睇造星6，真心覺得『內鬥』係花姐鍾意嘅手段，其實，兩人PK唔緊要，但點解唔可以『挑機』成功就咁可以升grade就算？而係要攞走對方個grade？其實，可以大家都攞個好嘅grade，可以大家一齊好㗎嗎？點解一定要踩一棒一？」不過也有支持者認為這種競爭模式有其必要性，「讚成早啲知道入娛樂圈係好殘忍並不是一帆風順，早啲夢醒唔好做個發夢寶寶」。