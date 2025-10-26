《全民造星6》首集3位參賽者登場｜21歲Jay Lam家人離世變內向 評判遲遲不按燈

《全民造星VI》首集正式開播，三位參賽者率先登場挑戰評判，當中包括21歲工商管理系學生Jay Lam、同樣21歲的跳舞小王子VC，以及24歲演員兼舞者yinhei。三人各有不同背景和專長，但在評判面前的表現卻令人意外，連Gin Lee都忍不住催促評判按燈，究竟他們能否順利晉級？