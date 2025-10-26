《全民造星6》首集3位參賽者登場｜21歲Jay Lam家人離世變內向 評判遲遲不按燈
《全民造星VI》首集正式開播，三位參賽者率先登場挑戰評判，當中包括21歲工商管理系學生Jay Lam、同樣21歲的跳舞小王子VC，以及24歲演員兼舞者yinhei。三人各有不同背景和專長，但在評判面前的表現卻令人意外，連Gin Lee都忍不住催促評判按燈，究竟他們能否順利晉級？
《全民造星6》1號Jay Lam林湕祐家人離世變內向 挑戰自己參賽
1號參賽者Jay Lam 林湕祐 在十多歲時經歷家人離世的打擊，令他從一個活潑的人變得內向，充滿負能量。今次參加《全民造星VI》，Jay Lam坦言是想挑戰自己：「睇吓可唔可以改變到自己，一個人嘅時候唔好咁內向，咁多負能量。」這位182cm高的獅子座男生選擇以唱歌作為自選項目，雖然獲得花姐讚賞樣貌不俗，梁祖堯亦稱讚他討好，但表演完畢後三位評判卻遲遲沒有按燈，令現場氣氛變得緊張。
《全民造星6》2號陳栩政 VC唱歌令人皺眉頭 跳舞卻獲導師喜愛
2號參賽者VC陳栩政同樣是21歲的工商管理資訊系統學系學生，自稱「跳舞小王子，又Smooth又有Power」。在面試時，VC的唱歌表現令人大皺眉頭，但當他展示跳舞技巧時卻深得導師們的喜愛。這位天秤座男生最終順理成章地選擇跳舞作為演出項目，希望能夠憑藉自己的舞蹈實力征服評判。他的目標是進入10強，更希望能夠去韓國發展。
《全民造星6》3號yinhei陳彥羲 身高163兼職多多超忙碌 仍獲導師一致好評
3號參賽者yinhei 陳彥羲是24歲的演員兼Locking舞者，堪稱大忙人一名。面試時他不單止已參與同台第二組節目《Dance X Crew》的拍攝，而且還有舞台劇演出在身。儘管行程繁忙，但yinhei的表現並沒有受到影響，獲得導師們一致好評。這位身高163cm的天秤座男生以「我跳舞，我表演，我開心！」作為自我介紹，展現出對表演的熱愛和自信。
Gin Lee催促評判按燈 三人晉級結果成謎
雖然三位參賽者各有亮點，但評判們的反應卻令人摸不著頭腦。即使yihei獲得導師們一致好評，但仍未能令三位評判毫無懸念地按燈。連在場的Gin Lee都大為肉緊，忍不住催促評判：「做咩唔㩒呀，等緊你哋喎！」這種緊張的氛圍令觀眾更加好奇三位參賽者的最終命運。究竟Jay Lam能否透過參賽改變自己的內向性格，VC的跳舞實力能否打動評判，而身兼多職的yinhei又能否在繁忙中脫穎而出，答案將在節目中逐一揭曉。
