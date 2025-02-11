全民造星6｜再回歸招募16歲以上全男班 網民不滿：攪掂之前班仔先啦
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ViuTV皇牌選秀節目《全民造星》孕育出唔少娛樂圈新血，當中包括MIRROR、ERROR、COLLAR、MC張天賦以及Cloud雲浩影等。繼去年於ViuTV節目巡禮中宣布將開拍《全民造星6》後，日前（10日）ViuTV就公布更多招募詳情，今次更係繼《造星4》後再度招募16歲以上男性參賽者，不過活動詳情公布後就引來唔少網民留言狠批……
全民造星6｜僅2屆《造星》有女參賽者
ViuTV昨日公開招募條件，《造星6》要求參賽者須為年滿16歲之男性，並須持有有效香港永久性居⺠⾝份證，而未滿18歲之參加者則需獲得家長或監護⼈確認同意參加節⽬，不過就ViuTV就未有公開今屆《造星6》會否好似上屆咁搞海外招募。
不過過去的五屆嘅《全民造星》中，只有第3屆是男女混合賽，主題為「藝人再出道」，允許曾經在螢幕前有演出經驗的男女藝人參賽，第4屆則係只有女性參與的賽事。因此對於今次再安排全男班參賽，就引來唔少網民表示缺乏新鮮感。
全民造星6｜網民意見超兩極
對於ViuTV宣布《全民造星》再添食後，網民嘅意見就十分兩極，有唔少人都狠批應該先搞掂前幾屆得獎者及招募女參賽者：「算喇 攪掂之前班仔先啦」、「樂壇需要女」、「簽完人又唔棒紅佢咁你簽佢黎把X呀！」、「搞女會好睇啲……」、「造星4，5嗰啲捧紅咗未」
不過亦有網民力撐應該照搞：「無造星 香港樂壇完咗喇喎。啲人係咪唔記得MC都係造星出黎？」、「都係一個show啫，唔明有乜好鬧，點解隔籬台年年辦就可以，viu就唔得？」、「年年乜乜小姐，耆英好聲音咁又點，發掘多啲年青人唔好咩？」、「你地冇夢想，唔代表可以踐踏人地嘅夢想，你地唔鍾意睇就返去睇中年好聲音，冇人迫你地睇viu」，更有人爆笑留言：「基本上，全民造星最好睇係花姐。」
撰文：東方新地圖片來源：ig@winka_chan、ig@hahakirac、ig@ahfa0908、ig@mcheung1201、ig@cloudwann資料或影片來源：原文刊於新假期