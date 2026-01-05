全民造星6｜Teller奪冠後宣布或辭職全職闖娛樂圈 Ian Hannz高EQ認輸

《全民造星6》總決賽塵埃落定，賽果雖然引起熱烈討論，但三甲參賽者賽後表現同樣成為焦點。冠軍Teller在訪問中除咗真情流露感謝支持者外，更突然拋出「辭職轉行」的重大決定，震撼全場；亞軍Ian Hannz則以高EQ回應賽果，大方認輸力讚對手；而季軍Jacky Fan獲得偶像張敬軒親自祝賀，同樣話題十足，令《造星6》餘溫持續升溫。