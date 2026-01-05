全民造星6｜Teller奪冠後宣布或辭職全職闖娛樂圈 Ian Hannz高EQ認輸

《全民造星6》總決賽塵埃落定，賽果雖然引起熱烈討論，但三甲參賽者賽後表現同樣成為焦點。冠軍Teller在訪問中除咗真情流露感謝支持者外，更突然拋出「辭職轉行」的重大決定，震撼全場；亞軍Ian Hannz則以高EQ回應賽果，大方認輸力讚對手；而季軍Jacky Fan獲得偶像張敬軒親自祝賀，同樣話題十足，令《造星6》餘溫持續升溫。

Teller公開宣布或辭職決心闖娛樂圈

Teller在賽後訪問中毫不掩飾興奮心情，直言能夠「復活」重返11強已經是超額完成任務，完全沒有想過會奪得冠軍。他特別感謝Fatboy在短時間內的合作，並向所有投票支持的網民深情表白「I love you all」，表示沒有他們就不會有今天的成功。最令人意外的是，Teller當場宣布重大決定，表示「我可能真的要辭職職，考慮一下轉工」，正式踏上全職藝人之路。他更幽默地表示要先連續睡兩天慶祝，因為決賽前一晚只睡五個小時，身心俱疲。

Ian Hannz大方認輸稱Teller實至名歸

Ian Hannz雖然在評判投票中排名第一，但最終因觀眾投票而屈居亞軍，他卻表現得相當豁達。他表示評判投票分數高對自己來說是一種肯定，證明表演獲得認同，而亞軍位置「也是一個很好的位置，又可以進步，但又有一個肯定給自己」。有趣的是，他透露哥哥ANSONBEAN對結果「不太開心」，認為他應該拿第一，但Ian Hannz反而安慰哥哥說名次不是最重要，更大讚Teller的表演很有魅力，「實至名歸」。

Jacky Fan獲張敬軒親自祝賀開心到爆

Jacky Fan奪得季軍後心情激動，表示自己原本沒有期望能走到決賽，因為很多人都說「你只是唱歌，玩這個比賽很輸蝕，應該二三十強就差不多」。他形容自己一路「滾滾滾滾」地闖進決賽，過程充滿驚喜。最令他興奮的是通過梁祖堯收到偶像張敬軒的祝賀，軒公看過他的表演影片後回覆「他說我真的做得很好」，讓Jacky開心到爆。他更透露在舞台上演唱《酷愛》別具意義，因為這是令他想做歌手的第一首歌，一直留待重要舞台才演出。

網民熱議造星新星未來發展方向

Teller的辭職決定在網上引起熱烈討論，不少網民都支持他的勇敢選擇，認為「有夢想就要追」「支持你全力發展」。同時，網民對三甲的未來發展都充滿期待，有人留言「期待見到更多作品」「希望可以組男團」。Ian Hannz和Jacky Fan在訪問中都表示對未來發展持開放態度，但暫時都想先休息一下，消化這次比賽的經歷。網民紛紛留言「三個都好有潜質」「造星真係出人才」，對新一代藝人的表現給予高度評價。

