《全民造星6》總決賽第11人揭曉！大熱三金慘遭淘汰引網民熱議
Teller擊敗三金成功復活
在第11人投票的最後階段，戰況異常激烈，5強候選人包括18號Kai Cheung、31號三金、32號畢佬、59號TUZERO及63號Teller。雖然三金一度被視為大熱門選，但最終由Beatboxer Teller成功突圍而出，重新獲得進入決賽的機會。Teller在韓國錄影期間曾被淘汰出局，但憑藉觀眾的支持，成功透過第11人投票重返賽場，證明其人氣和實力不容小覷。
Teller承諾全力以赴無悔演出
重返11強的Teller在記者會上表示：「其實喺韓國，啱啱俾人follow咗嘅時候我就覺得無悔啦，但係依家我可以返返嚟11強，我就覺得我要俾盡全力，100%去做好呢個表演，令自己更加無悔。」他又向現場觀眾拉票：「我係63號Teller黃偉俊，咁未睇過我嘅人可能唔知啦，咁我係一個Beatboxer，我會喺之後嘅表演繼續帶俾大家更加多好睇嘅表演，希望大家喺決賽直播又或者現場都會投我一票。」
三金疑有黑歷史 慘遭淘汰引網民熱議
原本被視為奪冠大熱的31號三金最終未能成功躋身11強，令不少支持者感到意外和可惜。網民紛紛討論三金由被捧為大熱到慘遭淘汰的原因，有傳言指他可能有黑歷史才被ViuTV冷處理，亦有粉絲留意到節目播至尾聲時，三金的鏡頭明顯減少。不過，三金昔日的補習老師日前在社交平台為他發聲，大讚他是個乖孩子，並分享當年合照，透露三金從中學時期已立志投身演藝界成為偶像，形容他十分努力追夢。
網民為三金感到不值
對於三金未能打入11強，網民紛紛留言表達惋惜之情。有網民表示：「三金真係好努力，可惜最後都入唔到11強。」亦有人認為：「佢嘅實力其實好強，今次結果真係令人意外。」三金的補習老師亦在社交平台呼籲大家支持三金，形容「幸運女神在最後關頭沒有對他微笑」，對結果感到可惜。雖然今次未能成功復活，但三金的努力和才華已獲得不少觀眾認同，相信他日後仍有機會在演藝界發光發熱。