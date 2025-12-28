《全民造星6》總決賽第11人揭曉！大熱三金慘遭淘汰引網民熱議

《全民造星6》今日下午在將軍澳東港城舉行11強見面會，萬眾期待的第11人投票結果終於揭曉。經過激烈競爭，63號Teller黃偉俊成功擊敗其他候選人，重返比賽躋身11強，將與其他10強參賽者一同角逐明年1月4日在澳門舉行的總決賽。現場氣氛熱烈，Teller亦即場表達重返賽場的激動心情，承諾會全力以赴為觀眾帶來精彩表演。