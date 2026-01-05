全民造星6｜Teller爆冷奪冠 Ian Hannz屈居亞軍 總決賽計分制突變惹熱議
Teller意外奪冠 Ian Hannz屈居亞軍
《造星6》總決賽當晚，現場觀眾和網上觀眾都對賽果感到震驚。原本被視為冠軍大熱門的Ian Hannz最終只能屈居亞軍，而以「第11強」身份進入決賽的Teller則成功逆轉奪冠。有現場觀眾表示聽到結果公布時「真係下咗出聲，大家你眼望我眼」，可見賽果有多出人意表。網民普遍認為Ian Hannz在整季比賽中表現最為全面穩定，由頭帶到尾都展現超高水準，反觀Teller在決賽中甚至出現甩Rap的情況。
ViuTV突然改制惹爭議 網民狠批不公平
最令網民不滿的是ViuTV今屆突然改變沿用多屆的計分制度。有網民詳細分析指出，如果按照上屆的賽制計算，Ian Hannz應該會得到21分奪冠，而Teller只會得到19分排第二。網民批評「明知第一屆計分法有問題，完全廢評判武功，仲乜又要用？」更有人質疑製作單位沒有事前清楚交代評分方法，令觀眾誤以為沿用舊制。有網民直言「Ian Hannz攞唔到冠軍好可惜，不過如果由第一集一直睇落大家都當咗你冠軍㗎喇，真心佢唔係靠後台」。
第11強制度被質疑為Teller度身訂造
今屆《造星6》新增設的「第11強」決賽名額同樣引起熱議。有網民分析指Teller在韓國特訓時是最不被當地評判看好的參賽者，因表演模式與K-Pop格格不入而落入被淘汰的4人之一，最後卻憑新制度成為決賽第11人。網民形容整個情況「就好似賽馬比賽中後備補出的馬匹成為最後冠軍一樣」，質疑第11強制度是專為Teller而設。不過亦有支持者認為Teller能夠在短短兩日內完成與前輩的合作表演，展現出努力和天分，冠軍實至名歸。
網民分析投票策略 揭示觀眾心理
有網民深入分析今次投票結果，指出出現了「所有人都估Ian Hannz第一，但無咩人打算投佢」的奇特現象。網民解釋「因為個個估佢第一，應該唔洗投都攞緊第一，但係其實家庭觀眾佔50%，大家唔投佢又點攞第一呢」。更有網民透露在直播時見到有人留言「Ian夠票，轉去投Teller」，反映部分觀眾的策略性投票。有分析認為Teller代表了多位被淘汰參賽者的支持者，包括「tuzer0、畢佬、紹冠、Marcus、larry」等人的粉絲都轉投Teller，形成強大的情緒票聯盟。