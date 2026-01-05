全民造星6｜Teller爆冷奪冠 Ian Hannz屈居亞軍 總決賽計分制突變惹熱議

《造星6》總決賽結果出爐後引發巨大爭議，冠軍Teller擊敗呼聲極高的Ian Hannz奪冠，令不少觀眾大感意外。網民紛紛質疑今屆突然改變計分制度，認為如果沿用上屆賽制，Ian Hannz應該是當之無愧的冠軍，整個賽果充滿爭議性。