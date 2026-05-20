晚吹-講玄｜《造星6》巫師Lucas T.轉型主持玄學節目 米露迪被點名恐受重創

ViuTV全新節目《晚吹 – 講玄》明晚首播，由達哥、米露迪及《全民造星6》人氣巫師Lucas T.聯手主持，以破格方式拆解玄學議題。首集即預言2026至2027年「赤馬紅羊」大劫將至，米露迪更被玄學家當場點名屬火命格恐受重創，節目未播先轟動。