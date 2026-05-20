晚吹-講玄｜《造星6》巫師Lucas T.轉型主持玄學節目 米露迪被點名恐受重創
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ViuTV全新節目《晚吹 – 講玄》明晚首播，由達哥、米露迪及《全民造星6》人氣巫師Lucas T.聯手主持，以破格方式拆解玄學議題。首集即預言2026至2027年「赤馬紅羊」大劫將至，米露迪更被玄學家當場點名屬火命格恐受重創，節目未播先轟動。
《晚吹 – 講玄》首集拆解60年一遇赤馬紅羊年
節目將於明晚（21日）起逢星期四晚上11點正播出，每集邀請不同領域玄學家作嘉賓，與三位主持展開激烈討論。首集請來玄學家潘栢炫師傅，講解2026年丙午（赤馬）及2027年丁未（紅羊）年對個人及社會帶來「火旺」影響。潘師傅指出九運雖然有利娛樂事業發展，但赤馬紅羊年期間，娛樂圈中人命運將出現兩極化——有人會大紅得誇張，有人則可能比較「陰公」。至於屬金行業如金融、黃金、金屬工業及汽車行業，更被點名為最受衝擊範疇。
米露迪屬馬又屬火被指情緒恐受波動
身為主持之一的米露迪，原名馬韻怡，生肖屬馬，加上從事五行屬火的娛樂事業，被潘師傅當場指出在天干地支屬火的日子容易情緒波動。米露迪聞言隨即笑言：「大家多多體諒。」潘師傅亦即場提供化解建議，包括在三碧祿存星位放置長明燈、避免穿著紅色衣服，以及多穿大地色系衣服，以減輕赤馬紅羊年對特定命格人士帶來的不利影響。
Lucas T.從《全民造星6》巫師變身玄學節目主持
30歲的李進偉（Lucas T.）早前以62號參賽者身份參加《全民造星6》，憑藉「巫師」職業及充滿神秘色彩的舞台風格成功突圍，獲得網民高度關注。他在選秀節目中自稱「Drama Boy Lucas」，以自己設計的造型及精湛舞技贏得導師讚賞。如今他以玄學節目主持身份再度亮相，其巫師背景與節目主題完美契合，從參賽者蛻變為主持人的經歷亦令人期待他在節目中帶來更多火花。
網民熱議巫師主持玄學節目夠晒match
節目消息一出，不少網民即時湧入社交平台留言討論。有網民表示「Lucas T.做巫師又做主持講玄學，簡直係度身訂造」，亦有人笑言「以後睇節目要小心啲，驚被落降頭」。另外亦有觀眾對米露迪犯太歲一事表示關注，留言指「原來屬馬又做娛樂圈真係雙重打擊」，更有人好奇潘師傅的化解方法是否真的有效，紛紛表示會準時收看首集。
資料或影片來源：原文刊於新假期