全民造星6｜第3次評級震撼結果！累積排名最後4名曝光 Yip跌至危險區
兩組激戰ALL (H) OURS經典曲目
第三次評級以K-Pop跳唱為標準，製作組特別安排人氣男團ALL (H) OURS現身，並挑選《READY 2 RUMBLE》和《GIMME GIMME》作為比賽歌曲。跳唱《READY 2 RUMBLE》的7位成員包括Teller、DaiMa、Larry、Ian Hannz、Gordon、Yip及Andy，而《GIMME GIMME》組則有Kirs、Bosco Kwan、小雞、丘藍、Dave、三金及Jacky Fan。排練期間狀況頻出，Andy經常跟不上拍子，幸得Yip為他說話「佢有去理解嘅，一下子要佢跳到同DaiMa一樣咁，係難嘅，但係佢大致上跟得足嘅」。另一邊廂，Bosco因喉嚨劇痛要請病假，丘藍亦出現頭痛、喉嚨痛等症狀，直至比賽前一日才能齊人排練。
Gordon奪冠Ian Hannz季軍Dave獲讚賞
演出過後，ALL (H) OURS成員給予各參賽者專業點評。《GIMME GIMME》組的Dave被稱讚跟觀眾的表情和連繫做得最好，展現出色的舞台魅力。《READY 2 RUMBLE》的Ian Hannz則因按自己風格改動手勢，被讚有表達自己的感覺。最令人矚目的是Yip，被指有一種吸引人的氣場，令人目光經常停留在其身上。第三次評級結果出爐，頭三位分別是第1名Gordon、第2名DaiMa及第3名Ian Hannz，而最尾三位則順序為Larry、Teller和Andy。
Yip跌至第11位Andy Teller Larry墊底
累積排名方面，排最後4名的參賽者身份曝光，分別是第11位Yip、第12位Andy、第13位Teller和第14位Larry。面對排名危機，Larry坦言已做好心理準備「因為我表現個狀態又唔係真係話好有突破，今次佢嗰個準則係比較偏向男團，我嚟之前好少涉獵呢一樣嘢，所以我都有晒心理建設」。Teller亦表示「韓國呢幾次Ranking同香港咁多Round比賽最大分別就係韓國評判睇嘅就係K-Pop囉」，點出評審標準的轉變。
網民熱議排名爭議Yip心態獲讚
排名結果一出，網民紛紛在社交平台熱烈討論。有觀眾認為「Yip明明表現咁好點解會跌咁多位」，亦有人支持「Larry雖然排尾但佢嘅努力大家有目共睹」。最受關注的是Yip面對逆境時的正面心態，他表示「去到一個迫你唔可以做自己嘅環境，你一做自己你就係F grade嘅情況下，我可以take嘅嘢就係我唔好理呢個評分，我會記得嗰個男團記得我，有一個觀眾記得我，呢樣嘢係好緊要，有人欣賞我，Good！因為我唔一定淨係得呢條路家嘛」。網民大讚「Yip呢個心態真係好正面」「就算排名唔好都要堅持自己」。