全民造星6｜第3次評級震撼結果！累積排名最後4名曝光 Yip跌至危險區

《全民造星VI》今日播出第三次評級，14強參賽者分成兩組挑戰人氣男團ALL (H) OURS的經典歌曲，現場表演火花四濺。然而評級結果卻令人意外，多位實力派選手排名急跌，累積排名最後4名順序震撼曝光，淘汰危機迫在眉睫。