全民造星VI｜三大造星前輩回歸助陣打氣 感性勉勵參賽者「走自己路」
廣告
ViuTV備受矚目的大型偶像育成節目《UA 亞洲聯合財務呈獻：全民造星VI》將於10月27日隆重首播，新一季節目再度引爆全城熱話，備受觀眾期待。今日（7日）更舉辦盛大記者會，邀請3大造星前輩回歸助陣打氣！
全民造星VI｜年齡門檻下降激發年輕夢想
本季《全民造星VI》最大突破之一，就是降低參賽年齡門檻，成功吸引大批極具潛質的年輕人踴躍報名。99位參賽者必須經過多輪競技，最終將有15強晉身韓國，接受頂級培訓與專業指導，邁向偶像之路。
師兄師姐現身撐場 分享經驗點燃追夢動力
為了讓大眾搶先見證參賽者唱跳實力，ViuTV特意於商場舉辦盛大記者會。盛會上，前屆「造星」出身的柳應廷（Jer）、吳啟洋（Phoebus）、邱彥筒（Marf）驚喜現身，與參賽者同台演出，氣氛熱血沸騰。他們不僅帶來精彩表演，更現場分享自己的成長心路歷程，鼓勵新一屆參賽者勇敢追夢。
作為師兄師姐，Jer、Phoebus與Marf在台上分享過去經歷，提醒參賽者珍惜每一次機會。他們的話語中充滿力量，激勵新生代努力向前，令現場觀眾深受感動。
《前傳》全新版本首次現場亮相
活動高潮落在由參賽者帶來的《全民造星VI》全新版本《前傳》合唱，動感演出展現每位新星的潛能與爆發力。現場觀眾反應熱烈，為節目首播增添更多期待。
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期