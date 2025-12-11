全民造星6｜Yip舊患跳舞吃力 Ian Hannz突破自我 梁祖堯感動落淚
Yip舊患復發跳舞顯吃力
被視為跳舞強人的73號Yip在驗收日的表現卻令人擔心，原來他跳舞多年積下不少舊患，每當練習過於激烈便容易發炎腫脹，排練時更需要敷藥治療。Yip坦承最近心情低落，表示「其實感覺由第2 round去到第5 round呢一刻，好似係冇乜點停過，身體係有啲攰嘅」，更透露因為參賽而減少教課堂數，令他感到不安。他更自我懷疑地說「其實我好似得返跳舞，即係我覺得自己冇乜其他嘢叻囉」，顯示出內心的掙扎和壓力。
Ian Hannz突破自我梁祖堯感動落淚
21歲的Ian Hannz雖然表面輕鬆地笑稱「我哋可以執定包袱去韓國」，但內心承受著極大壓力。他坦言參加《造星》前給自己設下很多框架，擔心「我覺得我可能有一絲嘅錯漏都會畀人judge，我會擔心最真正嘅自己⋯⋯人哋都唔想睇到」。然而在驗收日當天，Ian Hannz的演出卻展現出前所未有的自然和自信，令一直關注他的導師梁祖堯感動得落淚，開心地表示「第一次見到Ian唔使擔心任何嘢」。
Group 2憑舞蹈實力勝出
Group 2選擇以強項跳舞迎戰，表演《Where Do We Belong ?》獲得評判一致好評。6號@RubberBand直指演出令人起雞皮疙瘩，讚嘆「Yip跳咗21年，Ian 21歲，我覺得呢個已經係一套好勁嘅電影」，更表示想跳近一點觀看他們的表演。Edward Chan亦對兩人的配合表示敬佩，認為他們之間完全沒有年齡隔膜，特別respect Yip的態度。最終Group 2成功勝出，而Group 1的Michael則以1盞燈之差被淘汰，20強止步。
網民熱議年齡差距與舞蹈實力
節目播出後網民紛紛討論兩位舞者的表現，有觀眾被Yip的堅持感動，認為「跳舞21年真係好不容易，身體有舊患都要堅持」。亦有網民讚賞Ian Hannz的突破，表示「終於見到佢放開自己，梁祖堯喊都係有原因」。不少觀眾對兩人21年與21歲的年齡對比印象深刻，認為這個組合別具意義。同時也有網民為被淘汰的Michael感到可惜，讚揚他在比賽中展現的領導能力和善良品格。