全民造星6｜Yip舊患跳舞吃力 Ian Hannz突破自我 梁祖堯感動落淚

ViuTV《全民造星6》昨晚播出激烈的20強淘汰賽，兩組參賽者進行2對2對決，勝負關鍵竟然牽動導師梁祖堯的眼淚。73號Yip因舊患影響表現顯得吃力，而21歲的43號Ian Hannz卻在台上展現前所未有的自信，令人意想不到的對比成為全場焦點。