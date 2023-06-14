全民造星V｜網傳終極十強名單　大熱KC王鋒成功入圍香港選手佔7席

ViuTV選秀節目《全民造星V》昨晚（12/6）完成第二回合對決後，合共淘汰二十人，40強正式誕生。近日，網上流傳終極十強名單，大熱99號KC黃家灝、2號Nathan魏念恩和1號王鋒均成功入圍，而美加、馬拉以及台灣各有代表打入十強，與香港參加者瓜分十強名額，即刻睇下呢份名單有邊個！