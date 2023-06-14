全民造星V｜網傳終極十強名單 大熱KC王鋒成功入圍香港選手佔7席
WinWin男友：99號KC黃家灝
現年25歲的KC是一位Dancer，因其女朋友是《全民造星IV》參賽者WinWin而廣受網民認識，他除了出演過WinWin MV 的作品外，更為許廷鏗《假面具》、Anson Lo《Megahit》等MV擔任舞者，所以論舞蹈實力絕對無容置疑，早已被睇高一線。
在60強的個人戰表演中，KC就以《beatbox的起源》為題的舞蹈表演作演出，他以戰國時期的著名典故《荊軻刺秦王》作為內容，並配合beatbox的節奏及舞蹈，成功跳出充滿幽默感的新舊融合作品，成功獲得全藍燈加入豹哥及安仔的組別。加入蕾安多芬A組後，KC又擔任隊長帶領隊員出戰。
2號Nathan魏念恩
Nathan早在《全民造星V》的宣傳MV中已有Close Up鏡頭，擅長彈結他和打鼓的他亦有機會在節目中大展身手。不過上月（05/17）傳出其女友墮樓身亡的消息，有指是因為男方參加《造星》後，工作太忙分身不暇，二人感情受到嚴重影響，女方一時想不開突然選擇了輕生。
Nathan被批虛情假意
事後，Nathan亦將IG的頭像轉成黑色，並在其IG限時動態發長文悼念女友，但此舉有傳惹女方家人不滿，甚至直斥Nathan虛情假意。
1號王鋒
王鋒不但在《前傳》MV中企C位引起注意，60強的個人戰中更以出色的鎖舞（Locking）表演獲取7盞燈入圍，導師們為爭他入組引起一場戰爭。豹哥及安仔因為爭不到王鋒入組，嬲到要Check燈及睇慢鏡。
王鋒向阿澤道歉
但去到40強的Dance Battle中，王鋒代表的fung莎星辰A組，大戰阿澤代表的蕾安多芬B組。去到評判準備撳燈時，阿澤突然舉手表示王鋒臨時變陣突然改舞步，即使贏了都不覺得開心。去到昨晚一集，王鋒向阿澤道歉並解釋因做隊長希望有好表現，所以臨時改動了少少舞步。
6號Rapper Taco黃泓祖
現年19歲的Taco擅長Rap、寫詞和Freestyle，雖然被網民稱為「造型最騎呢」三人幫之一，不過他於個人戰以及分組賽中都展現了超強能力，入十強並非沒有可能。
32號大隻仔陳鎮亨
「肌肉擔當」亨仔於個人戰中以以背心上陣騷肌，大騷粗壯麒麟臂，健碩身形非常吸晴。他自彈自唱曹格的經典作《寂寞先生》，飆高音得心應手感染力驚人，滄桑的歌聲與外形反差極大，成功打動評判和導師。
35號Tsoul田曜誠
跳舞老師Tsoul的舞技實力無容置，他更希望香港能出到一名跳舞明星，連大熱KC及導師On仔都大讚Tsoul於舞台上的勉力。
46號希晉（王希晉）
現年23歲的希晉於個人戰中演唱《消化不良》，順利奪得3盞藍燈加入蕾安多芬A組。
9號美國代表Lyman香胤宅
除了七位的香港參賽者，代表美加、馬拉以及台灣的都各有代表打入十強，包括美國代表Lyman。舞台經驗十分豐富的他在Pre round的表現已震攝評判，最終獲得三盞藍燈加入藍組，陳詠燊大讚Lyman的演出超高水準，更直指他前途無可限量。
而導師馮允謙亦大讚Lyman的造型、外貌和才華都好吸引，韋羅莎亦指他有齊明星的條件。節目播出後，不少網民都表示好鍾意Lyman，睇好他入三甲。
52號大馬代表Ash盧信宥
來自馬來西亞的Ash曾經出道，2010年參加《快樂男聲》獲馬來西亞區冠軍後就組成8090組合，不過他於2012年退團單飛發展。出道13年再來港參賽，主要原因是因為爸爸患癌。
3號台灣代表Snoopy詹仕偉
Snoopy現為台灣男團C.T.O成員，當年由羅志祥親自培訓，但出道後就遇上疫情，其經理人透露他們出道兩年收入連10萬台灣（即港幣2.5萬）也沒有。今次Snoopy來港參加《全民造星V》，於個人戰中表演跳唱加rap成功入圍。
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