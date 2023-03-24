全民造星5丨十大網民關注參加者 自我介紹影片出籠
全民造星5參賽者丨第十位 22. 衡仔周璟衡 拍搞笑片家居曝光
排第十位的22號周璟衡（衡仔）現年22歲，是一名大學生，屬白羊座的他自稱擅長洗碗、放狗、剷貓砂及打籃球，結果引起網民注意。他的自我介紹影片是在自己家中拍攝並以搞笑為主，自稱玩扭計骰很叻但又只扭了一下，放狗原來是將狗公仔放出來，愛打籃球只是家中的兒童玩具籃球架，更扮做引體上升。自稱想要向綜藝或演戲發展的衡仔，網民最關心的並不是他的搞笑能力，而是其家居非常闊落，疑是有錢仔身份。更有網民留言指他未表演剷貓砂，問他是否到正式比賽時才會做的才藝表演！
全民造星5參賽者丨第九位 30. 混血Teddy真誠打動網友
排名第九位的是30號參賽者Eduardo Parrilla Mak（Teddy），由於造型相似十足巴西球星朗拿甸奴而備受關注，更因寫出職業包括大學生、銷售員、演員、補習老師、翻譯、調酒師，而被網民嘲似寫CV，不過現年22歲的Teddy，果然有白羊座熱情的特質，他在個人介紹短片中透露爸爸是西班牙人，媽媽是香港人，能操多種語言，又識作曲、寫作等多才多藝。原本居於西班牙，每年暑假才會回港短期逗留，但因為追夢，於2020年就下定決心留港發展，更希望透過《造星》舞台去宣揚愛，由於在片段中表現出熱誠，即被網民大讚對他改觀，更笑指他有[email protected]與[email protected]的特點。
全民造星5參賽者丨第八位 9. Lyman香胤宅中英夾雜趕客
從加拿大獲發掘來港參賽的拉丁舞導師、9號的香胤宅（Lyman），由於外型吸引，姓香亦令網民多討論而登上最受關注第八位，現年32歲的他屬白羊座，在片中他透露自己在紐約有很多歌舞劇演出及教拉丁舞經驗，不過不斷以搞笑表情彈出彈入的Lyman，即遭網民指他「難頂」，而中英夾雜更被網民指他英文用法不純正，叫他全用廣東話介紹更好。Lyaman自言希望三方面發展包括跳舞、唱歌及演戲，更不介意單飛出道或是加入男團，希望他在後面的比賽中能讓網民改觀吧！
全民造星5參賽者丨第七位 6. 橙髮Taco參賽為隊友賣廣告
因官方照一頭橙色被網民笑指遭造型師整古的6號黃泓祖（Taco），雖然被不少網民嘲笑似八両金兒子，又指他的頭髮顏色似芝士圈、辣椒仔及麥樂雞，現年僅19歲的Taco即時放IG貼出Rap歌回應負評。屬白羊座的他報稱職業是餐廳侍應及說唱歌手，在自己介紹短片中經常笑笑口，又笑言參加《全民造星V》的目的，其實是想要為自己隊Rapping團隊賣廣告，認真搞笑。不過Taco在片中的真性情卻令網民開始改觀，更指期待他的表演。
全民造星5參賽者丨第六位 31. Andy姚梓殷 音樂才子太怕醜
成為第六位最多人關注的是31號姚梓殷（Andy），現年31歲屬天秤座的他，由於他報稱是色士風、鋼琴導師兼攝影師、燈光師及收音師，即被網民封為才子。不過他的自我介紹短片卻顯示出他怕醜一面，由於從未參與專業影視演出，更自稱沒有任何參賽期望，即被網民指他的影片很悶，又指他的髮型累事，建議他剪短頭髮。似乎Andy要在節目中發掘自己更多面向，並要展示自己的魅力，否則可能成為提早退場的參賽者！
全民造星5參賽者丨第五位 37. Oscar方智弘拍BL劇爆關注
37號的方智弘（ Oscar）本身是模特兒，更曾演出港產網上BL劇集《螢火蟲》而引發網民討論，順利成為最多人關注第五位。現年23歲屬水瓶座的Oscar自我介紹時指自己擅長傻笑及做運動，夢想是成為一位演員及歌手，參賽原因是希望透過《全民造星V》累積更多舞台實戰經驗，不過自我介紹片段有點普通，似乎真的要多點累積經驗了！
全民造星5參賽者丨第四位 99. KC黃家灝 Win Win男友拍片最自然
99號黃家灝（KC）的自我介紹影片，是十大關注名單中最多人觀看的是影片，上載兩日已超過4000人瀏覽。現年25歲屬獅子座的KC，最多人知道他是《全民造星IV》最後五強楊安妮（Win Win）的男朋友，同樣是舞蹈員、排舞師及跳舞導師的身份，早前更在Anson Lo的《Megahit》MV中演出而為人熟悉。他在自我介紹影片中就大爆自己愛唱歌、打機、煲劇、睇動漫、食嘢及瞓覺，更搞鬼地大玩《寵物小精靈》的耿鬼公仔，可能是較多出鏡經驗，因此亦是眾多影片中表現最自然的一位。
全民造星5參賽者丨第三位 2. Nathan魏念恩 未比賽已做MV男主角
《全民造星V》尚未播出，已經獲[email protected]邀請擔任首支單曲《一手造成》MV男主角，難怪2號的魏念恩（Nathan）全成為最受關注參賽者第三位啦！現年25歲屬摩羯座的Nathan職棊是碼貨櫃頭龍機操作員，在記者會當日已成為焦點，他在自我介紹影片中就透露自己是首次參加選秀比賽，希望從中發掘自己更多價點與缺點，更希望可以出道做唱作人，開放去吸收一切的心態，似乎已是晉級的先決條件！
全民造星5參賽者丨第二位 81. Jason 雷濠權 澳門KOL手郁唔停勁眼花
本身擁有一條YouTube頻道「打咩Jason」的澳門KOL、81號雷濠權（Jason），除了不時與其他YouTube頻導合作，更是Band友，因此獲不少網民支持而成為最關注第二位。現年23歲的Jason在Band中專責打鼓，但他在自我介紹短片中亦自言一直在Band的後面位置，亦都有想要皮人看見的時候，因此決定參賽。不過整條自我介紹短片卻看到他不斷的手部動作，真的有點令人眼花，而且所謂KOL，YouTube亦只得約6000人subscribe，似乎表演方面仍有不少進步空間。
全民造星5參賽者丨第一位 98. Aaron梁浩朗 孖生阿Dee啱做主持人氣最勁
第一位最受網民關注的正是與阿[email protected]（何啟華）撞樣的98號大律師梁浩朗（Aaron），現年30歲屬金牛座的他，首次在記者會出現即時成為焦點，他更與阿Dee齊齊合照吸引勁多人關注。不過Aaron本人除了是大律師之外，更是熱愛冷門地方旅遊的旅遊達人，曾到過伊朗、埃塞俄比亞等旅行。話到明是大律師，當然辯論及講嘢有條理是其強項，自言適合做主持工作。最希望在比賽中感受一下當中的焦慮與不安，從而不斷要求自己進步。單睇自我介紹片段，發現Aaron個人比較正經，與阿Dee看似完全無相似地方，但其實Aaron之前也有參與一些電視劇臨記的演出、拍廣告等，又曾上電台節目講旅遊經歷，本身也對演藝圈甚有興趣，今次參與《全民造星V》有着先天關注點，希望可以好好利用成為優點去爭勝。
常見問題
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