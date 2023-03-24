全民造星5丨十大網民關注參加者 自我介紹影片出籠

ViuTV造星真人騷選秀節目《全民造星V》現正全力製作中，來到第五季，官方就大搞新意思，衝出國際，於香港、馬來西亞及加拿大三地招募。上月正式公布了94強名單，ViuTV更在FB貼出參賽者的造型照讓網民齊齊品評，近日官方就整理出十大最受網民關注參賽者名單，並在YouTube及FB每日發布他們的自我介紹短片，為整個節目發掘焦點並提前造勢。這個名單並非全部只得靚仔，例如早前在記者會中被指超靚仔的混血兒、11號的賀邦，就沒有在這十人名單之中，反而有些造型照超騎呢的參加者，反而有機會躋身名單之中，有些更在自我介紹影片公開後，令人觀感大逆轉！