《全民造星6》同日澳門對撼《萬千星輝2025》傳女神復出坐鎮 神秘韓團成員加盟
ViuTV皇牌選秀節目《全民造星VI》總決賽將於明年1月4日舉行，傳聞移師澳門新濠影滙進行現場直播，更破天荒與TVB《萬千星輝頒獎典禮2025》同日正面交鋒。消息指ViuTV已成功力邀多年未在選秀節目露面的梁詠琪擔任評判，更有韓國一代女團成員加盟組成港韓女神級評判團，勢必掀起新一輪收視大戰。
兩台同日澳門開戰 收視對決一觸即發
《全民造星VI》總決賽選址澳門新濠影滙，與TVB《萬千星輝頒獎典禮2025》在澳門上葡京綜合渡假村同日舉行，形成罕見的正面交鋒局面。兩個重量級節目同時在澳門進行現場直播，勢必分散觀眾注意力，令收視競爭更加激烈。TVB方面有佘詩曼、宣萱、林保怡等實力派演員獲提名，頒獎嘉賓陣容備受關注，而ViuTV則以星級評判團作為賣點迎戰。
梁詠琪復出坐鎮 韓團成員神秘加盟
據傳媒報導，ViuTV已成功邀請梁詠琪擔任《全民造星VI》總決賽評判，這是她多年來首次在選秀節目露面，份量十足。更令人期待的是，傳聞將有韓國一代女團成員加盟評判團，與梁詠琪組成港韓女神級陣容。消息人士透露，「今屆坐鎮的五位星級評審，當中包括梁詠琪和一位韓國女團成員，港韓兩大女神聯手，話題十足！」
《全民造星》歷屆星光熠熠 評判陣容成賣點
回顧《全民造星》系列歷屆決賽，評判陣容一直是節目的重要賣點。從首屆的周慧敏、第二屆的霍汶希、、第四屆的李嘉欣，到第五屆的謝安琪，每屆都有重量級藝人坐鎮。今屆若真的邀得梁詠琪復出，加上神秘韓團成員助陣，評判陣容的星光度將不遜於往屆，為節目增添更多話題性。
網民熱議收視大戰 期待港韓女神同台
消息傳出後，網民紛紛熱議這場收視大戰，有人表示「兩個節目同日播真係難選擇」，亦有人期待梁詠琪復出選秀節目的表現。對於傳聞中的韓團成員身份，網民更是猜測不斷，「究竟係邊個韓國女神會嚟香港？」「港韓女神同台一定好有睇頭」等留言不絕。部分觀眾認為ViuTV此舉是要與TVB分庭抗禮，「ViuTV今次真係下重本，要同無綫正面對決」。
圖片來源：TVB娛樂新聞台、ViuTV、梁詠琪Facebook圖片資料或影片來源：原文刊於新假期