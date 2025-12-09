《全民造星6》同日澳門對撼《萬千星輝2025》傳女神復出坐鎮 神秘韓團成員加盟

ViuTV皇牌選秀節目《全民造星VI》總決賽將於明年1月4日舉行，傳聞移師澳門新濠影滙進行現場直播，更破天荒與TVB《萬千星輝頒獎典禮2025》同日正面交鋒。消息指ViuTV已成功力邀多年未在選秀節目露面的梁詠琪擔任評判，更有韓國一代女團成員加盟組成港韓女神級評判團，勢必掀起新一輪收視大戰。