全民造星VI｜驚現183cm翻版姜濤 靦腆氣質令花姐心動
《全民造星VI》昨晚播出第三星期節目，驚現一位被譽為「翻版姜濤」的18歲參賽者Andy，憑藉183厘米身高和靦腆氣質瞬間成為全場焦點。這位93號參賽者雖然在首輪比賽中因緊張失準跌落復活區，但其單純真摯的魅力已令花姐心動不已，更直言要「撳住我」，暗示被其親和力深深吸引。
18歲Andy憨厚氣質驚豔全場
在昨晚的《全民造星VI》節目中，年僅18歲的93號參賽者Andy一出場便以其憨厚真摯的氣質迅速抓住觀眾眼球。這位身高183厘米的學生參賽者在海選初次亮相時，展現出親和力十足的笑容和青澀而坦率的舞步，立即贏得花姐及幕後評判的高度關注。Andy的自然反應和真誠態度令人印象深刻，其內斂溫柔的性格更是讓台前幕後一致認定其光芒難以掩蓋。
花姐心動直言「要撳住我」
評審團與花姐在賽後討論時，一致認為Andy身上散發著與人氣偶像姜濤相近的羞澀和樸實氣質。花姐更是毫不掩飾對Andy的欣賞，直言「要撳住我」，似乎暗示這位18歲參賽者的親和力已經讓她心動不已。這番話立即在現場引起熱烈反應，也預示著Andy將成為本季《全民造星VI》的重點關注對象之一。
Andy首輪失準跌落復活區 最後入Gin Lee組
儘管備受看好，Andy在正式比賽的首輪表演中卻因為緊張而發揮失常。他選唱方大同的經典作品《Love Song》，但由於緊張情緒影響，未能展現出最佳狀態，最終未獲評審的垂青而需要進入復活區候補，不過最後都成功入到Gin Lee組別。
網民熱議「翻版姜濤」現身
節目播出後，網民紛紛在社交平台上討論這位「翻版姜濤」的出現。不少觀眾留言表示「Andy真係好似姜濤咁靦腆」、「18歲就有呢種氣質真係難得」、「花姐都心動咗，證明佢真係有魅力」。也有網民認為Andy雖然首輪失準，但其真誠的態度和自然的反應已經贏得不少支持者！
