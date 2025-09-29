全民造星VI｜WinWin狂向小鮮肉派心 Jeremy肥仔帶隊表演！參賽者跳到甩鞋勁吸睛
廣告
ViuTV王牌選秀節目《全民造星VI》昨日（28日）舉行盛大記者會，為即將播出的節目揭開序幕！歷屆師兄師姐Jeremy@MIRROR、肥仔@ERROR與楊安妮（WinWin）驚喜現身，親自帶領師弟們呈現精彩舞台。現場氣氛熱烈，WinWin更被發現毫不掩飾對心水參賽者的喜愛，頻頻派心，而有參賽者更在表演中途發生小插曲，究竟是誰成功吸引了師姐的目光？
全民造星VI師兄姐帶隊 WinWin狂向Harry派心
在昨日的《全民造星VI》記者會上，率先由師姐WinWin帶領參賽者李學偉、張智傑、李瑞冬及關曉隆（Bosco）帶來動感十足的舞蹈表演，其中Bosco更跳到意外甩鞋，但他臨危不亂完成演出，獲WinWin大讚專業。接著ERROR隊長肥仔亦與陳彥羲、徐煒綽、楊皓軒及周德誠送上由他親自編排的勁舞。最後則由MIRROR成員Jeremy聯同黃日禧、林卓穎、范卓賢、朱泊瞳及關誌諾（Harry）溫馨合唱《不枉我們一起過》，為活動掀起高潮，並由全體參賽者一同表演《前傳》作結，燃燒熱血追夢精神。
Jeremy肥仔點評師弟 WinWin被爆後台勁冧
三位師兄師姐在表演後亦分享了對師弟們的看法。Jeremy點名稱讚范卓賢與黃日禧歌喉出眾，但坦言他們在跳舞方面仍需努力。肥仔則看好陳彥羲與徐煒綽，但笑言不敢邀請新人加入ERROR。全場焦點落在WinWin身上，她先點名讚張智傑最有舞台魅力，隨後被肥仔踢爆在後台看到一眾小鮮肉時「嘴都合唔埋」。WinWin大方承認有多位心水人選，包括關曉隆、關誌諾及未在場的黃諾恆。關誌諾（Harry）更害羞承認WinWin確實多次向他示好：「佢表達咗好多次（支持），有俾心心手勢，我又回返心心手勢畀佢。」
三金Ian Hannz未出道先有Fans Alvin公開示愛Cloud
雖然只有部分參賽者能與師兄姐同台，但現場約40位參賽者同樣搶鏡。當中，人氣較高的榮柏鑫（三金）及陳瑨羲（Ian Hannz）未正式出道已擁有粉絲團，繼前一晚綵排後，昨日再有粉絲到場舉牌支持，讓他們大為感動，三金更透露收到打氣信，成為他最大的動力。而暫未有表演機會的黎子琛（Alvin）則公開表示，希望將來能爭取與師姐雲浩影（Cloud）合唱，更大讚對方：「佢唱歌好聽有氣質，好charm到我。」說罷更害羞得滿臉通紅，十分可愛。
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期