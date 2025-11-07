全民造星VI ｜泰國巫師Lucas T.造型搶眼 導師怕被落降頭講嘢極小心
泰國巫師Lucas T.造型搶眼獲導師激讚
62號參賽者Lucas T.職業為巫師，來自泰國的他選擇以跳舞出賽。他身穿自己設計的造型甫出場，已率先贏得Oscar「有型」的讚賞。表演過後Oscar更即時按下藍燈，直指「喺今次偏向中性少少嘅演出裡面，我覺得係最好睇」。同樣按下藍燈的何爵天亦指其演出精彩，Lucas T.坦言希望自己未來的表演可以更加多樣性，梁祖堯聞言決定按燈把他入組。當評判以及花姐知道他是來自泰國的巫師後，即刻講嘢小心，害怕被落降頭，畫面相當搞笑。
Teller健碩身形引導師搶人大戰
63號參賽者Teller直言想透過《全民造星》讓更多人認識BeatBox和Hip Hop文化，他以Rap加BeatBox原創曲《如夢初醒》出賽。身穿背心出場的Teller尚未演出已憑其健碩身形吸引眾人目光，紛紛詫異其身形之好，直指他「禾稈冚珍珠」。其實力更令人眼前一亮，贏得3盞藍燈之餘，更被Oscar評為「你係第三個我覺得有咩資格坐喺度評價嘅人」。爭相搶人的Gin Lee和梁祖堯對結果顯得非常緊張，Gin Lee直指心跳加速，最後Gin Lee搶人成功，梁祖堯大叫「我要睇VAR」。
Kelvin正能量歌曲獲梁釗峰欣賞
64號參賽者Kelvin自言有很多面向，只不過尚未表現出來，他選唱了一首充滿正能量的歌曲《飛》作賽。不過對於所謂的正能量，評判感受各有不同，Oscar覺得有種「口號式嘅老土」，而何爵天亦指容易被人覺得老土，但自己仍有被感動。加上梁釗峰極其欣賞Kelvin在處理男中音時聲線雄厚實淨，最後成功贏得2盞藍燈進入梁祖堯一組。
John Lam歌聲令Oscar主動提出寫歌詞
66號參賽者John Lam中三時因被欺凌而停學，希望有朝一日能在紅館開演唱會。面試時被評審指跳得差但精彩，亦被形容為「垃圾中嘅可回收」，其表現是好是差著實令人摸不著頭腦。不過當John Lam演唱《老派約會之必要》時，其歌聲同時令3位評判聽得入迷，Oscar大讚好聽之餘，更表示「好想幫你寫歌詞，因為我覺得你唱得好有story」。梁釗峰亦讚賞「係一個教材式吐字嘅一個唱法，好動聽，好想追聽」。在好評之下，John Lam以3盞藍燈進入梁祖堯一組。
Marco認真態度感動梁祖堯但跌入復活區
全集唯一跌入復活區的65號參賽者Marco，雖然做任何事也很努力，可惜跳舞演出卻被評只懂用「死力」。不過其認真的態度，就連梁祖堯也禁不住開聲表示「我好想幫佢，我想令到佢嘅人生快樂啲」。至於聲線缺乏搖滾味道的60號參賽者子健，以及唱歌被指唱到「好澩嫪」的61號參賽者Air則雙雙被淘汰出局。