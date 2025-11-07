全民造星VI ｜泰國巫師Lucas T.造型搶眼 導師怕被落降頭講嘢極小心

東方新地

ViuTV《全民造星VI》昨晚播出最新一集，職業為巫師的泰國參賽者62號Lucas T.憑著自己設計的造型甫出場已贏得導師讚賞，更成功晉級令全場驚艷。同場還有身形健碩的63號Teller引發導師搶人大戰，以及歌聲動聽的66號John Lam令Oscar主動提出要為他寫歌詞。這場選秀節目再次證明，真正的才華總能在舞台上發光發熱。

泰國巫師Lucas T.造型搶眼獲導師激讚

62號參賽者Lucas T.職業為巫師，來自泰國的他選擇以跳舞出賽。他身穿自己設計的造型甫出場，已率先贏得Oscar「有型」的讚賞。表演過後Oscar更即時按下藍燈，直指「喺今次偏向中性少少嘅演出裡面，我覺得係最好睇」。同樣按下藍燈的何爵天亦指其演出精彩，Lucas T.坦言希望自己未來的表演可以更加多樣性，梁祖堯聞言決定按燈把他入組。當評判以及花姐知道他是來自泰國的巫師後，即刻講嘢小心，害怕被落降頭，畫面相當搞笑。

Teller健碩身形引導師搶人大戰

63號參賽者Teller直言想透過《全民造星》讓更多人認識BeatBox和Hip Hop文化，他以Rap加BeatBox原創曲《如夢初醒》出賽。身穿背心出場的Teller尚未演出已憑其健碩身形吸引眾人目光，紛紛詫異其身形之好，直指他「禾稈冚珍珠」。其實力更令人眼前一亮，贏得3盞藍燈之餘，更被Oscar評為「你係第三個我覺得有咩資格坐喺度評價嘅人」。爭相搶人的Gin Lee和梁祖堯對結果顯得非常緊張，Gin Lee直指心跳加速，最後Gin Lee搶人成功，梁祖堯大叫「我要睇VAR」。

Kelvin正能量歌曲獲梁釗峰欣賞

64號參賽者Kelvin自言有很多面向，只不過尚未表現出來，他選唱了一首充滿正能量的歌曲《飛》作賽。不過對於所謂的正能量，評判感受各有不同，Oscar覺得有種「口號式嘅老土」，而何爵天亦指容易被人覺得老土，但自己仍有被感動。加上梁釗峰極其欣賞Kelvin在處理男中音時聲線雄厚實淨，最後成功贏得2盞藍燈進入梁祖堯一組。

John Lam歌聲令Oscar主動提出寫歌詞

66號參賽者John Lam中三時因被欺凌而停學，希望有朝一日能在紅館開演唱會。面試時被評審指跳得差但精彩，亦被形容為「垃圾中嘅可回收」，其表現是好是差著實令人摸不著頭腦。不過當John Lam演唱《老派約會之必要》時，其歌聲同時令3位評判聽得入迷，Oscar大讚好聽之餘，更表示「好想幫你寫歌詞，因為我覺得你唱得好有story」。梁釗峰亦讚賞「係一個教材式吐字嘅一個唱法，好動聽，好想追聽」。在好評之下，John Lam以3盞藍燈進入梁祖堯一組。

Marco認真態度感動梁祖堯但跌入復活區

全集唯一跌入復活區的65號參賽者Marco，雖然做任何事也很努力，可惜跳舞演出卻被評只懂用「死力」。不過其認真的態度，就連梁祖堯也禁不住開聲表示「我好想幫佢，我想令到佢嘅人生快樂啲」。至於聲線缺乏搖滾味道的60號參賽者子健，以及唱歌被指唱到「好澩嫪」的61號參賽者Air則雙雙被淘汰出局。

全民造星vi lucas 62號參賽者Lucas T.為全職巫師。（圖片來源：ViuTV）
全民造星vi lucas 62號參賽者Lucas T.被梁釗峰讚有親和力，會令人記得其笑容。（圖片來源：ViuTV）
全民造星vi lucas 62號參賽者Lucas T.以2盞藍燈晉及進入梁祖堯一組。（圖片來源：ViuTV）
全民造星vi lucas 62號參賽者Lucas T.憑著一身自己設計的造型甫出場已率先贏得Oscar有型的讚賞。（圖片來源：ViuTV）
全民造星vi lucas 62號參賽者Lucas T.表演項目：跳舞《_~Silencio…Shh》。（圖片來源：ViuTV）
全民造星vi lucas 60號參賽者子健聲線沒有搖滾味道，得不到評判歡心而被淘汰。（圖片來源：ViuTV）
全民造星vi lucas 61號參賽者Air表演項目：唱歌《狂人日記》。（圖片來源：ViuTV）
全民造星vi lucas 61號參賽者Air最後被淘汰出局。（圖片來源：ViuTV）
全民造星vi lucas 63號參賽者Teller表演項目：Rap+Beatbox原創曲《如夢初醒》。（圖片來源：ViuTV）
全民造星vi lucas 63號參賽者Teller實力令人眼前一亮，贏得3盞藍燈晉級。（圖片來源：ViuTV）
全民造星vi lucas 64號參賽者Kelvin表演項目：唱歌《飛》。（圖片來源：ViuTV）
全民造星vi lucas 64號參賽者Kelvin最後憑2盞藍燈晉級進入梁祖堯一組。（圖片來源：ViuTV）
全民造星vi lucas 65號參實者Marco面試時被音樂顧問徐浩指適合做超人。（圖片來源：ViuTV）
全民造星vi lucas 66號參賽者John Lam面試時的演出被評為跳得差但精彩。（圖片來源：ViuTV）
全民造星vi lucas Gin Lee和梁祖堯爭著搶63號參賽者Teller。（圖片來源：ViuTV）
全民造星vi lucas Marco認真的態度，連梁祖堯也禁不住開聲表示想幫他。（圖片來源：ViuTV）
全民造星vi lucas Oscar大讚John Lam唱得好聽，更表示想幫他寫歌詞。（圖片來源：ViuTV）
全民造星vi lucas 61號參賽者Air坦言想有好成績，但事與願違，禁不住落淚。（圖片來源：ViuTV）
全民造星vi lucas 64號參賽者Kelvin的正能量歌曲被Oscar指有種「口號式嘅老土」。（圖片來源：ViuTV）
全民造星vi lucas 65號參實者Marco未能直接晉級禁不住喊起上來。（圖片來源：ViuTV）
全民造星vi lucas 65號參實者Marco表演項目：跳舞《Instruction》。（圖片來源：ViuTV）
全民造星vi lucas 65號參實者Marco進入復活區。（圖片來源：ViuTV）
全民造星vi lucas （圖片來源：ViuTV）
全民造星vi lucas 66號參賽者John Lam的歌聲令梁釗峰聽得非常投入。（圖片來源：ViuTV）
全民造星vi lucas 66號參賽者John Lam表演項目：唱歌《老派約會之必要》。（圖片來源：ViuTV）
全民造星vi lucas 身穿背心的Teller露出健碩身形，被指禾稈冚珍珠。（圖片來源：ViuTV）
全民造星vi lucas 梁祖堯被Gin Lee快一步搶下Teller，大叫要睇VAR。（圖片來源：ViuTV）
全民造星vi lucas John Lam演出過後，3位評判拍掌表示「好好聽」。（圖片來源：ViuTV）
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期

