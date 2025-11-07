全民造星VI ｜泰國巫師Lucas T.造型搶眼 導師怕被落降頭講嘢極小心

ViuTV《全民造星VI》昨晚播出最新一集，職業為巫師的泰國參賽者62號Lucas T.憑著自己設計的造型甫出場已贏得導師讚賞，更成功晉級令全場驚艷。同場還有身形健碩的63號Teller引發導師搶人大戰，以及歌聲動聽的66號John Lam令Oscar主動提出要為他寫歌詞。這場選秀節目再次證明，真正的才華總能在舞台上發光發熱。