全民造星6｜Jeffery自動波救場獲強尼大讚 阿靖扮Chill慘淘汰
Jeffery自動波上場救場 強尼即場大讚反應
78號參賽者Jeffery昨晚以張敬軒《斷點》參賽，演出結束後發現主持人強尼未有及時出場，於是主動開始自我介紹，機智反應引得現場觀眾哄堂大笑。強尼趕到後立即稱讚：「我喜歡你嘅自動波，我鍾意！」不過Jeffery穿著普通波衫上台的造型卻被導師Oscar批評過分隨便，認為不符合比賽標準。強尼見狀立即為Jeffery解圍，解釋是幕後同事在綵排後忘記提醒更換服裝，而Jeffery聽後只懂傻笑的純真反應更令全場氣氛輕鬆愉快。
Harry Kwan自彈自唱原創曲 梁釗峰大讚舒服
80號參賽者Harry Kwan作為唱作人，希望透過音樂讓更多人聽見自己的聲音。他昨晚自彈自唱原創作品《若離》，成功贏得評判全藍燈支持。梁釗峰以「舒服」形容Harry的整體表現：「從衣著、造形以至歌曲上嘅揀聲係配合得好舒服、好一體、好一致，係一個賞心悅目嘅音樂人。」梁祖堯更看準時機第一時間按燈搶人，成功將Harry收入旗下。79號Nottei雖然以「唱得」自居，但演唱《戀愛腦之死》時未能獲得何爵天認可，最終僅得梁釗峰和Oscar支持而晉級。
多位參賽者進入復活區 阿靖成唯一淘汰者
74號廚師Samuel Tsang帶同整隊樂隊演唱原創曲，雖然人多勢眾但被背後鼓手羊咩搶去風頭，幸得Oscar按燈而獲復活機會。76號曉嵐在女僕café擔任執事並熱愛cosplay，外貌獲得認可但演唱日本歌時音準問題令梁釗峰質疑，直言「我成程喺度估緊首歌啲音」。不過Oscar認為他未至於五音不全而給予復活機會，梁祖堯更直言「靚仔係有著數」。77號混血兒Gaby被指有Jeffery影子，但評判認為其演出平淡無特色，同樣只能等候復活。75號阿靖雖然唱功不俗，但因過分扮酷而成為全集唯一淘汰者。
網民熱議Jeffery純真反應 讚Harry實力出眾
節目播出後網民紛紛討論各參賽者表現，Jeffery的天真反應獲得大量支持。網民留言：「Jeffery好可愛，個反應好純真」、「強尼同Jeffery互相救場好搞笑」、「呢個小朋友真係好討人喜歡」。對於Harry Kwan的全藍燈表現，網民亦大讚：「Harry真係有實力，自彈自唱好正」、「梁釗峰講得啱，整體好舒服」。不過對於阿靖的淘汰結果，網民意見兩極：「扮Chill扮過頭真係會反效果」、「其實佢唱功都幾好，可惜態度問題」。部分網民更關注靚仔參賽者的待遇差異，認為外貌確實在比賽中佔有優勢。