全民造星6｜Jeffery自動波救場獲強尼大讚 阿靖扮Chill慘淘汰

ViuTV《全民造星VI》昨晚播出激烈淘汰賽，7位參賽者中僅3人成功晉級。78號Jeffery因主持人強尼遲到而自動自覺介紹自己，意外成為全場焦點，其天真反應令現場笑聲不斷。80號唱作人Harry Kwan憑原創作品《若離》獲得評判全藍燈認可，表現備受讚賞。然而75號阿靖卻因過分裝酷而慘成全集唯一淘汰者，結果令人意外。