全民造星6｜Noah綵排表現失準被鬧爆 Larry即場被評審抄牌

ViuTV選秀節目《全民造星VI》昨晚播出最新一集，多位參賽者表現各有千秋，其中46號俊逸憑原創歌曲《火柴》自彈自唱獲得全場藍燈，但卻因咬字問題被導師Oscar當場圈出讀錯字，場面一度尷尬。另外51號Hugo雖然歌聲被讚有初戀感覺，但外型條件不足令導師們陷入兩難，最終的分組結果令人意外。