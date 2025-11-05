全民造星6｜Noah綵排表現失準被鬧爆 Larry即場被評審抄牌

ViuTV選秀節目《全民造星VI》昨晚播出最新一集，多位參賽者表現各有千秋，其中46號俊逸憑原創歌曲《火柴》自彈自唱獲得全場藍燈，但卻因咬字問題被導師Oscar當場圈出讀錯字，場面一度尷尬。另外51號Hugo雖然歌聲被讚有初戀感覺，但外型條件不足令導師們陷入兩難，最終的分組結果令人意外。

44號Noah綵排表現失準被鬧爆

44號參賽者 Noah 今次以原創作品《到此遺址》應戰。綵排時表現失準，被導師「當面開刀」批評得相當狠——老實講，控場、情緒都未企穩。所幸正式演出時總算回魂，表現比綵排紮實，成功博到 Oscar 及梁釗峰一點認同。Oscar 直言 Noah 的整體呈現算是到位：「至少我覺得你係呈現緊你自己畀我睇。」最終 Noah 以 2 盞藍燈晉級，加入梁祖堯組

俊逸原創歌曲獲讚賞 咬字問題被當場圈錯字

46號參賽者俊逸以自彈自唱原創曲《火柴》出賽，演出前Oscar樂觀預期自彈自唱加上原創歌曲應該「唔會衰得去邊」，豈料俊逸開聲不久Oscar便開始皺眉頭。Oscar直接指出俊逸咬字有很大問題，更表示「你係唯一一個參賽者我同釗峰都喺度圈讀錯咗嘅字」，令現場氣氛一度緊張。不過梁釗峰坦言正因為俊逸唱得真的好聽才會細心留意歌詞，更大讚「如果我玩IG見到你唱歌reels，我會有衝動將佢post上story」，最終俊逸憑全藍燈成功晉級進入梁祖堯一組。

黃尚日文歌獲好評 即場清唱《天梯》被讚斗膽

48號參賽者黃尚選擇自彈自唱日文歌參賽，獲得Oscar藍燈認同，Oscar認為黃尚選了一首很好聽的歌曲加分不少，同時好奇他唱廣東歌會如何。黃尚即場清唱兩句《天梯》，強尼直指他「斗膽」，當黃尚再加句「我細細個⋯⋯」時，強尼即時笑稱「呢句仲斗膽」，連梁釗峰都笑言「我都係細細個唱之嘛」，逗得Gin Lee笑開懷。黃尚最後贏得3盞藍燈成功進入梁祖堯一組，表現獲得一致認可。

Larry舞技精湛獲導師搶人 何爵天即場要求IG帳號

49號參賽者Larry以強項跳舞出賽，其精湛舞技令梁釗峰很快便按下藍燈，梁祖堯更揚言「無得輸」。何爵天對Larry的表現印象深刻，即時詢問「你個IG係咩呀？我而家即刻follow」，展現對其才華的欣賞。自稱近4、5個月有上唱歌班的Larry亦即場清唱兩句，歌聲同樣獲得Oscar讚好。最後Gin Lee成功按燈搶人，連梁祖堯都認為為Larry著想，確實應該進入Gin Lee一組接受更全面的培訓。

網民熱議Hugo分組結果 Gin Lee無奈接收「大執」學員

51號參賽者Hugo雖然面試時被指樣貌不夠標青、身型不夠高大，但憑一把令人有初戀感覺的歌聲贏得入圍機會。今次Hugo以《睡到3點》作賽，兩位導師梁釗峰和梁祖堯依然認為Hugo裡裡外外都需要大執，正當二人討論Hugo問題時，Oscar和何爵天已不約而同按下藍燈。Gin Lee即時慘叫「我哋要揀呀」，但兩位導師始終揀不落手，最後何爵天提議由Gin Lee幫Hugo提升唱歌技巧，Gin Lee無眼睇表示「佢唔係要歌唱提升咁簡單」，事後更走去質問評判「我究竟做錯咗啲乜嘢事」，場面非常搞笑，網民紛紛留言「Gin Lee好慘」、「Hugo真係要大執」。

