全職沒女結局｜20集劇情劇透：張兆輝陳松伶機場重遇
《全職沒女》大結局 第20集劇情劇透
富豪仍然懷疑麗晶，特地觀看餐廳的閉路電視，卻看不到泛薳所寫的歌詞，內心忐忑。富豪到酒店學院參觀，品嚐麗晶的畢業雞尾酒「Power of Love」，喝了多杯後呈現醉態。他不想被員工看到醉態，乘的士往找麗晶，麗晶讓他睡在客廳。半夜，麗晶走出客廳，見到富豪似在找物件，他終於找到一顆類似安眠藥的東西，證明麗晶清白，麗晶開心不已。翌日，富豪醒來卻身在酒店房間。 富豪依稀記得曾親吻麗晶，但頸上和背脊有莫名其妙的瘀痕，座首告知麗晶突然辭職。富豪追問，麗晶指他自爆默許志強拆散蓮娜和泛薳，但沒想到志強陷害她。麗晶恍然大悟是富豪害她和泛薳，一怒之下用領帶勒富豪頸並抓傷他。麗晶慨嘆富豪竟為了自己，設局陷害蓮娜。富豪認為麗晶難得找到自己喜愛的工作，不應放棄前途。麗晶反認為留在仲夏夜，她無法專心工作。 雋穎自知在繆思心中不夠成熟和穩重，他不想繆思為報恩才與自己結婚。雋穎醉酒後找富豪，指繆思不願與他結婚，而富豪同樣被麗晶放棄。雋穎指麗晶沒機心，富豪難再找到另一個如她一樣的女子。
雋穎和繆思分別在婚姻註冊處門前出現，繆思拒絕與雋穎註冊結婚，雋穎承諾會努力變得成熟和穩重，將來再迎娶繆思。蓮娜邀麗晶重返仲夏夜，因為富豪已辭任仲夏夜總經理之位，專注南美洲業務，唔會再在香港出現。蓮娜盛讚富豪首次肯為成全別人而犧牲自己。四年過去，眾人各有大不同……
四年後，泰晞已是醫科三年級學生，一日她和麗芝重遇高琛，發現他已和蘇花在一起，還不斷擴展酒吧和拍電影，泰晞亦早已放棄這段感情。
《全職沒女》富豪 麗晶 機場重遇
富豪辭去仲夏夜酒店總經理一職，安心將業務交給兒子雋穎打理，自己就離開香港專注南美洲業務。四年後，麗晶喺機場遇到前男友，後者更拖住新女，於是當眾奚落佢單身冇人要！同場的富豪當然要上前英雄救美，扮男朋友一手攬實麗晶，然後雙雙離去！唔知兩人會唔會真係成為情侶呢？
雋穎為換取大中華主席之位，四年前已和Henry之女Helen結婚，他卻經常和繆思約會。麗晶已是仲夏夜品酒師，她準備到德國選購紅酒杯，可惜因氣流問題，令帶回來的酒杯全部破裂，她惟有在機場等下一班飛機，再飛往德國買酒杯。與此同時，富豪也在機場等候私人飛機，他收到Power of Love紀念座時，突然打嗝，心感不祥。
四年後Hazel已經係醫科三年級生，一日佢同麗芝重遇高琛，不過對方已經同蘇花打得火熱，不斷擴展酒吧生意同拍電影，而Hazel亦早已放下呢段感情……
麗晶在機場遇上阿龍和他的太太，求他轉讓機票，阿龍太太不允，認為麗晶誇大自己的品酒專業地位，更以為她想吃回頭草。麗晶指要吃回頭草也會找有私人飛機的前度男朋友，因為他犧牲自己成全她創一番事業。富豪聽到，故意在麗晶面前出現……
無綫劇《 全職沒女 》早前由陳瀅上演一幕濕身色誘張振朗，睇到觀眾嘩嘩聲，而陳瀅BB喺昨晚一集再次出擊，今次移師酒店浴缸，着住女僕裝又單眼又咬唇，睇到小編不行了！同場加映王卓淇與謝東閔的純純一段情，好青澀啊！
《 全職沒女 》陳瀅上房清潔
昨晚一集講到酒店總經理莊雋穎 (張振朗飾) 深信繆思 (陳瀅飾) 之前係故意勾引自己，於是命繆思去自己間房進行清潔，並一直暗中監視繆思。但對方表現卻一直安份，直至繆思入洗手間時清潔後，突然傳出水聲及慘叫聲，雋穎即時衝入去！究竟係發生咩事呢？
《全職沒女》陳瀅浴缸濕身色誘
雋穎一行入去，就見到着住一身女僕裝的繆思浸喺浴缸中，所以隨即進入「FF」mode，幻想對方濕身色誘自己，畫面中繆思眼神極其嫵媚，單眼放電又咬唇，再近鏡睇埋美腿！陳瀅BB呢場戲真係不得了，即時睇到張振朗成個人都硬晒！
原來是 FF
沉醉喺自己「FF」世界的雋穎終於返回現實，其實繆思只係走入浴缸放水時唔小心跌倒，仲撞傷流晒血！雋穎見狀先知自己真係想得太多，打算上前為對方止血，不過繆思唔領情！真係尷尬到暈。
《全職沒女》王卓淇 謝東閔 純純的愛
除了陳瀅BB濕身誘惑，昨晚一集仲有一個小亮點，就係長腿港姐王卓淇和謝東閔的一段情！劇情講到小背心示人的王卓淇初次擔任模特兒拍廣告，但被導演鬧到體無完膚，於是謝東閔就叫佢回想一啲溫暖的回憶。王卓淇之後想起一段又一段與謝東閔的甜蜜回憶，即時冧豬晒！
最後王卓淇成功代入羽絨廣告，做到一個令人滿意的笑容，唔知觀眾有冇啲窩心和溫暖的感覺呢？
《全職沒女》謝東閔玩易服
拍完仲玩埋易服，王卓淇要求交換衫着，搞到謝東閔成個變態佬咁着住女裝小背心，順便大晒健碩肌肉。期間王卓淇發現對方腰間兩邊各有四條瘀痕，原來係因為自己坐對方電單車時用力抓緊腰部所致，即時好內疚！
《全職沒女》和情人深深一吻
不過謝東閔當然唔介意，仲話希望王卓淇好似以前咁繼續捉緊佢條腰，女方聽後深受感動，落車後主動錫男方嘴嘴，咁就做咗男女朋友啦！好Sweet啊！
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
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除了演唱會外，還有什麼節日好去處？
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