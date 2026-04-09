兩條友族暴走｜Alton過境驚險24小時內心小劇場爆發 擔心狙擊手威脅直言好驚

MIRROR成員王智德（Alton）在ViuTV探險節目《兩條友。族暴走》中遭遇驚險過境經歷，竟然擔心遇上狙擊手威脅生命安全！今晚（9日）播出的第4集中，Alton與梁彥宗（Chris）不但要面對托拉查人「與遺體共存」的獵奇習俗，更要經歷超過24小時的驚險過境之旅，過程中Alton內心小劇場爆發，直言「唔知有冇狙擊手係呢度」，緊張程度爆燈。