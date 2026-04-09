兩條友族暴走｜Alton過境驚險24小時內心小劇場爆發 擔心狙擊手威脅直言好驚
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MIRROR成員王智德（Alton）在ViuTV探險節目《兩條友。族暴走》中遭遇驚險過境經歷，竟然擔心遇上狙擊手威脅生命安全！今晚（9日）播出的第4集中，Alton與梁彥宗（Chris）不但要面對托拉查人「與遺體共存」的獵奇習俗，更要經歷超過24小時的驚險過境之旅，過程中Alton內心小劇場爆發，直言「唔知有冇狙擊手係呢度」，緊張程度爆燈。
托拉查人家中探訪遺體 Chris形容如瞻仰遺容
節目中Chris與Alton獲得機會探訪托拉查人一個特殊家庭，這個家庭將已故先人安置於家中一同生活。離世的先人是導遊Yansen的姨丈，Chris形容整個場面猶如瞻仰遺容，與自己原本的想像完全不同。由於遺體得到妥善保存技術處理，屋內並沒有任何異味散發，反而營造出一種讓家人有充足時間向逝者道別的溫馨氛圍，令兩位主持都認為整體體驗沒有想像中沉重壓抑。
Chris當地機場受歡迎 女士爭相合照
拜訪完Yansen的家族後，Chris和Alton便前往機場準備向下一個目的地進發。有趣的是，Chris在當地機場竟然成為焦點人物，吸引不少當地女士主動找他合照留念。Chris對此感到相當意外，笑言「可能喺呢度搵到我嘅市場，喺呢個旅程入面，竟然有人係問咗我影相先」，顯示他在當地的受歡迎程度超乎預期。
邊境關閉危機 航班行程全受影響
經過幾番轉折後，眾人終於抵達前往巴布亞新畿內亞（PNG）的邊境檢查站，但職員卻突然通知一個壞消息，表示關口需要一至兩日後才會重新開放。面對這個突如其來的重大挑戰，所有人都變得徬徨不安，因為如果不能如期進入巴布亞新畿內亞，之後幾班預訂航班和整個後續拍攝行程都會受到嚴重影響，令製作團隊陷入前所未有的困境。
Alton內心小劇場爆發 擔心狙擊手威脅
幸好邊境職員其後為大家帶來轉機消息，在漫長等候過程後，兩位主持終於獲得通知可以進入無人地帶繼續行程。不過當踏入這個神秘區域時，Alton的內心開始出現各種驚險想像，他坦言當下腦內有很多小劇場同時爆發，更直接表達內心恐懼「唔知有冇狙擊手係呢度」，並表示非常擔心自己的人身安危，整個過境過程可謂驚險萬分，充滿未知危機。
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期