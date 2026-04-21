兩條友族暴走｜Alton挑戰世界最高鐵索攀登慘被玩殘 15小時魔鬼登山後悔到爆

ViuTV探險節目《兩條友。族暴走》第12集播出後，MIRROR成員Alton王智德與梁彥宗Chris挑戰世界海拔最高鐵索攀登的畫面震撼全城！兩人由凌晨2時開始登山，經歷15小時魔鬼式體力勞動後，Alton更在鏡頭前坦言「我們玩大了」，直指整個過程「完全不划算」，甚至形容自己被「作弄了一段時間」。這場號稱世界最高海拔的Via Ferrata鐵索攀登究竟有幾恐怖？兩位主持下山後的「復原計劃」又有幾療癒？網民睇完都大呼「太hardcore啦」！