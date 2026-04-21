兩條友族暴走｜Alton挑戰世界最高鐵索攀登慘被玩殘 15小時魔鬼登山後悔到爆

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ViuTV探險節目《兩條友。族暴走》第12集播出後，MIRROR成員Alton王智德與梁彥宗Chris挑戰世界海拔最高鐵索攀登的畫面震撼全城！兩人由凌晨2時開始登山，經歷15小時魔鬼式體力勞動後，Alton更在鏡頭前坦言「我們玩大了」，直指整個過程「完全不划算」，甚至形容自己被「作弄了一段時間」。這場號稱世界最高海拔的Via Ferrata鐵索攀登究竟有幾恐怖？兩位主持下山後的「復原計劃」又有幾療癒？網民睇完都大呼「太hardcore啦」！

Alton直言被玩殘 15小時登山挑戰變真人騷

節目中，Alton與Chris成功登上神聖的神山山頂後，因時間緊迫草草打卡便趕往鐵索攀登起點。豈料這個Via Ferrata鐵索攀登分為三個部分，令兩人叫苦連天。Alton在節目中坦言：「首先是上一節歷時兩至三小時回腸蕩氣的懸崖直下，視覺又震撼，爬鐵又有些挑戰，可以說是士氣滿滿。然後第二部分就是這段一小時左右的爆林下山，沒有鐵索成分，亦沒有風景，士氣開始回落。」最令人崩潰的是第三部分設計，Alton直指「士氣直接下降到零」，更質疑「我真的不明白，但我明白一件事，其他人都是這樣玩，其他人都是這樣完成，按道理我們應該是年輕力壯，為何可以每個人都打柴？」

Chris坦承後悔參與 形容過程如被人作弄

Chris在完成挑戰後的感受更加直接，他表示：「我無法說出我有成功地征服這件事，我覺得我好像在最後這一段不是完成了神山給我的考驗，是一個人為給我的考驗。」他更坦言如果剛完成那一刻有人問會否後悔，「一定回答你我後悔」。整個過程由凌晨2時上山到觸碰山頂，再衝下來玩鐵索下山，前後15小時除了午餐外都是無間斷的體力勞動。Chris形容感覺「好像被人作弄了一段時間」，但最終認為「完成了是值得的」，展現出真性情的一面。

神山公園溫泉成救星 10馬幣享受療癒時光

經歷魔鬼式登山後，兩人最期待的就是「復原計劃」。行山後一小時車程便可到達神山公園內的溫泉區域，這裡屬於神山公園一部分，持登山證可免費進入園區。不過泡溫泉需要額外付費，每個溫泉池收費10馬幣，付款後會獲得一個特別的「門塞」用來塞住溫泉水。Chris笑言這個設計很搞笑：「你沒有買，塞不住水，所以你就不能泡了。」溫泉水來自婆羅洲地底，雖然沒有火山活動，但因貼近太平洋火山帶而有地熱能量，含礦物成分的地下水經地底加熱後泵出，帶有硫磺味如「臭雞蛋」。兩人泡溫泉時都大讚「很舒服」，Alton更表示「坦白說其實上山不太累，但下山的腳真的很累」。

婆羅洲巨花奇觀 馬幣紙幣上的神秘植物

復原雙腿後，兩人再「獎勵雙眼」，前往觀賞婆羅洲名物——巨型花朵。這種名為Rafflesia的大花只開七天便會凋謝，是世界上最大的花朵之一，甚至印在馬幣10元紙幣上。參觀私人花園需付30馬幣入場費，園主會帶領遊客觀賞這種奇特植物。花朵散發特殊氣味吸引蒼蠅，原理如蜘蛛籠般將昆蟲困住後吃掉。Chris對這種「性價比很低」的植物感到好奇，因為它需要8至9個月才能開花，但只開七天就死亡。兩人更發現花朵內部的洞可以放進行山鞋，成為獨特的拍照道具。

百元港幣斑蘭茶體驗 沙巴東部茶園風光

最後一站來到茶園享用午餐，兩人點了當地特色斑蘭茶，份量驚人達兩公升，可選擇凍熱飲用。Chris形容這杯茶「超過港幣100元」，笑問Alton「你有試過付超過港幣100元去買一杯奶茶嗎？」茶園特別準備湯勺讓客人舀茶，並貼心提醒「小心點，如果打破杯子要賠錢」。斑蘭茶帶有濃郁香味但不甜，Chris表示雖然熟悉斑蘭蛋糕的顏色，但這種味道對他來說很陌生。用餐期間，神山依然在霧後若隱若現，兩人感嘆無論開車多久都無法離開它的視線範圍。

網民激讚真實反應 大呼Mirror成員太拼命

節目播出後網民紛紛留言支持，大讚兩人的真實反應。有網民表示「Alton同Chris真係好拼」、「15小時真係玩殘咗」、「睇到都覺得辛苦」。不少粉絲欣賞他們沒有為節目效果而強顏歡笑，反而誠實表達感受。有觀眾留言「鍾意佢哋嘅真性情」、「唔係淨係識扮型」、「呢種先係真正嘅探險節目」。亦有網民對沙巴的溫泉和巨花感興趣，表示「想去試下嗰個溫泉」、「嗰朵花真係好特別」，認為節目成功推廣當地旅遊景點。

兩條友族暴走 alton （圖片來源：ViuTV）
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兩條友族暴走 alton （圖片來源：ViuTV）
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兩條友族暴走 alton （圖片來源：ViuTV）
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兩條友族暴走 alton （圖片來源：ViuTV）
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圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期

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