八両菜接受歌迷會介紹治療左腳潰爛見骨｜更慘被踢出梅艷芳群組：「息事寧人」
八両菜接受磁療後左腳出現水泡惡化
八両菜透露，今年8月她在商界飯局認識梅艷芳歌迷會的A小姐，對方得知她3年前因糖尿病及細菌感染做過手術，建議她前往一間理療中心治療。由於她是歌迷會成員，可以免診金，於是在「陳醫師」安排下接受磁療機治療。第二次療程時，八両菜左腳出現水泡，「陳醫師」指她濕氣重，僅提供工具著她自行刺破水泡及消毒。第三次療程時，「陳醫師」更加大磁療機強度，令她非常不舒服，傷口開始惡化。其後「陳醫師」在她傷口噴上聲稱是艾草的噴霧，配合照燈治療，但這次令她左腳傷口惡化得更嚴重。
八両菜急症室求助需輸血兩大包
八両菜忍痛數日後到急症室求助，經評估後發現傷口受細菌感染，需要即時進行清創手術。她哭著表示手術後見到腳掌有部分肉被刮掉，當下呆了只能在床上不停哭。其後護士檢查時發現她左腳不停出血水，她說「一打開噴到佢周身係，姑娘㩒住條血管搵其他救兵」。她更需要接受輸血，輸了兩大包血。八両菜把情況告訴「陳醫師」及介紹她的女士，但二人均沒有任何表示。現時她的左腳需要不停植皮，長期要用機器抽出血水，腳部瘀黑情況令人不安。
梅艷芳歌迷會要求息事寧人更踢走八両菜
最令人難過的是，八両菜報警後竟被踢出歌迷會群組。她稱10月5日收到友人代歌迷會傳話，歌迷會成員著她不要搞大件事，指事件會影響到她認識的商界人士，要求她息事寧人不要張揚。《東張西望》發現歌迷會曾多次接受該理療中心贊助，歌迷會亦多次宣傳中心活動，「陳醫師」更一直在歌迷會群組內。當歌迷會知道被《東張西望》了解時，也刪除與涉事中心有關的帖文。節目透露涉事歌迷會近年捲入「走數」官司，被音樂製作單位入稟法院追討製作費及演奏費用。
網民狠批歌迷會冷血：「太離譜」
事件曝光後，網民一面倒狠批歌迷會的做法。有網民留言「歌迷會竟然要受害者息事寧人，太離譜」、「明明係佢哋介紹嘅中心出事，仲要踢走受害者」、「咁樣對待會員真係好冷血」。亦有網民質疑「陳醫師」的資格，「《東張西望》都查到佢唔喺登記名冊上，點解歌迷會仲要包庇」、「受害者咁慘仲要佢收聲，良心何在」。部分網民則同情八両菜的遭遇，「睇到佢隻腳咁樣真係好心痛」、「希望佢可以得到合理賠償」。