八仙嶺山火29年謎團！張潤衡終極告白堅稱「我冇做過」3大真相反轉…

早前因TVB節目《真相猜．情．尋》探討八仙嶺山火之謎，令當年的倖存者張潤衡再度成為全城焦點！面對多年來被指是「縱火元兇」的污名，現年41歲的張潤衡日前接受媒體專訪，作出終極剖白，堅定地表示：「我冇做過。」他坦言，慘劇至今已二十九年，這個污名依然難以洗脫，更再次回應八仙嶺山火真相！