八仙嶺山火29年謎團！張潤衡終極告白堅稱「我冇做過」3大真相反轉…

澄清1：張潤衡回應「藍白色波衫」真相
對於外界質疑他是山火元兇，源於有目擊者稱看見身穿「藍白色波衫」的人吸煙，而張潤衡當日正正穿著同色球衣。對此，他澄清當時自己是坐在小平原與仙菇峰之間玩遊戲機，距離起火位置很遠。 他承認當日有穿藍白色球衣，但外面套了一件黑白色長袖衫，大概記得當日有脫下外套。
澄清2：當日在玩Gameboy
他再大爆當年發生何事，堅稱根本沒在小平原停留，當時自己在小平原和仙菇峰中間玩Gameboy，離起火地點很遠。而該部Gameboy是鄰居借的，他亦間接反駁網上質疑：「休息十幾分鐘，打機有什麼出奇？」另外記者質疑陽光下能否看清Gameboy屏幕，他反問小朋友想玩遊戲，會玩不了？現在行山不也都在玩手機嗎！
澄清3：張潤衡「冇掂過」煙仔同打火機
他堅決否認在山上吸煙，指煙和打火機一直深藏在背囊內，但全程「冇掂過」，更重申自己當時沒有吸煙習慣，只是為了「埋堆」才學食煙。
回應甩底TVB指控 暗示遭斷章取義
早前電視節目指他「甩底」拒絕受訪，並以他早年說過的「真相畀你搵到又點？」作結，激起極大迴響。 張潤衡解釋，自己從未答應接受訪問，是節目組人員在被他拒絕後仍邀約「傾幾句」，未料對方卻帶同整個團隊前來，令他感到愕然。他暗示節目內容經過剪輯，引導觀眾情緒，並非他的原意，更反問：「你哋真係想搵真相咩？」
網民反應兩極 質疑聲浪不斷
張潤衡的剖白引來網民熱烈討論，反應相當兩極。有網民在討論區留言表示：「信你，加油！」以示支持。但亦有網民對他的說法表示質疑：「佢都燒到傷曬又點摑到佢一巴。」更有網民認為他大話連篇：「講大話嘅人通常自己係個腦到作曬成個故仔以為全世界嘅人同佢自己一樣係戇XX其實個故仔錯漏百出」、「大家都知道佢有份」。
