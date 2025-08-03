八仙嶺山火｜張潤衡千字文反擊「金句」被斷章取義 自揭拒絕TVB受訪原因

八仙嶺山火生還者張潤衡因近日TVB節目《真相猜．情．尋》曝光，捲入新一輪輿論風波。多年來，他因為接受媒體訪問及於網絡發表言論而一直是爭議焦點。今次節目播出後，不但舊事重提，更令張潤衡再次成為大量網民討論的對象，令本人在社交平台用千字回應自辯。