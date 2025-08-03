八仙嶺山火｜張潤衡千字文反擊「金句」被斷章取義 自揭拒絕TVB受訪原因
廣告
八仙嶺山火生還者張潤衡因近日TVB節目《真相猜．情．尋》曝光，捲入新一輪輿論風波。多年來，他因為接受媒體訪問及於網絡發表言論而一直是爭議焦點。今次節目播出後，不但舊事重提，更令張潤衡再次成為大量網民討論的對象，令本人在社交平台用千字回應自辯。
節目指控惹來質疑 張潤衡沉默多日回應「山火真相」
TVB節目組公開表示，張潤衡本答應受訪，但最終「甩底」，更在節目尾聲用他的名言作結，引致輿論熱議。有觀眾質疑他為何拒絕受訪，亦有人寄望他能還原事件真相，令張潤衡的社交帳號湧現大量提問及負評，不少留言要求他解釋。
面對鋪天蓋地的質疑，張潤衡罕有長文回應，直指有關名句「真相，畀你揾到又點呢？」屬網絡斷章取義，強調山火發生一刻「坐咗喺度玩gameboy ，聽到老師叫我走，我就即刻走」，自己根本毫不知情，質疑外界對他期望過高。他自嘲並非公關訓練出身，面對傳媒壓力亦深感無奈。
張潤衡自揭拒絕受訪過程
張潤衡還原拒絕電視採訪的經過，明言從沒答允接受訪問，僅是受朋友邀約見面，卻遭突然帶同攝製隊「突襲」，「佢要約我傾幾句，得，我就約咗佢諗住傾幾句。點知佢帶晒成隊人過嚟，事前完全無通知過我。呢啲嘢你哋又知咩？」令他倍感不被尊重。他亦指責節目組把過程渲染成他「甩底」逃避，令觀眾產生誤會。
他進一步批評節目只為收視打造矛盾，濫用自己的說話作為「soundbite」，「喺我角度睇，佢哋都係為收視為流量啫」、「全部都係引導性㗎啦。」他認為自己根本無法改變公眾看法，更直指節目內容具強烈引導性，只讓觀眾片面體會事件而非全面了解。
網民討論再推高潮
事件播出後，網民留言如潮，部分支持張潤衡坦率回應，認為他一直受委屈；但亦有聲音認為他應該就真相坦白公開，一時間網絡再度掀起熱烈討論：「淨係解釋下去行山點解會無啦啦帶火機起身咁就得喇」、「依家緊係唔應承做訪問啦！一陣鬼拍後尾枕自己爆晒出嚟點算呢？」、「佢仲夠薑加兩咀好野呀 ，仲嫌比人追擊唔夠」、「上山咁好太陽玩Game Boy ? 液晶Mon 睇鬼到呀？」等。
圖片來源：TVB、網民留言截圖資料或影片來源：原文刊於新假期