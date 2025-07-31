八仙嶺山火生還者41歲張潤衡近況曝光：26歲娶老婆29歲生仔 兒子今年升中一

張潤衡現年41歲，是1996年八仙嶺山火的生還者，經歷嚴重燒傷後，赴美國完成心理學及社工學業，投身親子教育及媒體工作。他於2010年與太太Rainbow結婚，育有一子，現為香港電台節目主持及香港教育大學博士生，持續以自身經歷啟發他人，然而在網絡上近10年持續有聲音質疑他在山火中的角色，除了是傷者更有可能是起火源頭，爭論持續，直至TVB節目《真相猜情尋》開播，他作出了一個決定⋯⋯