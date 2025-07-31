八仙嶺山火生還者41歲張潤衡近況曝光：26歲娶老婆29歲生仔 兒子今年升中一

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張潤衡現年41歲，是1996年八仙嶺山火的生還者，經歷嚴重燒傷後，赴美國完成心理學及社工學業，投身親子教育及媒體工作。他於2010年與太太Rainbow結婚，育有一子，現為香港電台節目主持及香港教育大學博士生，持續以自身經歷啟發他人，然而在網絡上近10年持續有聲音質疑他在山火中的角色，除了是傷者更有可能是起火源頭，爭論持續，直至TVB節目《真相猜情尋》開播，他作出了一個決定⋯⋯
八仙嶺山火生還者41歲張潤衡近況曝光：26歲娶老婆29 張潤衡現年41歲，是1996年八仙嶺山火的生還者。（圖片來源：TVB）
張潤衡現年41歲，是1996年八仙嶺山火的生還者。（圖片來源：TVB）

「真相你搵到又點啫」張潤衡捲入八仙嶺山火源頭之謎 方東昇追查真相

2025年：張潤衡將個人IG轉為私人帳戶

2025年7月初，TVB《真相猜情尋》節目推出宣傳，提及將重新探討八仙嶺山火真相，張潤衡本來活躍於社交媒體，忽然在節目開播前將IG轉為Private（私人帳戶）僅供好友追蹤，近年他擔任「 正在心理學@Kinetic Life」首席導師，又投身於親子教育和寫作，經常舉辦家長課程，分享他對教育的看法。 2025年灣仔書展也有現身參展商新書推介會，出席「提升學習專注力和記憶力」教育講座，以下為大家回顧過去29年來張潤衡在山火過後的種種狀況。

八仙嶺山火生還者41歲張潤衡近況曝光：26歲娶老婆29 張潤衡本來活躍於社交媒體，忽然在節目開播前將IG轉為Private（私人帳戶）僅供好友追蹤。（圖片來源：張潤衡 IG）
張潤衡本來活躍於社交媒體，忽然在節目開播前將IG轉為Private（私人帳戶）僅供好友追蹤。（圖片來源：張潤衡 IG）

1996年：八仙嶺山火

1996年，12歲的張潤衡在八仙嶺山火中受傷，六至七成皮膚燒傷，昏迷3個月。右眼視力幾近全失，右耳聽力剩兩成，右手五指全失，需以左手適應生活。當時他就讀香港中國婦女會馮堯敬紀念中學中一，出院後在原校繼續升學。

八仙嶺山火生還者41歲張潤衡近況曝光：26歲娶老婆29 1996年，12歲的張潤衡在八仙嶺山火中受傷，六至七成皮膚燒傷，昏迷3個月。（圖片來源：TVB）
1996年，12歲的張潤衡在八仙嶺山火中受傷，六至七成皮膚燒傷，昏迷3個月。（圖片來源：TVB）

2002年：獲獎學金離港赴美升讀 高中

張潤衡香港完成中五後，赴美國升讀高中，其後入大學攻讀心理學。他在自傳《過渡期》中透露，申請入學時，「契媽」（時任民政事務局常任秘書長）李麗娟也有份替他寫推薦書。據資料顯示 ，張潤衡等八仙嶺山火受傷學童，每人獲得約20萬港元支持出國念大學的獎學金。

八仙嶺山火生還者41歲張潤衡近況曝光：26歲娶老婆29 張潤衡香港完成中五後，赴美國升讀高中。（圖片來源：YouTube@恩雨之聲 香港 SOBEM HK）
張潤衡香港完成中五後，赴美國升讀高中。（圖片來源：YouTube@恩雨之聲 香港 SOBEM HK）

2003年：入稟高院向教統局索償

2003年，包括張潤衡、陳惠紅和陳濋汶在內的5名在該次山火中被燒傷的馮堯敬中學學生，由法律援助署署代表入稟高院，昨入稟高等法院，要求法庭頒令教育統籌局，向其中五名繼續升學的受傷學童作出賠償，入稟狀要求教統局分五次，每次200萬元給予每名原訴人，折合每人1,000萬元賠償額。

八仙嶺山火生還者41歲張潤衡近況曝光：26歲娶老婆29 （圖片來源：YouTube@恩雨之聲 香港 SOBEM HK）
（圖片來源：YouTube@恩雨之聲 香港 SOBEM HK）

2004年：出書分享放下執著

20歲的張潤衡出書《過渡期》回憶災後成長「我出這本書，是要承認自己曾經在那個山上跌倒過，我輸給了那座山，那次我只差一步便登上去，我要承認自己輸了，才可以為這件事畫上句號。」張潤衡回應記者提名時表示：「這些年，我把所有的憤怒都放在山上。」

八仙嶺山火生還者41歲張潤衡近況曝光：26歲娶老婆29 20歲的張潤衡出書《過渡期》回憶災後成長。（圖片來源：YouTube@恩雨之聲 香港 SOBEM HK）
20歲的張潤衡出書《過渡期》回憶災後成長。（圖片來源：YouTube@恩雨之聲 香港 SOBEM HK）

2005年：入稟高院再向校方索償

2005年，張潤衡夥同2名同學，由法援署代表入稟高院，再入稟高院，指校方及教統局疏忽及違反責任，致令他們蒙受傷亡及損失，向有關單位追討人身傷亡賠償，但未有註明金額。教統局當年為活動購買了綜合保險，並已於意外後根據條款，向死傷師生賠償最高賠款額合共750萬元；故此，若3名學生入稟勝訴，便需由政府支付賠償，而非保險公司。因為受制於賠償條件的「保密要求」最後未有透露賠償金額。

八仙嶺山火生還者41歲張潤衡近況曝光：26歲娶老婆29 （圖片來源：YouTube@恩雨之聲 香港 SOBEM HK）
（圖片來源：YouTube@恩雨之聲 香港 SOBEM HK）

2006年：山火十年回顧

2006年，山火十周年，師生到山火現場悼念，當年中一學生的張潤衡，已經美國Peralta College攻讀心理學學士學位，他表示「不會抱怨，抱怨只會浪費時間。」 又說：「八仙嶺山火令我承受好多深刻的痛楚，但也增加了我的抵抗力，令我對其他一切痛楚和困難，都唔再覺得痛！」

八仙嶺山火生還者41歲張潤衡近況曝光：26歲娶老婆29 （圖片來源：YouTube@恩雨之聲 香港 SOBEM HK）
（圖片來源：YouTube@恩雨之聲 香港 SOBEM HK）

2009年：獲選傑出青年

2009年，張潤衡獲選為香港傑出青年及再生會「十大再生勇士」。他創辦「共融行動」，為傷健人士爭取權益，並被評為「香港精神大使」。

八仙嶺山火生還者41歲張潤衡近況曝光：26歲娶老婆29 張潤衡獲選為香港傑出青年及再生會「十大再生勇士」。（圖片來源：蘋果日報YouTube截圖）
張潤衡獲選為香港傑出青年及再生會「十大再生勇士」。（圖片來源：蘋果日報YouTube截圖）

2010年：完成碩士及結婚

2010年，張潤衡於香港中文大學取得社工碩士學位。同年5月，他與太太Rainbow在美國註冊結婚，兩人於教會相識六年後開始交往。他加入自由黨，後轉支持民主派。

八仙嶺山火生還者41歲張潤衡近況曝光：26歲娶老婆29 張潤衡與太太Rainbow在美國註冊結婚，兩人於教會相識六年後開始交往。（圖片來源：蘋果日報YouTube截圖）
張潤衡與太太Rainbow在美國註冊結婚，兩人於教會相識六年後開始交往。（圖片來源：蘋果日報YouTube截圖）

2011年：舉辦婚宴

2011年3月，張潤衡在香港補辦婚宴，筵開58席，於The ONE商場頂層大銀幕公開表白「I love you forever！」。婚後，二人赴日本北海道度蜜月，遇311九級地震及海嘯，張潤衡帶太太到酒店浴室避難。他在真証傳播影片中表示，結婚目的是與伴侶互相支持、建立家庭。

八仙嶺山火生還者41歲張潤衡近況曝光：26歲娶老婆29 （圖片來源：蘋果日報YouTube截圖）
（圖片來源：蘋果日報YouTube截圖）

2013年：兒子出生及教育工作

2013年2月22日，張潤衡的兒子於聖德肋撒醫院出生，體重3.2公斤。他開始從事親子教育及寫作，舉辦家長課程，分享教育觀點，被稱為「八十後的心靈大師」。他提到與太太因溝通問題爭執，太太一句「我不是你肚子裡的蟲」提醒他需坦誠溝通。

八仙嶺山火生還者41歲張潤衡近況曝光：26歲娶老婆29 2013年2月22日，張潤衡的兒子於聖德肋撒醫院出生，體重3.2公斤，他開始從事親子教育及寫作。（圖片來源：蘋果日報YouTube截圖）
2013年2月22日，張潤衡的兒子於聖德肋撒醫院出生，體重3.2公斤，他開始從事親子教育及寫作。（圖片來源：蘋果日報YouTube截圖）

2015年：台灣探訪引爭議

2015年，台灣八仙樂園彩色派對火災發生，張潤衡探望傷者，在香港以外獲得知名度，但探訪的時機與動機引發爭議。其後，他辭去香港灼傷互助會副主席職務。

八仙嶺山火生還者41歲張潤衡近況曝光：26歲娶老婆29 2015年張潤衡辭去香港灼傷互助會副主席職務。（圖片來源：TVB無綫新聞）
2015年張潤衡辭去香港灼傷互助會副主席職務。（圖片來源：TVB無綫新聞）

2024年：張潤衡近況與送子上學

2024年9月，張潤衡與升讀小學六年級的兒子約定最後一次親自送其上學。照片顯示，兒子在校門口比「Yeah」手勢並唱「喜歡返學」歌曲。目前，張潤衡擔任香港電台第五台《活在有情天》節目主持，於香港教育大學攻讀生命與價值教育博士學位，並任宗教教育及心靈教育中心榮譽顧問。

八仙嶺山火生還者41歲張潤衡近況曝光：26歲娶老婆29 目前，張潤衡擔任香港電台第五台《活在有情天》節目主持。（圖片來源：RTHK）
目前，張潤衡擔任香港電台第五台《活在有情天》節目主持。（圖片來源：RTHK）

圖片來源：TVB、張潤衡 IG、蘋果日報YouTube截圖、YouTube@恩雨之聲 香港 SOBEM HK、TVB無綫新聞、RTHK資料或影片來源：原文刊於新假期

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