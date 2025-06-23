公司逼我打籃球｜王家晴Candy被封「王家晴子」中學時期運動勁出眾！
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ViuTV新節目《公司逼我打籃球》今晚（23日）播出，除了有十位男藝人參加之外，COLLAR成員王家晴（Candy）擔任球隊經理人，憑甜美笑容加運動底子獲節目組封為「王家晴子小姐」！
王家晴Candy被封「王家晴子」
COLLAR成員王家晴（Candy）在ViuTV新節目《公司逼我打籃球》中擔任球隊經理人，夥拍曾是香港男子籃球代表隊成員的教練梁振雄（Coach Fui），共同督促10位公司藝人展開地獄式籃球特訓。從日前公開的預告片可見，Candy更化身經典籃球漫畫《男兒當入樽》中的「晴子小姐」，被封為「王家晴子」，漫畫感十足！
Candy從小熱愛籃球、田徑 中學清純look曝光！
Candy日前於城市大學社會科學學士（心理學）畢業，從小就熱愛運動，在就讀沙田香港神託會培基書院期間，積極參與籃球、排球、田徑等課外活動，多次代表學校出戰田徑和籃球比賽，並同時成為三個項目的校隊成員，可說是典型的運動型女生。她曾在IG直播中透露自己是短跑選手，對田徑特別有熱情，無論短跑、跳遠還是跳高都屢獲佳績，中五時更一舉打破三項校內紀錄，實力不容小覷，與舞台上的甜美形象形成強烈反差！
呢位星二代都扮過赤木晴子
「最索星二代」邱淑貞大女沈月亦曾經在社交媒體上身穿住公牛隊紅色波衫的沈月，拿著籃球擺出動漫人物姿勢，焦點當然係騷出白滑長腿，網友看到都表示「神還原」晴子一角！
圖片來源：ViuTV、《男兒當入樽》、IG@candyw1219、IG@yuetyuetxx資料或影片來源：原文刊於新假期