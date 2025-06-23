公司逼我打籃球｜193為籃球紋身重拾初心 親揭背後故事感動網民
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ViuTV全新節目《公司逼我打籃球》將於6月23日播出，由Candy王家晴擔任球隊經理人，夥拍籃球教練Fui哥（梁振雄），帶領10位藝人展開一連串高強度訓練。節目尚未播出，成員之一的193（郭嘉駿）已率先在社交平台分享自己因籃球而紋身的背後故事，成功打動一眾網民。
193親揭為籃球紋身背後故事
193自小已對籃球懷有濃厚興趣，但自入行後因工作繁忙，與籃球漸行漸遠，幾乎有十年未曾正式落場比賽。直至參與拍攝《季前賽》時，方重新拾起這份熱情。今次參加《公司逼我打籃球》，正正能夠重拾昔日對籃球的初心。
曾效力南華籃球少年隊並擔任中鋒的193，早前在社交平台分享，兒時因身形高大而獲教練邀請參加籃球隊選拔，不過當時一球都掂唔到籃框，結果落選，令他感到羞愧。不過193並沒有選擇放棄，靠睇NBA自學籃球之餘，每天都到家附近的籃球場練波，風雨不改，之後更將人生第一個偶像Allen Iverson的金句「Only the strong survive」紋上膊頭，以此警惕自己堅持信念。
193藉節目重拾打波熱情
193感謝節目讓他重新找回對籃球的熱誠，他指認為沒有任何事情，比在籃球場上所感受到的快樂更純粹、更直接。他更坦言，有意將籃球圖案紋在身上，作為一個永遠的提醒，紀念這份初心與熱愛。
George就為女同學打籃球
另一位參與節目的成員George歐鎮灝，踏上籃球之路的契機則頗具戲劇性——他坦言中學時期因為坐在籃球隊女同學旁邊，為了與對方拉近距離，便開始在小息時落操場打波，笑言籃球竟成為戀愛的起點。
不過在節目中接受一分鐘來回跑訓練，體能爆煲，更直言「就嚟往生」。George最後立下決心，誓言要進步，不想浪費此節目的一片苦心。
圖片來源：IG@ViuTV、IG@deniskwok193、ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期