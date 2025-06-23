公司逼我打籃球｜193為籃球紋身重拾初心 親揭背後故事感動網民

ViuTV全新節目《公司逼我打籃球》將於6月23日播出，由Candy王家晴擔任球隊經理人，夥拍籃球教練Fui哥（梁振雄），帶領10位藝人展開一連串高強度訓練。節目尚未播出，成員之一的193（郭嘉駿）已率先在社交平台分享自己因籃球而紋身的背後故事，成功打動一眾網民。