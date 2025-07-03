公司逼我打籃球｜Candy做球隊經理人貼心舉動獲大讚 網民：真係對佢另眼相看

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ViuTV真人騷《公司逼我打籃球》現正熱播，節目中由10位藝人所組成嘅隊伍「愛晴當入樽」更會keep住接受訓練同出賽。而作為隊中唯一嘅女球員，Candy（王家晴）@COLLAR更同時兼任球隊經理人。日前（2日）播出嘅最新一集中，Candy就因1貼心舉動獲唔少網民大讚，更直言節目後對佢另眼相看！

公司逼我打籃球｜Candy 1貼心舉動獲大讚

昨晚播出嘅一集中，「愛晴當入樽」隊更與香港籃球壇嘅傳奇明星隊大友誼賽，不過隊員希晉@ROVER就因為表現失準而自責落淚。而擔任球隊經理人嘅Candy在發現希晉落淚時，更特意走到佢身後輕拍膊頭安慰佢。雖然Candy全程未發一言，但係觀察入微嘅細心舉動就引起唔少網民關注！

公司逼我打籃球 candy 希晉@ROVER因為在友誼賽表現失準而自責落淚。（圖片來源：ViuTV）
希晉@ROVER因為在友誼賽表現失準而自責落淚。（圖片來源：ViuTV）
公司逼我打籃球 candy 擔任球隊經理人嘅Candy在發現希晉落淚時，更特意走到佢身後輕拍膊頭安慰佢。（圖片來源：ViuTV）
擔任球隊經理人嘅Candy在發現希晉落淚時，更特意走到佢身後輕拍膊頭安慰佢。（圖片來源：ViuTV）
公司逼我打籃球 candy 雖然Candy全程未發一言，但係貼心舉動仍然獲唔少網民關注。（圖片來源：ViuTV）
雖然Candy全程未發一言，但係貼心舉動仍然獲唔少網民關注。（圖片來源：ViuTV）

公司逼我打籃球｜網民直言對Candy改觀

Candy貼心嘅舉動事後亦在社交平台引起唔少網民討論，更有唔少人直言節目後對佢改觀：「睇咗呢個節目之後，對佢幾欣賞，喺隊友出現情緒起伏嘅時候，佢無閃咗去，亦無喺對方前面講乜嘢」、「Candy年紀細細已經有大將之風，唔會亂嗡野，盡心盡力幫助每一個隊友」、「心理學學士 才女嚟㗎」、「呢個節目，令我對不少藝人改觀」、「Collar咁多個成員佢嘅負評最多，成日畀人話無進步唔識做戲心機女搶fo似河馬大大隻，但係咁多個我最喜歡佢個樣夠甜，睇埋籃球覺得佢更加叻！」、「其實佢只係體能不及男仔，但講打波技術同sense佢勝過大部份男隊員」。

公司逼我打籃球 candy Candy在「愛晴當入樽」隊中擔任球隊經理人及球員。（圖片來源：ig@candyw1219）
Candy在「愛晴當入樽」隊中擔任球隊經理人及球員。（圖片來源：ig@candyw1219）
公司逼我打籃球 candy Candy除咗獲大讚好細心之外，就連球技都同樣獲網民力讚完全唔輸隊內其他男隊員。（圖片來源：ig@candyw1219）
Candy除咗獲大讚好細心之外，就連球技都同樣獲網民力讚完全唔輸隊內其他男隊員。（圖片來源：ig@candyw1219）
公司逼我打籃球 candy 更有唔少網民直言節目後對Candy改觀！（圖片來源：ig@candyw1219）
更有唔少網民直言節目後對Candy改觀！（圖片來源：ig@candyw1219）
公司逼我打籃球 candy Candy早前於香港城市大學社會科學學士（心理學）畢業。（圖片來源：ig@candyw1219）
Candy早前於香港城市大學社會科學學士（心理學）畢業。（圖片來源：ig@candyw1219）

公司逼我打籃球｜Candy鬼馬表情網民like爆 曬仙氣新相獲封「最靚經理人」

ViuTV真人騷《公司逼我打籃球》由一眾藝人組成「愛晴當入樽」隊，並接受籃球訓練同打比賽。節目中COLLAR成員Candy王家晴更會擔任球隊經理人兼球員，作為球隊常規陣容中嘅唯一一個女仔，唔少網民都表示Candy有樣有球技之餘，仲大讚佢表情多多十分鬼馬！

公司逼我打籃球｜Candy鬼馬樣變表情包

在第3集中，擔任球隊經理人嘅Candy就帶住隊員肥仔以及希晉去接受中醫治療。Candy隨後仲爆笑表示想其實係自己想「自肥」，並即席接受以針灸為主嘅小顏矯形術。而療程亦因專攻面部，因此落針都多數於面上，搞到鏡頭正面影向Candy時睇落勁似花面貓，畫面十分搞笑！

公司逼我打籃球 candy Candy在第3集接受小顏矯形術。（圖片來源：ViuTV）
Candy在第3集接受小顏矯形術。（圖片來源：ViuTV）
公司逼我打籃球 candy Candy在節目中有唔少鬼馬表情。（圖片來源：ViuTV）
Candy在節目中有唔少鬼馬表情。（圖片來源：ViuTV）
公司逼我打籃球 candy （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
公司逼我打籃球 candy 作為球隊嘅經理人，Candy對隊員們十分細心！（圖片來源：ViuTV）
作為球隊嘅經理人，Candy對隊員們十分細心！（圖片來源：ViuTV）
公司逼我打籃球 candy 不過身兼隊員嘅Candy打起波時亦十分認真！（圖片來源：ViuTV）
不過身兼隊員嘅Candy打起波時亦十分認真！（圖片來源：ViuTV）

公司逼我打籃球｜Candy曬纖腰網民like爆

Candy日前在社交平台曬出拍攝歌曲舞蹈版嘅花絮照，相中佢以紅色短版上衣配牛仔褲出鏡，除咗大方騷纖腰外，更對住鏡頭做出多個表情，引來唔少網民留言大讚：「晴子經理人，用美貌考驗球員嘅專注力了」、「真係好靚！球隊有Candy做經理人真係好幸福！」、「做球隊經理人之餘可唔可以做埋啦啦隊？」、「我見過最靚嘅球隊經理人！」

公司逼我打籃球 candy Candy日前在社交平台曬出拍攝歌曲舞蹈版時嘅靚相。（圖片來源：ig@candyw1219)
Candy日前在社交平台曬出拍攝歌曲舞蹈版時嘅靚相。（圖片來源：ig@candyw1219)
公司逼我打籃球 candy Candy更對住鏡頭做出唔少表情。（圖片來源：ig@candyw1219)
Candy更對住鏡頭做出唔少表情。（圖片來源：ig@candyw1219)
公司逼我打籃球 candy Candy嘅新相隨即引來唔少網民大讚！（圖片來源：ig@candyw1219）
Candy嘅新相隨即引來唔少網民大讚！（圖片來源：ig@candyw1219）
公司逼我打籃球 candy （圖片來源：ig@candyw1219）
（圖片來源：ig@candyw1219）
公司逼我打籃球 candy （圖片來源：ig@candyw1219)
（圖片來源：ig@candyw1219)

撰文：東方新地圖片來源：ViuTV、ig@candyw1219資料或影片來源：原文刊於新假期

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