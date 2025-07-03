公司逼我打籃球｜Candy做球隊經理人貼心舉動獲大讚 網民：真係對佢另眼相看
公司逼我打籃球｜Candy 1貼心舉動獲大讚
昨晚播出嘅一集中，「愛晴當入樽」隊更與香港籃球壇嘅傳奇明星隊大友誼賽，不過隊員希晉@ROVER就因為表現失準而自責落淚。而擔任球隊經理人嘅Candy在發現希晉落淚時，更特意走到佢身後輕拍膊頭安慰佢。雖然Candy全程未發一言，但係觀察入微嘅細心舉動就引起唔少網民關注！
公司逼我打籃球｜網民直言對Candy改觀
Candy貼心嘅舉動事後亦在社交平台引起唔少網民討論，更有唔少人直言節目後對佢改觀：「睇咗呢個節目之後，對佢幾欣賞，喺隊友出現情緒起伏嘅時候，佢無閃咗去，亦無喺對方前面講乜嘢」、「Candy年紀細細已經有大將之風，唔會亂嗡野，盡心盡力幫助每一個隊友」、「心理學學士 才女嚟㗎」、「呢個節目，令我對不少藝人改觀」、「Collar咁多個成員佢嘅負評最多，成日畀人話無進步唔識做戲心機女搶fo似河馬大大隻，但係咁多個我最喜歡佢個樣夠甜，睇埋籃球覺得佢更加叻！」、「其實佢只係體能不及男仔，但講打波技術同sense佢勝過大部份男隊員」。
公司逼我打籃球｜Candy鬼馬表情網民like爆 曬仙氣新相獲封「最靚經理人」
ViuTV真人騷《公司逼我打籃球》由一眾藝人組成「愛晴當入樽」隊，並接受籃球訓練同打比賽。節目中COLLAR成員Candy王家晴更會擔任球隊經理人兼球員，作為球隊常規陣容中嘅唯一一個女仔，唔少網民都表示Candy有樣有球技之餘，仲大讚佢表情多多十分鬼馬！
公司逼我打籃球｜Candy鬼馬樣變表情包
在第3集中，擔任球隊經理人嘅Candy就帶住隊員肥仔以及希晉去接受中醫治療。Candy隨後仲爆笑表示想其實係自己想「自肥」，並即席接受以針灸為主嘅小顏矯形術。而療程亦因專攻面部，因此落針都多數於面上，搞到鏡頭正面影向Candy時睇落勁似花面貓，畫面十分搞笑！
公司逼我打籃球｜Candy曬纖腰網民like爆
Candy日前在社交平台曬出拍攝歌曲舞蹈版嘅花絮照，相中佢以紅色短版上衣配牛仔褲出鏡，除咗大方騷纖腰外，更對住鏡頭做出多個表情，引來唔少網民留言大讚：「晴子經理人，用美貌考驗球員嘅專注力了」、「真係好靚！球隊有Candy做經理人真係好幸福！」、「做球隊經理人之餘可唔可以做埋啦啦隊？」、「我見過最靚嘅球隊經理人！」