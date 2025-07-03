公司逼我打籃球｜Candy做球隊經理人貼心舉動獲大讚 網民：真係對佢另眼相看

ViuTV真人騷《公司逼我打籃球》現正熱播，節目中由10位藝人所組成嘅隊伍「愛晴當入樽」更會keep住接受訓練同出賽。而作為隊中唯一嘅女球員，Candy（王家晴）@COLLAR更同時兼任球隊經理人。日前（2日）播出嘅最新一集中，Candy就因1貼心舉動獲唔少網民大讚，更直言節目後對佢另眼相看！