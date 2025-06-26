公司逼我打籃球｜Candy鬼馬表情網民like爆 曬仙氣新相獲封「最靚經理人」

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ViuTV真人騷《公司逼我打籃球》由一眾藝人組成「愛晴當入樽」隊，並接受籃球訓練同打比賽。節目中COLLAR成員Candy王家晴更會擔任球隊經理人兼球員，作為球隊常規陣容中嘅唯一一個女仔，唔少網民都表示Candy有樣有球技之餘，仲大讚佢表情多多十分鬼馬！

公司逼我打籃球｜Candy鬼馬樣變表情包

在昨晚（25日）播出嘅⼀集中，擔任球隊經理人嘅Candy就帶住隊員肥仔以及希晉去接受中醫治療。Candy隨後仲爆笑表示想其實係自己想「自肥」，並即席接受以針灸為主嘅小顏矯形術。而療程亦因專攻面部，因此落針都多數於面上，搞到鏡頭正面影向Candy時睇落勁似花面貓，畫面十分搞笑！

公司逼我打籃球 candy Candy在昨晚播出嘅一集接受小顏矯形術。（圖片來源：ViuTV）
Candy在昨晚播出嘅一集接受小顏矯形術。（圖片來源：ViuTV）
公司逼我打籃球 candy Candy在節目中有唔少鬼馬表情。（圖片來源：ViuTV）
Candy在節目中有唔少鬼馬表情。（圖片來源：ViuTV）
公司逼我打籃球 candy （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
公司逼我打籃球 candy 作為球隊嘅經理人，Candy對隊員們十分細心！（圖片來源：ViuTV）
作為球隊嘅經理人，Candy對隊員們十分細心！（圖片來源：ViuTV）
公司逼我打籃球 candy 不過身兼隊員嘅Candy打起波時亦十分認真！（圖片來源：ViuTV）
不過身兼隊員嘅Candy打起波時亦十分認真！（圖片來源：ViuTV）

公司逼我打籃球｜Candy曬纖腰網民like爆

Candy日前在社交平台曬出拍攝歌曲舞蹈版嘅花絮照，相中佢以紅色短版上衣配牛仔褲出鏡，除咗大方騷纖腰外，更對住鏡頭做出多個表情，引來唔少網民留言大讚：「晴子經理人，用美貌考驗球員嘅專注力了」、「真係好靚！球隊有Candy做經理人真係好幸福！」、「做球隊經理人之餘可唔可以做埋啦啦隊？」、「我見過最靚嘅球隊經理人！」

公司逼我打籃球 candy Candy日前在社交平台曬出拍攝歌曲舞蹈版時嘅靚相。（圖片來源：ig@candyw1219)
Candy日前在社交平台曬出拍攝歌曲舞蹈版時嘅靚相。（圖片來源：ig@candyw1219)
公司逼我打籃球 candy Candy更對住鏡頭做出唔少表情。（圖片來源：ig@candyw1219)
Candy更對住鏡頭做出唔少表情。（圖片來源：ig@candyw1219)
公司逼我打籃球 candy Candy嘅新相隨即引來唔少網民大讚！（圖片來源：ig@candyw1219）
Candy嘅新相隨即引來唔少網民大讚！（圖片來源：ig@candyw1219）
公司逼我打籃球 candy （圖片來源：ig@candyw1219）
（圖片來源：ig@candyw1219）
公司逼我打籃球 candy （圖片來源：ig@candyw1219)
（圖片來源：ig@candyw1219)

撰文：東方新地圖片來源：ig@candyw1219資料或影片來源：原文刊於新假期

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