公司逼我打籃球｜Candy鬼馬表情網民like爆 曬仙氣新相獲封「最靚經理人」

ViuTV真人騷《公司逼我打籃球》由一眾藝人組成「愛晴當入樽」隊，並接受籃球訓練同打比賽。節目中COLLAR成員Candy王家晴更會擔任球隊經理人兼球員，作為球隊常規陣容中嘅唯一一個女仔，唔少網民都表示Candy有樣有球技之餘，仲大讚佢表情多多十分鬼馬！