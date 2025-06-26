公司逼我打籃球｜Candy鬼馬表情網民like爆 曬仙氣新相獲封「最靚經理人」
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ViuTV真人騷《公司逼我打籃球》由一眾藝人組成「愛晴當入樽」隊，並接受籃球訓練同打比賽。節目中COLLAR成員Candy王家晴更會擔任球隊經理人兼球員，作為球隊常規陣容中嘅唯一一個女仔，唔少網民都表示Candy有樣有球技之餘，仲大讚佢表情多多十分鬼馬！
公司逼我打籃球｜Candy鬼馬樣變表情包
在昨晚（25日）播出嘅⼀集中，擔任球隊經理人嘅Candy就帶住隊員肥仔以及希晉去接受中醫治療。Candy隨後仲爆笑表示想其實係自己想「自肥」，並即席接受以針灸為主嘅小顏矯形術。而療程亦因專攻面部，因此落針都多數於面上，搞到鏡頭正面影向Candy時睇落勁似花面貓，畫面十分搞笑！
公司逼我打籃球｜Candy曬纖腰網民like爆
Candy日前在社交平台曬出拍攝歌曲舞蹈版嘅花絮照，相中佢以紅色短版上衣配牛仔褲出鏡，除咗大方騷纖腰外，更對住鏡頭做出多個表情，引來唔少網民留言大讚：「晴子經理人，用美貌考驗球員嘅專注力了」、「真係好靚！球隊有Candy做經理人真係好幸福！」、「做球隊經理人之餘可唔可以做埋啦啦隊？」、「我見過最靚嘅球隊經理人！」
撰文：東方新地圖片來源：ig@candyw1219資料或影片來源：原文刊於新假期