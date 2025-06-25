公司逼我打籃球｜Tsoul受傷搞到要放血勁驚畀屋企人知 肥仔面對一件事坦言「死硬」

ViuTV真人騷《公司逼我打籃球》由10位藝人組成「愛晴當入樽隊」，並會在節目中接受籃球訓練同打比賽。不過今晚（25日）播出嘅第三集中，隊中成員開始陸續出現不同傷患，球隊經理人王家晴（Candy@COLLAR）更安排唔同療程畀一眾隊員……