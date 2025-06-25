公司逼我打籃球｜Tsoul受傷搞到要放血勁驚畀屋企人知 肥仔面對一件事坦言「死硬」
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ViuTV真人騷《公司逼我打籃球》由10位藝人組成「愛晴當入樽隊」，並會在節目中接受籃球訓練同打比賽。不過今晚（25日）播出嘅第三集中，隊中成員開始陸續出現不同傷患，球隊經理人王家晴（Candy@COLLAR）更安排唔同療程畀一眾隊員……
公司逼我打籃球｜「平民王」劉振星現身教路
今晚播出的第三集，教練Couch Fui特別邀請了FIBA3X3香港籃球代表「平民王」劉振星（阿星）訓練眾人的進攻技巧。陳安立（Brian）自言看見劉振星感到超級興奮：「因為我幾年前開始，就已經無意中睇到佢啲片，去唔同地方比賽，好多籃球教學，我係條條片都有睇！」 阿星向主要打籃底的球員傳授籃底進攻步法，郭嘉駿（193@ERROR）坦言：「阿星教我啲步法真係幾有用，以前無諗過原來只要隻右腳向後啲擺，轉身會易啲，以前係學唔到呢啲嘢，今日就學到！」對於眾人的實力，「平民王」阿星表示之前有看過他們訓練，覺得他們打得比想像中好。
公司逼我打籃球｜Tsoul受傷勁驚畀屋企人知
眾球員經過連串的訓練後，開始陸續出現不同的傷患，有見及此，球隊經理人Candy王家晴特別安排中醫療程給有需要的隊員。頸部受傷的王希晉（希晉@ROVER）除了針灸外，還接受了人生第一次拔罐治療，自問忍得痛的希晉卻抵受不住拔罐的痛楚而不停大叫「好痛」，而攪笑的是醫師事後表示，希晉拉傷頸根本與打波無關。
不過相比起田曜誠（Tsoul），希晉的傷實屬小兒科。怕痛的Tsoul在訓練期間不慎扭傷舊患，腳腕腫如豬蹄，需要中醫師幫忙放血。Tsoul自言當刻腦中一片空白：「我唔想畀任何人知，特別係屋企人，因屋企人千叮萬囑我唔可以再受傷。」不過治療完後傷勢總算比之前好，痛也值得。
公司逼我打籃球｜肥仔面對一件事坦言「死硬」
本集「愛晴當入樽」亦首次進行練習賽，而對手就是學界籃球精英的英華書院。面對勁壘，193自言：「都有啲擔心，但諗諗下又唔係好擔心。因為點都輸㗎喇，只不過係擔心自己發唔發揮到囉！」肥仔亦坦言：「我哋啱啱起步嘅球隊同佢哋砌，就死硬嘅講真。」不過Brian卻豪言：「我驚贏咋唔小心。」全場即時起哄，希晉直指：「虧你講得出口！」
撰文：東方新地圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期