公司逼我打籃球｜網民力撐原班人馬開拍第二季！激讚全隊進步驚喜爆燈

ViuTV熱血真人騷《公司逼我打籃球》昨晚迎來最終一集，「愛晴當入樽」隊經歷四個月密集訓練，終於迎接最後一戰。節目播出後大獲好評，網民紛紛湧入社交平台洗板留言，不但力撐ViuTV開拍第二季，更大讚兩位藝人表現搶眼，成為全場焦點！