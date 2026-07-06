東張西望｜甘詠寧追訪公屋野人遭怒罵 長期霸佔後樓梯當私竇「無王管」
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《東張西望》今集（6/7）接獲投訴，石硤尾一幢公屋後樓梯近月被一家三口長期霸佔，地上鋪滿紙皮棉被、擺滿餸菜廚具，防煙門更被紙碎封死，儼如私人住所。街坊投訴多年未獲改善，而該戶單位內部早已堆滿垃圾直達天花板，一家人索性將公眾逃生通道據為己有，安全隱患觸目驚心。
公屋野人半裸霸佔後樓梯煮飯睇片氣定神閒
街坊拍攝的片段顯示，一名身形肥胖、髮型雜亂的男子經常半裸上身坐在後樓梯，手持大葵扇搧風，同時大開喇叭播放影片。地上鋪滿污糟紙皮，旁邊擺滿一碟碟餸菜、湯水及水煲，調味料和飲品散落四周。窗戶上更掛滿衫褲，當中包括女性貼身內衣。其後有片段拍到一名女子從升降機走出進入同一單位，原來是戶主太太，一家三口其後在後樓梯席地而坐開餐，有傾有講，但環境悶熱令三人大汗淋漓，場面猶如焗桑拿。
公屋野人父親態度強硬驅趕甘詠寧
《東張西望》主持甘詠寧與攝製隊到場了解期間，肥哥哥父親態度極為強硬，不但大聲拒絕回應任何問題，更一度要趕走主持人，場面相當緊張。據了解，該名父親平時經常在附近長櫈飲酒，醉後甚至在暗角隨地小便，之後便躺在地上睡覺。面對鄰居的不滿和傳媒的追問，一家人完全沒有收斂的跡象，繼續我行我素地佔用公眾空間。
單位堆滿垃圾至天花板一家人被迫瞓後樓梯
經深入追查發現，這對父子其實擁有公屋單位，但單位內部已堆滿雜物直達天花板，幾乎無立足之地，門口更塞滿碌架床，只剩一條窄路可以行入客廳。兩父子疑因單位空間嚴重不足，索性搬到後樓梯長期露宿。後樓梯的防煙門被人用紙碎封住，門後堆滿棉被、膠箱、膠袋膠樽，一旦發生火警，整層住戶的逃生通道將完全被堵塞，後果不堪設想。
街坊林先生投訴多年無果：酸宿臭味令人困擾
鄰居林先生表示，事件已持續數個月，他曾試過有朋友到訪時需要經過這條後樓梯，聞到陣陣「酸宿臭味」，衛生環境極差令他非常困擾。林先生又指，肥哥哥身形高大、氣勢凌人，曾有母女途經後樓梯時被他步步進逼，「嚇到即時逃入屋內」。林先生稱多次向房署及管理處投訴，但投訴多年都無明顯改善，街坊只能繼續忍受這種滋擾。網民對事件反應激烈，有人留言「後樓梯係逃生通道嚟，堆滿嘢出事邊個負責？」，亦有人質疑「房署係咪擺設嚟？投訴咁多年都唔處理」，更有網民直言「呢啲情況應該直接收回單位，唔好再縱容」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期