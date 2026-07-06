東張西望｜甘詠寧追訪公屋野人遭怒罵 長期霸佔後樓梯當私竇「無王管」

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東張西望》今集（6/7）接獲投訴，石硤尾一幢公屋後樓梯近月被一家三口長期霸佔，地上鋪滿紙皮棉被、擺滿餸菜廚具，防煙門更被紙碎封死，儼如私人住所。街坊投訴多年未獲改善，而該戶單位內部早已堆滿垃圾直達天花板，一家人索性將公眾逃生通道據為己有，安全隱患觸目驚心。

公屋野人半裸霸佔後樓梯煮飯睇片氣定神閒

街坊拍攝的片段顯示，一名身形肥胖、髮型雜亂的男子經常半裸上身坐在後樓梯，手持大葵扇搧風，同時大開喇叭播放影片。地上鋪滿污糟紙皮，旁邊擺滿一碟碟餸菜、湯水及水煲，調味料和飲品散落四周。窗戶上更掛滿衫褲，當中包括女性貼身內衣。其後有片段拍到一名女子從升降機走出進入同一單位，原來是戶主太太，一家三口其後在後樓梯席地而坐開餐，有傾有講，但環境悶熱令三人大汗淋漓，場面猶如焗桑拿。

公屋野人父親態度強硬驅趕甘詠寧

東張西望》主持甘詠寧與攝製隊到場了解期間，肥哥哥父親態度極為強硬，不但大聲拒絕回應任何問題，更一度要趕走主持人，場面相當緊張。據了解，該名父親平時經常在附近長櫈飲酒，醉後甚至在暗角隨地小便，之後便躺在地上睡覺。面對鄰居的不滿和傳媒的追問，一家人完全沒有收斂的跡象，繼續我行我素地佔用公眾空間。

單位堆滿垃圾至天花板一家人被迫瞓後樓梯

經深入追查發現，這對父子其實擁有公屋單位，但單位內部已堆滿雜物直達天花板，幾乎無立足之地，門口更塞滿碌架床，只剩一條窄路可以行入客廳。兩父子疑因單位空間嚴重不足，索性搬到後樓梯長期露宿。後樓梯的防煙門被人用紙碎封住，門後堆滿棉被、膠箱、膠袋膠樽，一旦發生火警，整層住戶的逃生通道將完全被堵塞，後果不堪設想。

街坊林先生投訴多年無果：酸宿臭味令人困擾

鄰居林先生表示，事件已持續數個月，他曾試過有朋友到訪時需要經過這條後樓梯，聞到陣陣「酸宿臭味」，衛生環境極差令他非常困擾。林先生又指，肥哥哥身形高大、氣勢凌人，曾有母女途經後樓梯時被他步步進逼，「嚇到即時逃入屋內」。林先生稱多次向房署及管理處投訴，但投訴多年都無明顯改善，街坊只能繼續忍受這種滋擾。網民對事件反應激烈，有人留言「後樓梯係逃生通道嚟，堆滿嘢出事邊個負責？」，亦有人質疑「房署係咪擺設嚟？投訴咁多年都唔處理」，更有網民直言「呢啲情況應該直接收回單位，唔好再縱容」。

公屋霸佔 石硤尾 甘詠寧追訪公屋野人父子，回應充滿歪理。（圖片來源：TVB）
甘詠寧追訪公屋野人父子，回應充滿歪理。（圖片來源：TVB）
公屋霸佔 石硤尾 野人父子駁斥甘詠寧，強調有權享用公眾地方。（圖片來源：TVB）
野人父子駁斥甘詠寧，強調有權享用公眾地方。（圖片來源：TVB）
公屋霸佔 石硤尾 公屋野人父子驅趕東張攝製隊。（圖片來源：TVB）
公屋野人父子驅趕東張攝製隊。（圖片來源：TVB）
公屋霸佔 石硤尾 公屋野人父子態度強硬，不但大聲拒絕回應，更一度要趕走甘詠寧和攝製隊，場面緊張。（圖片來源：TVB）
公屋野人父子態度強硬，不但大聲拒絕回應，更一度要趕走甘詠寧和攝製隊，場面緊張。（圖片來源：TVB）
公屋霸佔 石硤尾 公屋野人父子更怒罵鄰居。（圖片來源：TVB）
公屋野人父子更怒罵鄰居。（圖片來源：TVB）
公屋霸佔 石硤尾 公屋野人父子面對保安員，亦惡言相向。（圖片來源：TVB）
公屋野人父子面對保安員，亦惡言相向。（圖片來源：TVB）
公屋霸佔 石硤尾 甘詠寧面對公屋野人父子的野蠻態度，惟有硬食。（圖片來源：TVB）
甘詠寧面對公屋野人父子的野蠻態度，惟有硬食。（圖片來源：TVB）
公屋霸佔 石硤尾 由於後樓梯被雜物嚴重堵塞，防煙門更被堵住，火警隱患極大。（圖片來源：TVB）
由於後樓梯被雜物嚴重堵塞，防煙門更被堵住，火警隱患極大。（圖片來源：TVB）
公屋霸佔 石硤尾 一名女子從升降機走出，同樣進入同一單位，原來是戶主太太。其後一家三口竟在後樓梯席地而坐開餐，有傾有講。（圖片來源：TVB）
一名女子從升降機走出，同樣進入同一單位，原來是戶主太太。其後一家三口竟在後樓梯席地而坐開餐，有傾有講。（圖片來源：TVB）
公屋霸佔 石硤尾 有母女途經時更被他步步進逼，嚇到即時逃入屋內。（圖片來源：TVB）
有母女途經時更被他步步進逼，嚇到即時逃入屋內。（圖片來源：TVB）
公屋霸佔 石硤尾 肥哥哥父親平時更經常在附近長櫈飲酒，又躺在地上睡覺。（圖片來源：TVB）
肥哥哥父親平時更經常在附近長櫈飲酒，又躺在地上睡覺。（圖片來源：TVB）
公屋霸佔 石硤尾 肥哥哥父親醉後甚至在暗角小便。（圖片來源：TVB）
肥哥哥父親醉後甚至在暗角小便。（圖片來源：TVB）
公屋霸佔 石硤尾 《東張》發現這對父子其實有公屋單位，但單位內已堆滿雜物至天花板，幾乎無立足之地，門口更塞滿碌架床，只剩一條窄路可以行入客廳。（圖片來源：TVB）
東張》發現這對父子其實有公屋單位，但單位內已堆滿雜物至天花板，幾乎無立足之地，門口更塞滿碌架床，只剩一條窄路可以行入客廳。（圖片來源：TVB）
公屋霸佔 石硤尾 地下鋪滿污糟紙皮，更擺滿一碟碟餸菜、湯水及水煲，場面混亂。（圖片來源：TVB）
地下鋪滿污糟紙皮，更擺滿一碟碟餸菜、湯水及水煲，場面混亂。（圖片來源：TVB）
公屋霸佔 石硤尾 後樓梯堆滿雜物　窗掛女性貼身內衣。（圖片來源：TVB）
後樓梯堆滿雜物　窗掛女性貼身內衣。（圖片來源：TVB）
公屋霸佔 石硤尾 石硤尾一幢公屋的後樓梯，最近幾個月突然被一對父子長期霸佔，情況嚴重。（圖片來源：TVB）
石硤尾一幢公屋的後樓梯，最近幾個月突然被一對父子長期霸佔，情況嚴重。（圖片來源：TVB）
公屋霸佔 石硤尾 石硤尾一幢公屋的後樓梯，最近幾個月突然被一對父子長期霸佔，情況嚴重。（圖片來源：TVB）
石硤尾一幢公屋的後樓梯，最近幾個月突然被一對父子長期霸佔，情況嚴重。（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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