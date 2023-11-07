冰上火花｜主演無懼負評照樣friend 前微辣Roberto有望一劇翻身成功？

YouTube Channel微辣自從前經理人阿晶（Jane）輕生事件後，受到大量網民的聲討，並於8月宣布將會暫停更新，一眾的微辣藝人亦同樣「臭朵」，無論推出任何新作仍然無法擺脫負評。而ViuTV最近播出的原創劇《冰上火花》中，有「澳門周柏豪」之稱的微辣藝人馬檇鏗（Roberto）也有份出演，劇中的一眾演員與Roberto的關係亦不錯，不少網民更認為他可能會因為這部劇而成功翻身……