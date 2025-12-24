冲遊泰國 11｜波波黃婧靈搵命搏同花豹合照！慘被長頸鹿圍咬嚇到猛叫
廣告
「波波」黃婧靈在明晚（25日）首播的《冲遊泰國 11》中搏到盡！她不但挑戰與成年花豹零距離合照，場面極度驚險，更在吉普車頂被數隻長頸鹿瘋狂圍攻，嚇得她花容失色當場尖叫，究竟現場情況有幾震撼？
波波黃婧靈吉普車頂餵食 慘遭長頸鹿群圍咬
在25日播出的首集，其中一個重頭戲是波波與胡慧冲（Roger）到訪大城府的動物園，並坐上吉普車頂近距離餵長頸鹿。誰知波波的魅力沒法擋，竟瞬間吸引數隻長頸鹿一哄而上將她重重包圍，更追著她咬，嚇得她不停猛叫，驚恐大呼：「嘩！佢哋一見到紅蘿蔔或者我條裙就追住嚟咬，佢哋以為我係紅蘿蔔呀。」場面一度混亂又搞笑，被長頸鹿群「圍攻」的畫面絕對是今輯的經典場面之一。
黃婧靈搵命搏摸成年花豹 直擊驚險一刻
在被長頸鹿圍咬之前，波波黃婧靈已經歷了一場膽量大考驗！她竟然大膽挑戰與一隻成年的花豹合照。從畫面可見，波波一邊撫摸著身旁的花豹，一邊戰戰兢兢，神情極度緊張。她事後心有餘悸地說：「睇手機就睇得多呢個（豹打呵欠）表情符號，真嘅都係第一次，我驚講嘢咁大聲會嚇親佢。」在場工作人員都為她捏一把汗，整個過程可謂驚險萬分，絕對是搵命搏！
波波黃婧靈喪食手臂咁粗大頭蝦 300蚊有找勁抵食
除了驚險的動物體驗，美食環節同樣吸引！Roger特意帶意猶未盡的波波到當地有名的「公跑一條街」大擦燒蝦。Roger解釋，「公」即是蝦，「跑」就是燒的意思。波波實行燒蝦放題，將大城府河蝦、大頭蝦一網打盡，當中更有粗如她前臂的巨型河蝦，連工包料都只是1,200泰幣（約300港元），非常抵食！波波亦大讚他們入住酒店的國際級數海鮮自助餐，有Live band聽之餘，空間感十足，絕對是頂級享受。
胡慧冲孖中年好聲音3胡家健 合唱片尾插曲掀熱議
今輯《冲遊泰國 11》除了有波波黃婧靈加盟做主持，節目音樂亦有新驚喜。原來今輯的片尾插曲《胡家聲》，是由主持胡慧冲本人，夥拍《中年好聲音 3》的參賽者胡家健一同合唱。這個出人意表的跨界合作，相信會為旅遊節目粉絲及歌唱比賽的觀眾帶來全新火花，令人非常期待兩位「胡氏」唱將的化學作用，勢必掀起網上熱議。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期