冲遊泰國 11｜黃婧靈衣著太性感被禁入教堂！轉場游水遭胡慧冲低炒任睇？

昨晚（1月6日）播出的《冲遊泰國 11》中，主持黃婧靈（波波）在酒店的透明泳池中暢泳，畫面極度吸睛；身處樓下大堂的胡慧冲（Roger）被指以「低炒」角度全程直擊，他更直言畫面非常吸引。不過，原來波波前一日才因衣著問題，慘食閉門羹，究竟發生甚麼事？