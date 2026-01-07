冲遊泰國 11｜黃婧靈衣著太性感被禁入教堂！轉場游水遭胡慧冲低炒任睇？
昨晚（1月6日）播出的《冲遊泰國 11》中，主持黃婧靈（波波）在酒店的透明泳池中暢泳，畫面極度吸睛；身處樓下大堂的胡慧冲（Roger）被指以「低炒」角度全程直擊，他更直言畫面非常吸引。不過，原來波波前一日才因衣著問題，慘食閉門羹，究竟發生甚麼事？
胡慧冲梳化直擊 黃婧靈透明泳池上演水族館真人騷
在1月6日晚播出的節目中，胡慧冲與黃婧靈（波波）繼續介紹孝艾的特色酒店，其中一大亮點絕對是酒店大堂上方的懸空透明泳池。波波換上泳衣親身體驗，從大堂向上望，畫面震撼，波波興奮表示：「坐喺大堂向上望，感覺上就好似喺水族館睇鯊魚咁。」她更笑言在暢泳時可以觀察大堂人們的動靜，感覺非常新奇。最引人熱議的畫面，莫過於胡慧冲安坐在大堂梳化上，以低角度向上欣賞波波的泳姿，鏡頭更捕捉到他「偷窺」的視角，畫面確實非常吸引，令人充滿遐想。
黃婧靈性感衣著出事？ 參觀教堂慘食閉門羹
雖然波波在泳池的畫面性感迷人，但在前一晚（1月5日）的行程中，她的衣著卻帶來了麻煩。當時胡慧冲與波波介紹到孝艾唯一一間採用歌德式設計的天主教堂，正當觀眾以為可以一睹教堂內部裝潢時，波波卻被拒諸門外，無緣入內參觀。胡慧冲隨即在鏡頭前解釋原因：「呢間教堂同佛寺規定，有部份女士嘅服飾，唔太適合入去。」似乎暗示波波當日的衣著未符合教堂的莊重規定，令她大感無奈，只能在門外拍照留念。
揭秘霍格華茲式酒店 黃婧靈大讚古典奢華
在參觀教堂前，兩人率先介紹了一間投資達數千萬泰銖、充滿歐陸情懷的豪華酒店。酒店設計仿如電影《哈利波特》中的霍格華茲魔法學院，胡慧冲透露：「老闆係泰國著名設計師，好多地方佢都落手落腳設計。」酒店更提供英式管家服務，波波亦大讚酒店充滿古典氣息。胡慧冲補充，酒店聘請的管家要求極高，必須通曉5國語言及擁有6年相關工作經驗，月薪約為40,000泰銖（約9,900港元），盡顯其非凡格調。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期