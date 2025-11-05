68歲冼灝英呻TVB無情冷待 連收工飯都無份食 網民回應勁刻薄
68歲資深綠葉冼灝英近日接受媒體訪問時，大爆重返TVB後遭遇冷待的辛酸經歷，直言連收工飯都沒有份參與，更慨嘆現在連小配角都沒得做。這番話一出，隨即引發網民熱烈討論，但回應卻出奇地刻薄，令人意外！
冼灝英重返TVB後待遇大不如前
冼灝英坦言，第二次重返TVB後感覺待遇與發揮空間都不如從前。他感慨時移勢易，以前亞視演過很多角色有滿足感，即使第一次回到TVB，有些角色都令他很有滿足感。可惜第二次再回去，已經無了那個東西，所有角色都是工作。對於被投閒置散的情況，他更直言已經很久沒有人叫他參與劇集宣傳，甚至連收工飯都沒有份參與。
冼灝英慨嘆：連企堂都沒得做
談到現今的待遇，冼灝英以一個比喻來形容自己的處境：「我從來無想過我要做到什麼位置，例如一間公司，經理只有一個，我不做經理，在旁邊做部長都行吧。但現在這個世界、環境和市場，別說部長，連企堂（小配角）都沒得做。」他又表示對於同劇年輕藝人不會關心他的情況並不意外，問及會否仍期盼之後會有多些發揮機會時，他淡然回應：「你說公司？不用再想了吧！還想？」
冼灝英曾轉戰HKTV終重返TVB
回顧冼灝英的演藝路，他早年效力亞視，到2012年曾受導演朋友邀請過檔HKTV尋求新嘗試，然而該台最終未能獲發免費電視牌照。他深明TVB並不是你想回去就回去，原本已打算轉行，籍著自己多年學習的中醫知識，發展中藥、針灸、推筋等領域，以及教功夫。但後來得到曾合作《女拳》和《拳王》的監製羅永賢引薦，獲珍姐曾勵珍「開綠燈」第二次重返TVB。
網民回應刻薄 質疑商業價值：唔啱就閃人
訪問一出，網民的回應卻出奇地刻薄，有人直接質疑他的商業價值：「以你咁嘅外型同年紀可以做得啲咩角色呢？唔通開套武打劇捧你做男一好唔好？有冇商業價值同有冇人睇？」亦有網民認為他應該轉行或到外地發展：「TVB都冇劇開，我諗唔止你一個冇嘢做，全行都一樣，唔好再靠TVB嘅月薪生活，微薄嘅人工係生活唔到人㗎，出去闖吓，自由身拍其他劇仲好啦。」更有網民以現實角度分析：「啱就繼續，唔啱就閃人，商業社會就係咁運作，有什麼奇怪。」
